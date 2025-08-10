Niedersachsen Döhren startet mit klarem Heimsieg in die Saison

Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Anderten hat die SpVgg Niedersachsen Döhren einen erfolgreichen Start in die neue Bezirksligasaison gefeiert. Trainer Patrick Heldt sprach von einem „hochverdienten“ Erfolg, der auf einer klaren taktischen Linie beruhte. „Wir haben wirklich einen guten Start hingelegt mit einer ganz positiven Ausstrahlung im Team, mit einem ganz klaren Plan an das Spiel heranzugehen, den meine Mannschaft auch extrem gut umgesetzt hat“, sagte Heldt.
Döhrener Offensive zeigt sich treffsicher – Fokus nun auf TSV Kirchrode
Vor der Partie war dem Trainer bewusst, dass ein unangenehmer Gegner auf sein Team wartete. „Wir wussten, dass wir auf einen aggressiven Gegner treffen, der im Pokal einen Landesligisten ausgeschaltet hat. Darauf waren wir eingestellt, und meine Mannschaft hat das wirklich gut gemacht.“ Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielte sich Döhren mehrere Chancen, darunter einen Kopfball von Patrick Olbrich, der auf der Linie geklärt wurde.
Das 1:0 erzielte Florian Koch in der 37. Minute per Strafstoß. „Ein zurechtgegebener Elfmeter an unserem Außenstürmer – und der Treffer war nach dem Spielverlauf verdient“, so Heldt. Kurz vor der Pause erhöhte Nico Schlehuber nach einer Ecke von Illia Povalii per Kopf auf 2:0. „Das ist natürlich ein Treffer, der beim Gegner sitzt“, kommentierte der Coach.
In der zweiten Hälfte sorgte Povalii nach einem herausgespielten Angriff für das 3:0 (50.). „Eigentlich war das Spiel damit entschieden. Wir konnten es kontrollieren, auch wenn die Partie bei 29 Grad etwas langsamer wurde.“ Döhren erspielte sich weitere Möglichkeiten, darunter ein Pfostenschuss von Povalii, ehe derselbe Spieler in der Nachspielzeit mit dem 4:0 den Endstand herstellte. „Ein wirklich gutes Spiel meiner Mannschaft mit einem hochverdienten Sieg“, bilanzierte Heldt.
Bereits am Dienstag steht die nächste Partie an. Gegner ist der TSV Kirchrode, der am Sonntag in Stelingen antrat. „Das ist eine sehr gefestigte Mannschaft mit einigen Spielern, die schon seit Jahren zusammenspielen. Ein geschlossener Haufen, der alles daran setzen wird, auch in Döhren zu punkten“, warnte Heldt. Personell kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. „Wir hoffen, den Heimspielvorteil wieder auf unsere Seite ziehen zu können und werden versuchen, die Leistung von gestern mit ins Spiel zu nehmen.“