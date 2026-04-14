Danke für die Traumflanke: Der Torschütze und Kapitän Maximilian Linder bedankt sich bei Vinzent Osterauer für die Vorarbeit zum 1:0 für den SV Niederroth. Rechts schreitet Simon Betz zum Gratulieren. – Foto: Ohl

Der SV Niederroth bleibt auf Platz zwei der Kreisklasse. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt. Schwabhausen plant bereits für die nächste Saison.

Bei Schwabhausen gehen die Planungen bereits in die nächste Saison. Fußball-Abteilungsleiter Manfred Göttler gab dazu folgenden Ausblick: „In der nächsten Saison sollen mit Trainer Sebastian Schuff weiterhin Jugendspieler integriert werden. Aktuell sind mit Sebastian Kügele, Benedikt Sterflinger und Max Bormann schon drei A-Jugendspieler als Stammspieler dabei. Weitere vielversprechende Spieler aus der U19 sind sporadisch dabei und sollen in der neuen Saison dann voll integriert werden, denn wir wollen auch künftig den Weg mit eigenen Spielern gehen. Und: Wir haben mit Sebastian Schuff auch einen sehr guten Trainer, der die jungen Spieler an den Herrenbereich heranführen kann.“

Schwabhausen – Einen klaren 4:1-Sieg konnte der SV Niederroth beim TSV Schwabhausen verbuchen. Der gravierendste Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war, dass Schwabhausen seine Chancen nicht nutzte, Niederroth hingegen schon – im Stile einer Spitzenmannschaft der Kreisklasse.

Niederroth geht in Führung – Schwabhausens Hennig vergab eine tausendprozentige

Die beiden besten Szenen der ersten Halbzeit zeigten beide Klubs gleich zu Beginn des Spiels. Bevor die Gäste aus Niederroth als Aufstiegskandidat in Führung gehen konnten, vergab Schwabhausens Christian Henning eine sogenannte Tausendprozentige nach seinem Solo über links. Er knallte den Ball in der 8. Minute an den Pfosten. Im Gegenzug fiel in der 9. Minute das 1:0 für den SVN durch Maximilian Linder mit einem Flugkopfball aus zehn Metern nach einer Traumflanke von Vinzent Osterauer über rechts.

Den Rest dieser ersten Halbzeit kann man als Fehlpass-Festival auf beiden Seiten bezeichnen, denn selten kam ein Ball über mehr als zwei Stationen beim eigenen Mann an, und auch das Tempo war kreisklassengemäß auf niedrigem Niveau. Der Unterschied war einfach: Der SVN verwertete seine Chancen im Stile einer Spitzenmannschaft, Schwabhausen eben nicht. Dies dokumentierte auch das 2:0 mit dem Halbzeitpfiff von Dominic Reisner.

Philipp Gottschalk setzt mit einem Solo den Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit gestaltete sich flotter und es gab wieder Chancen auf beiden Seiten. Das 3:0 fiel dann nach einer Ecke durch Dominik Leisch, der am Sechzehner abzog und ins lange Eck traf. Giovanni Virduzzo hieß der Schwabhausener Torschütze zum 1:3 in der 89. Minute, als er aus 16 Metern unhaltbar abzog. Den Schlusspunkt setzte Philipp Gottschalk in der 90. Minute mit einem Solo.

„Insgesamt war es eine unglückliche Niederlage, aber Niederroth war etwas abgezockter“, so Schwabhausens Abteilungsleiter Manfred Göttler. Kurz und knapp wie immer war der Kommentar von SVN-Trainer Daniel Reisner: „Gutes Spiel verdient gewonnen.“