Niedersachsen Döhren vor Heimspiel gegen Kirchrode

Die SpVgg Niedersachsen Döhren geht mit Selbstvertrauen in das Heimspiel am Dienstagabend gegen den TSV Kirchrode. Nach dem klaren 4:0-Erfolg zum Auftakt möchte die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt an die gezeigte Leistung anknüpfen. „Wir hoffen natürlich, dass wir den Heimspiel-Vorteil auch hier wieder auf unsere Seite ziehen können und durch die Leistung am Wochenende mit dem Engagement auch in das Spiel gegen Kirchrode gehen können“, erklärte Heldt vor der Partie.

Heldt erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Kirchrode ist eine sehr gefestigte Mannschaft mit einigen Spielern, die schon seit Jahren dort zusammenspielen. Viele Spieler kenne ich gut. Das ist ein ganz geschlossener Haufen, der alles daran setzen wird, auch in Döhren zu punkten.“

Dennoch setzt der Trainer auf die eigenen Stärken und den Heimvorteil: „Wir hoffen natürlich, dass wir den Heimspiel-Vorteil auch hier wieder auf unsere Seite ziehen können. Wir wollen durch die Leistung vom Wochenende und das Engagement auch in das Spiel gegen Kirchrode gehen – und dann versuchen, alles, was in unserer Macht steht, auf den Platz zu bringen, um die drei Punkte zu holen.“

Auch personell zeigt sich die Lage positiv. „Mehr oder weniger sind fast alle an Bord. Natürlich gibt es immer ein, zwei oder drei Spieler, die unter der Woche wegen Arbeit fehlen, aber grundsätzlich können wir fast aus dem Vollen schöpfen“, so Heldt. Dies ermögliche es, „die hoffentlich beste Elf auf den Platz zu schicken“ und bei Bedarf auch „von der Bank nachlegen zu können“.