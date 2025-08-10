– Foto: Marcel Eichholz

Niedersachsen Döhren startet mit klarem Heimsieg in die Saison 4:0 gegen Sportfreunde Anderten – Heldt lobt „extrem gute Umsetzung“ des Matchplans Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SF Anderten SpVgg Döhren

Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Anderten hat die SpVgg Niedersachsen Döhren einen erfolgreichen Start in die neue Bezirksligasaison gefeiert. Trainer Patrick Heldt sprach von einem „hochverdienten“ Erfolg, der auf einer klaren taktischen Linie beruhte. „Wir haben wirklich einen guten Start hingelegt mit einer ganz positiven Ausstrahlung im Team, mit einem ganz klaren Plan an das Spiel heranzugehen, den meine Mannschaft auch extrem gut umgesetzt hat“, sagte Heldt.

Vor der Partie war dem Trainer bewusst, dass ein unangenehmer Gegner auf sein Team wartete. „Wir wussten, dass wir auf einen aggressiven Gegner treffen, der im Pokal einen Landesligisten ausgeschaltet hat. Darauf waren wir eingestellt, und meine Mannschaft hat das wirklich gut gemacht.“ Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielte sich Döhren mehrere Chancen, darunter einen Kopfball von Patrick Olbrich, der auf der Linie geklärt wurde. Das 1:0 erzielte Florian Koch in der 37. Minute per Strafstoß. „Ein zurechtgegebener Elfmeter an unserem Außenstürmer – und der Treffer war nach dem Spielverlauf verdient“, so Heldt. Kurz vor der Pause erhöhte Nico Schlehuber nach einer Ecke von Illia Povalii per Kopf auf 2:0. „Das ist natürlich ein Treffer, der beim Gegner sitzt“, kommentierte der Coach.