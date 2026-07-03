Niedersachsenpokal ausgelost: Drochtersen/Assel empfängt Delmenhorst

– Foto: NFV

Der Niedersachsenpokal nimmt für die neue Saison Gestalt an. In der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes in Barsinghausen wurden am Freitag die ersten Paarungen in beiden Wettbewerbssträngen ausgelost. Als Losfee fungierte Lilli Strauchmann, die Ziehung leitete NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer.

Im Strang 3. Liga/Regionalliga kommt es in der Qualifikationsrunde direkt zu einem reizvollen Duell: Vorjahresfinalist SV Drochtersen/Assel empfängt Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Die übrigen sieben Teams erhielten ein Freilos. Titelverteidiger SSV Jeddeloh II, BSV Kickers Emden, HSC Hannover, TSV Havelse, SV Meppen, VfB Oldenburg und FSV Schöningen steigen damit erst im Viertelfinale ein.

Oldenburg gegen Havelse, HSC gegen Meppen

In der Runde der letzten Acht wartet bereits ein prominentes Duell: VfB Oldenburg empfängt den Drittligisten TSV Havelse im Marschweg-Stadion. Der HSC Hannover bekommt es mit Drittligarückkehrer SV Meppen zu tun. Außerdem trifft Titelverteidiger SSV Jeddeloh II auf FSV Schöningen. Der Sieger aus Drochtersen/Assel gegen Atlas Delmenhorst spielt zuhause gegen BSV Kickers Emden. Die Qualifikationsrunde ist für den 25. und 26. Juli angesetzt, das Viertelfinale für den 22. und 23. August.