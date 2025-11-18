Niedersachsen Döhren setzt Ausrufezeichen in Engelbostel

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihre starke Form eindrucksvoll bestätigt und beim Tabellensechsten MTV Engelbostel-Schulenburg einen klaren 5:1-Erfolg gefeiert. Mit nun 32 Punkten festigt das Team von Trainer Patrick Heldt Tabellenplatz drei und bleibt eines der formstärksten Teams der Liga. Heldt zeigte sich hochzufrieden mit der Leistung – und zugleich betroffen von einer schweren Verletzung kurz vor Spielende.

Der Respekt vor dem Gegner war groß: „Wir wussten, dass Engelbostel eine gute Mannschaft zur Verfügung hat, die zuletzt auch eine gute Serie hingelegt hat und zu Recht auf Platz 5 stand.“ Umso wichtiger sei ein konzentrierter Beginn gewesen. Das 1:0 erzielte Jörn Hofmeister per Kopfball nach einem Standard. Kurz darauf gelang das 2:0 – für Heldt ein Paradebeispiel seiner Spielidee: „Ein super Umschaltmoment, wirklich mal erwähnenswert, indem wir tief, quer und tief spielen und sofort vor dem gegnerischen Tor das 2:0 machen. Das war perfekt rausgespielt.“

Schon die Spielansetzung war unsicher gewesen. „Bei dem Wetter war erstmal nicht davon auszugehen, dass das Spiel stattfinden kann“, erklärte Heldt. Trotz Dauerregens sei der Platz aber „besser als erwartet“ gewesen. Döhren fand sofort in die Partie: „Meine Mannschaft hat von Anfang an das auf dem Platz umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Viel Intensität, viel Mentalität, viel Laufbereitschaft.“

Nach der Pause erhöhte Florian Koch per Strafstoß, „ein berechtigter Elfmeter an Florian Koch und auch durch Florian Koch verwandelt“. Damit sah Heldt einen entscheidenden Moment: „Aufgrund des bisherigen Spielverlaufs war fast davon auszugehen, dass damit der Stecker gezogen ist bei Engelbostel.“

Das 4:0 durch Niko Schlehuber – erneut ein Kopfball nach Ecke – und der „sensationelle Abschluss“ von Tim Prietzel zum 5:0 machten den Auswärtssieg deutlich. Engelbostel gelang spät noch das 1:5.

Trotz des klaren Erfolges sprach Heldt auch über einen unschönen Vorfall: „Kurz vor Schluss ist ein Spieler meiner Mannschaft mit einem Spieler der Gegnermannschaft zusammengerasselt. Beide sind zusammengeprallt, der Ball war leider weg.“ Der Engelbosteler Spieler musste verletzt vom Rettungswagen abgeholt werden. Heldt zeigte sich sichtlich betroffen: „Ich kenne den Spieler sogar, hatte ihn selber mal in Ramlingen. Von daher hinterlassen wir hier im Namen meiner Mannschaft die besten Genesungswünsche und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder gesund wird.“

Der Trainer betonte, der Vorfall habe die Freude über das Ergebnis getrübt: „Ein gutes Spiel meiner Mannschaft mit einem unschönen Abschluss – aus Engelbostler Sicht erst recht, aber auch aus unserer Sicht.“

Dennoch überwiegt sportlich die Zufriedenheit: „Das Spiel haben wir, wie ich finde, in der Höhe verdient gewonnen.“ Mit Blick auf die Tabelle kann Döhren nun selbstbewusst nach vorne schauen.