Niedersachsen Döhren chancenlos bei 1:6-Niederlage bei 74

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat in der Bezirksliga beim Tabellenführer SG 74 Hannover eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. 1:6 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste, die damit nach drei Spielen bei vier Punkten stehen.

Trainer Patrick Heldt sprach nach dem Schlusspfiff von einem verdienten Ergebnis: „Klingt deutlich, war es auch. So ehrlich muss man sein. Wir haben zu fast keiner Phase des Spiels zu unserem Spiel gefunden.“ Bereits in der ersten Halbzeit kassierte Döhren drei Gegentore nach Umschaltaktionen – ein Umstand, auf den man im Vorfeld ausdrücklich hingewiesen hatte. „Haben drei Tore nach Umschaltspiel von 74 kassiert, worauf wir vorher explizit noch eingegangen waren“, so Heldt.

Kurz vor der Pause keimte kurz Hoffnung auf, als Florian Koch per Strafstoß zum 1:3 verkürzte (45.). „Da kannst du dich noch mal kurz vor der Halbzeit zurück ins Spiel bringen“, erklärte Heldt. Doch die SG 74 schlug schnell zurück: Sieben Minuten nach Wiederbeginn gab es einen Elfmeter für die Gastgeber, den Jannik Wolters zum 4:1 verwandelte. Heldt haderte mit der Entscheidung: „Das war nie im Leben einer. Aber gut, gepfiffen ist gepfiffen. Damit war der Stecker auch gezogen.“