Niederroth gewinnt das Fernduell

Zum Saisonfinale traf auch Tim Elstner gegen Erdweg (weiße Trikots). Mit dem Happy End wurde es jedoch nichts für den TSV Indersdorf. – Foto: hab

Nach einem 3:3 gegen Meister Günding hat es der Fußball-Kreisklassist SV Niederroth in die Aufstiegsrelegation geschafft. Röhrmoos steigt ab

Zwei Fernduelle bestimmten den letzten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse München 1: Niederroth und Indersdorf wollten Rang zwei und damit in die Aufstiegsrelegation und Tandern und Röhrmoos sich über die Relegation die Chance auf den Ligaverbleib erhalten.

SpVgg Erdweg – TSV Indersdorf 1:5: Enttäuschte Sieger: Die Spieler des TSV Indersdorf kämpften zum Saisonfinale gegen ein ersatzgeschwächtes Erdweg um die letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation. Am Ende fehlte ihnen ein Punkt.

Das letzte Saisonspiel bot ein emotionales Auf und Ab. Nach einer zähen Anfangsphase bei hochsommerlichen Temperaturen brachte Indersdorfs Goalgetter Marcel Truntschka seine Mannschaft in Führung (24.), ehe Nico Karelly per Kopf zum 2:0-Halbzeitstand erhöhte (32.). Da der SV Niederroth gleichzeitig zuhause gegen Meister Günding zurücklag, keimte bei denen, die es mit dem TSV Indersdorf halten, kurz Hoffnung auf.

Spätestens mit dem 3:0 (59.) und dem 30. Saisontor (!) von ㈠Truntschka war die Partie in Erdweg entschieden. Tim Elstner (82.) und Tobias Altstiel (86.) sorgten noch für das 5:0, ehe Korbinian Göttler in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Erdweg erzielte.

Da Niederroth parallel nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand noch einen Punkt holte, „reichte es für uns knapp nicht zum 2. Platz“, so Indersdorfs Teamsprecher Tobias Altstiel. „Versuchen wir es nächste Saison halt noch mal.“

SV Niederroth – SV Günding 3:3: Der SV Niederroth spielt gegen den Kreisliga-12. TSV Moosach-Hartmannshofen in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 3. Juni, 19 Uhr, in Niederroth statt, das Rückspiel folgt am Sonntag, 7. Juni, um 15 Uhr.

Knapp war es mit der Relegationsqualifikation. Ohne den Punkt gegen Fix-Aufsteiger und Meister SV Günding hätte es nicht gereicht, denn den direkten Vergleich mit Indersdorf hat der SVN klar mit 0:5 und einem 3:3 verloren.

Anton Rusp, Dominik Liebl, Benedikt Rabl, Alexander Fellner und Benedikt Kronschnabl machten ihr letztes Spiel für den SV Günding, und auch für Trainer Stefan Liebl war es der Abschied. Doch der Meister war in der Anfangsphase allenfalls körperlich auf dem Platz. Niederroth bestimmte die Partie und ging schon in der 5. Minute durch einen von Mateo Velic verwandelten Foulelfmeter in Führung. Diesen Rückstand drehte Günding durch Treffer von Alexander Fellner (29.), Johannes Winkler (38.) und Mateo Popovic (57.) zum 1:3. Mit diesem Ergebnis wären die Niederrother raus aus dem Rennen um die r Relegation gewesen. Doch sie zeigten die notwendige Reaktion durch zwei Treffer von Goalgetter Mateo Velic in der 70. und 77. Minute zum 3:3-Ausgleich.

„Das Wetter hat geschlaucht, jetzt müssen wir Kräfte sammeln für die Relegation“, so SVN-Sprecher Daniel Reisner. Liebl sagte, dass seiner Mannschaft diesmal auch das nötige Glück gefehlt habe.

SV Haimhausen – SV Odelzhausen 6:1: „90 Minuten dominant und überlegen, das Ergebnis spricht für sich!“ So bewertete Haimhausens Trainer Christian Schmeizl das letzte Spiel der Saison. Der SVO trat mit einer absoluten Rumpf-Elf an, nur zwölf Spieler waren im Kader. Sogar Trainer Oliver Beck musste mit seinen 48 Jahren bei tropischen Temperaturen von Anfang an auf den Platz und gab damit sein spätes Debüt beim SVO. Sebastian Kiemer unterlief ein Eigentor (21.), die Treffer für Haimhausen erzielten dann Marcus Malle (40.), David Beer (44./61./84.) und Almir Adriovic zwischenzeitlich mit einem Foulelfmeter (50.). Den Ehrentreffer für den SVO besorgte Markus Prukop: Es war das Tor des Tages. Prukop nahm den Ball gekonnt mit der Brust an und hämmerte ihn ins Eck.

FC Tandern – TSV Schwabhausen 1:1: Relegation oder direkter Abstieg – für den FC Tandern stand zum Saisonfinale viel auf dem Spiel. Im Fernduell mit Röhrmoos um den Abstiegsrelegationsplatz durfte sich der FCT keinen Ausrutscher erlauben. Die Gastgeber gingen die Aufgabe hochkonzentriert an und zeigten zunächst die reifere Vorstellung. Schwabhausen kam kaum zur Entfaltung, während Tandern bereits vor der Führung gute Möglichkeiten liegen ließ. Kurz vor der Pause staubte Sebastian Obeser nach einem Freistoß zum 1:0 ab (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange umkämpft. Schwabhausen erhöhte nun allerdings den Druck – und nutzte eine Unachtsamkeit der Gastgeber aus. Christian Henning schloss einen sauber vorgetragenen Angriff zum 1:1-Ausgleich ab (66.). Danach wurde die Nervosität auf Tanderner Seite spürbar. Die Gastgeber verteidigten in der Schlussphase aber aufmerksam und ließen keine großen Chancen mehr zu. Auf der anderen Seite boten sich dem FCT zwar kleinere Möglichkeiten auf den Siegtreffer, der jedoch ausblieb.

