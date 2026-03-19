Niedersachsen-Derby: 96 gegen Braunschweig

Historische Bilanz

Seit 1963 standen sich beide Teams im Ligabetrieb 53-mal gegenüber. Hannover liegt dabei vorn: 21 Siege, 14 Niederlagen und 18 Unentschieden sprechen für die Roten. In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Trend bestätigt: Nur zwei der letzten elf Derbys gingen verloren, während Hannover fünfmal als Sieger vom Platz ging.

Heimserie beeindruckend

Im eigenen Stadion ist 96 seit acht Pflichtspielen ungeschlagen – vier Siege und vier Remis bei nur vier Gegentoren. Ein Auswärtssieg der Gäste liegt mittlerweile 33 Jahre zurück.