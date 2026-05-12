Niederroth festigt Platz zwei – Tandern taumelt

– Foto: lewin weinberger

In der Kreisklasse 1 untermauert der SV Niederroth mit einem Heimsieg seine Ambitionen auf die Relegation, während der FC Tandern tief im Tabellenkeller verweilt.

Bereits am Freitagabend eröffnete die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos das Geschehen, musste sich jedoch der SpVgg Erdweg knapp geschlagen geben. Am Sonntag zeigte der feststehende Meister SV Günding gegen den FC Tandern eindrucksvoll seine Klasse und ließ dem Tabellenvorletzten keine Chance. Währenddessen lieferten sich der SV Ampermoching und der TSV Indersdorf ein packendes Duell auf Augenhöhe, das am Ende ohne Sieger blieb. Der TSV Hilgertshausen nutzte die Gunst der Stunde und fuhr gegen den SV Odelzhausen wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz ein.

In einer torreichen Begegnung am Sonntag sicherte sich der TSV 1929 Schwabhausen einen deutlichen Auswärtssieg bei A.E. Galan Dachau und verschaffte sich damit Luft im Mittelfeld. Auch der SV Niederroth gab sich keine Blöße und behielt gegen den SV Haimhausen knapp die Oberhand, womit der zweite Tabellenplatz erfolgreich verteidigt wurde. Abgerundet wurde der Spieltag durch ein Unentschieden zwischen dem TSV Bergkirchen und dem SV Petershausen, bei dem sich beide Teams nach hartem Kampf die Punkte teilten.

Blick auf die Tabelle: Auf- und Abstiegskampf

Der SV Günding (62 Punkte) ist bereits sicher aufgestiegen. Dahinter kämpfen der SV Niederroth (48), der TSV Hilgertshausen (47) sowie der TSV Indersdorf (45) und der SV Ampermoching (45) um Platz 2 (Aufstiegsrelegation). Da nur noch 6 Punkte zu vergeben sind, haben die Teams ab Platz 6 (Erdweg, 40 Punkte) rechnerisch keine Chance mehr auf den Aufstieg.

Am Tabellenende ist die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos (13 Punkte) bei 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz akut abstiegsgefährdet. Der FC Tandern (15) belegt aktuell den Relegationsplatz 13, während der SV Odelzhausen (18) auf dem rettenden Ufer (Platz 12) steht. Für A.E. Galan Dachau und Bergkirchen (beide 24) ist der direkte Klassenerhalt bei 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz fast sicher, aber rechnerisch noch nicht garantiert.