Am Ende reichte das Remis dennoch für das Zwischenziel: Weil Röhrmoos im Parallelspiel nicht gewann, sicherte sich Tandern den Relegationsplatz und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Angesichts der schwierigen Personalsituation ist dies für die Gastgeber ein Erfolg.

SpVgg Röhrmoos – SV Petershausen 2:0: Um vom letzten auf den Relegationsplatz zu klettern, benötigte Röhrmoos neben einem Sieg auch einen Patzer des FC Tandern. Wichtig war also, die eigenen Hausaufgaben sauber zu erledigen. Und dies gelang. Gegen Petershausen waren die Gastgeber nach nervösem Beginn die bessere Mannschaft. Nur in der ersten Viertelstunde merkte man ihnen die Nervosität an. Dann kontrollierte die Mannschaft von Trainer Christian Keßler das Spielgeschehen. Mit gefälligem Kombinationsfußball erspielte sie sich Chancen. Eine davon nutzte Lukas Kutscherauer in der 40. Minute zur verdienten 1:0-Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Röhrmoos am Drücker. Die Gastgeber wollten sich trotz der schwierigen Ausgangslage nichts vorwerfen lassen und spielten weiter nach vorne. Nach knapp einer Stunde sorgte Benni Müller mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (58.). Defensiv ließ der TSV kaum etwas zu und brachte den Vorsprung letztlich ungefährdet über die Zeit. Die gelb-rote Karte gegen Sebastian Hörmann in der Nachspielzeit hatte keinen Einfluss mehr auf die Partie (90.+2).

Trotz des erfolgreichen Saison㈠abschlusses herrschte nach dem Schlusspfiff große Enttäuschung. Weil Tandern im Parallelspiel gegen Schwabhausen den entscheidenden Punkt holte und dank des gewonnenen direkten Vergleichs den Relegationsplatz behauptete, steht der Abstieg der SpVgg Röhrmoos fest. Nach nur einer Saison geht es zurück in die A-Klasse. Immerhin gab es mit der Rückkehr von Jakob Betz nach langer Verletzungspause auch einen positiven Moment zum Abschluss. Auch die jungen Torschützen stimmen Trainer Keßler positiv für die Zukunft.

TSV Bergkirchen – TSV Hilgertshausen 0:2: Für beide Mannschaften ging es im finalen Saisonspiel um nichts mehr. Der TSV Hilgertshausen musste seine Ambitionen auf Tabellenrang zwei schon vor zwei Wochen nach der 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Indersdorf begraben. Als Tabellenvierter haben die Hilgertshausener nur zwei Punkte Rückstand auf den SV Niederroth, der am Mittwoch in die Relegation einsteigen darf.

In Bergkirchen fielen beide Tore schon vor der Halbzeit. Erst traf Stefan Rassl zur frühen Führung (11.), dann besorgte Marius Klimmer per Strafstoß das zweite Tor. Maximilian Märkl hatte Kevin Hoffmann recht unsanft von den Beinen geholt, noch dazu an der Grundlinie. Die Halbzeitführung für Hilgertshausen ging dennoch in Ordnung. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, mit vereinzelten Torchancen auf beiden Seiten. Tore gab‘s keine mehr, „entweder wegen Unvermögen der Stürmer, oder die Torhüter haben gut pariert“, so Bergkirchens Spielertrainer Simon Zacherl.

Kreisklasse Zugspitze

FC Landsberied – VfL Egenburg 1:2: Der VfL Egenburg sorgte für einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison. Im bedeutungslosen Duell beim FC Landsberied entwickelte sich zunächst ein typischer Sommerkick mit wenig Tempo. Die Gastgeber nutzten nach gut einer halben Stunde einen Konter zur Führung: Alexander Felblinger traf zum 1:0 (36.). Egenburg brauchte etwas, fand aber noch vor der Pause die passende Antwort. Nach einem weiten Abschlag von VfL-Keeper Michael Wagner wurde Ales Szczepurek im Strafraum gefoult. Nico Kistler verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel bot sich Egenburg die große Chance zur Führung. Wieder wurde Szczepurek im Strafraum zu Fall gebracht, doch Spielertrainer Christian Hain setzte den Elfmeter bei seinem letzten Spiel für den VfL an den Pfosten. Kurz darauf gelang den Gästen aber doch noch das 2:1: Tobias Bogenhauser bediente Hannes Zech, der in der 63. Minute vollendete.

Egenburg beendet die Saison damit auf Rang fünf. Nach Jahren im Aufstiegskampf war es für den VfL eine ungewohnte Spielzeit mit vielen Verletzungssorgen. Am Ende betrug der Abstand nach oben allerdings 24 Punkte, nach unten waren es nur sieben Zähler. Im Sommer soll nun ein Neustart folgen – mit Martin Weiderer als neuem Trainer.