Niedersachsenpokal: Auslosung der Halbfinals am 8. Dezember

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet ab 18 Uhr die mit Spannung erwartete Auslosung der Halbfinals in den Krombacher Niedersachsenpokal-Wettbewerben des NFV statt. Die Ziehung der Vorschlussrunden, die voraussichtlich am 10. April 2023 (Ostermontag) ausgetragen werden, wird auf YouTube übertragen.