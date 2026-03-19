Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Niedersachsen-Derby: 96 gegen Braunschweig
Heimstärke, Derbybilanz und Rückrundenform im Überblick
Am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) empfängt Hannover 96 die Eintracht Braunschweig zum Derby – Flutlicht, volle Ränge und jede Menge Spannung garantiert.
Historische Bilanz
Seit 1963 standen sich beide Teams im Ligabetrieb 53-mal gegenüber. Hannover liegt dabei vorn: 21 Siege, 14 Niederlagen und 18 Unentschieden sprechen für die Roten. In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Trend bestätigt: Nur zwei der letzten elf Derbys gingen verloren, während Hannover fünfmal als Sieger vom Platz ging.
Heimserie beeindruckend
Im eigenen Stadion ist 96 seit acht Pflichtspielen ungeschlagen – vier Siege und vier Remis bei nur vier Gegentoren. Ein Auswärtssieg der Gäste liegt mittlerweile 33 Jahre zurück.
Rückrundenform
Die Rückrunde läuft für Hannover bislang glänzend: Mit 17 Punkten führen die Niedersachsen die Rückrundentabelle an. Die Eintracht aus Braunschweig sammelte in den bisherigen neun Spielen lediglich neun Punkte und rangiert auf Rang 15.
Hinspielsieg als Rückenwind
Im Hinspiel setzte sich Hannover souverän mit 3:0 durch, unter anderem traf Daisuke Yokota. Einen Sieg in beiden Saisonduellen – Hin- und Rückspiel – erzielten die Roten zuletzt in der Spielzeit 2020/21.
Mit dieser Bilanz, der Heimstärke und der Rückrundenform geht 96 als Favorit in das Derby am Maschsee.