Niedersachsenpokal ausgelost: Drochtersen/Assel empfängt Delmenhorst

Der Niedersachsenpokal nimmt für die neue Saison Gestalt an. In der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes in Barsinghausen wurden am Freitag die ersten Paarungen in beiden Wettbewerbssträngen ausgelost. Als Losfee fungierte Lilli Strauchmann, die Ziehung leitete NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer.
Im Strang 3. Liga/Regionalliga kommt es in der Qualifikationsrunde direkt zu einem reizvollen Duell: Vorjahresfinalist SV Drochtersen/Assel empfängt Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Die übrigen sieben Teams erhielten ein Freilos. Titelverteidiger SSV Jeddeloh II, BSV Kickers Emden, HSC Hannover, TSV Havelse, SV Meppen, VfB Oldenburg und FSV Schöningen steigen damit erst im Viertelfinale ein.
In der Runde der letzten Acht wartet bereits ein prominentes Duell: VfB Oldenburg empfängt den Drittligisten TSV Havelse im Marschweg-Stadion. Der HSC Hannover bekommt es mit Drittligarückkehrer SV Meppen zu tun. Außerdem trifft Titelverteidiger SSV Jeddeloh II auf FSV Schöningen. Der Sieger aus Drochtersen/Assel gegen Atlas Delmenhorst spielt zuhause gegen BSV Kickers Emden. Die Qualifikationsrunde ist für den 25. und 26. Juli angesetzt, das Viertelfinale für den 22. und 23. August.
Auch im Amateurstrang gab es keine regionale Einteilung. Alle Teams lagen in einem Topf. Das einzige Qualifikationsspiel bestreiten FC Verden 04 und TuS BW Lohne, Pokalsieger von 2025. Alle weiteren Mannschaften erhielten ein Freilos.
Im Achtelfinale reist Titelverteidiger Lüneburger SK Hansa zum Oberliga-Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld. VfL Stenum, Bezirkspokalsieger aus Weser-Ems, empfängt den letztjährigen Halbfinalisten SV Wilhelmshaven. Besonders klangvoll ist das Duell zwischen VfV Borussia 06 Hildesheim und BSV SW Rehden. Zudem trifft SC Spelle-Venhaus auf Heeslinger SC, STK Eilvese auf SV Vorwärts Nordhorn, TuS Bersenbrück auf SSV Vorsfelde, SV Reislingen-Neuhaus auf 1. FC Germania Egestorf-Langreder und TSV Bardowick auf den Sieger aus Verden gegen Lohne.
Die Achtelfinalspiele im Amateurstrang sollen am 2. und 3. August ausgetragen werden.