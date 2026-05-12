Niederroth festigt Platz zwei – Tandern taumelt

In einer torreichen Begegnung am Sonntag sicherte sich der TSV 1929 Schwabhausen einen deutlichen Auswärtssieg bei A.E. Galan Dachau und verschaffte sich damit Luft im Mittelfeld. Auch der SV Niederroth gab sich keine Blöße und behielt gegen den SV Haimhausen knapp die Oberhand, womit der zweite Tabellenplatz erfolgreich verteidigt wurde. Abgerundet wurde der Spieltag durch ein Unentschieden zwischen dem TSV Bergkirchen und dem SV Petershausen, bei dem sich beide Teams nach hartem Kampf die Punkte teilten.
Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos – SpVgg Erdweg
Erdweg entführt Punkte beim Schlusslicht
In einer zähen Begegnung setzte sich der Favorit aus Erdweg knapp durch. Lange Zeit gelang es den Hausherren, das Unentschieden zu halten, doch in der 69. Minute erzielte Stefan Stegmair den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. Während die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos damit weiterhin das Tabellenschlusslicht auf Rang 14 bildet, festigt die SpVgg Erdweg ihren sechsten Tabellenplatz.
So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
SV Ampermoching – TSV Indersdorf
Punkteteilung im Verfolgerduell
Im direkten Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger. Patrick Bromm brachte die Gäste aus Indersdorf früh in Front, doch Marko Panic markierte noch vor der Pause den Ausgleich. Im zweiten Durchgang ging Indersdorf durch Marcel Truntschka erneut in Führung, die Tugay Karabazar jedoch in der 72. Minute wieder egalisierte. Durch das Unentschieden bleibt der TSV Indersdorf auf dem vierten Rang, dicht gefolgt vom SV Ampermoching auf Platz fünf.
So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Hilgertshausen – SV Odelzhausen
Hilgertshausen bleibt oben dran
Der TSV Hilgertshausen feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SV Odelzhausen. Alexander Racki brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Josef Keimel auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg. Hilgertshausen festigt durch diesen Erfolg den dritten Tabellenplatz und bleibt dem Zweiten auf den Fersen. Der SV Odelzhausen belegt weiterhin den zwölften Rang.
So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
A.E. Galan Dachau – TSV 1929 Schwabhausen
Schwabhausen dreht die Partie nach der Pause
In Dachau sah es zunächst gut für die Hausherren aus, nachdem Vasileios Tselempis die Führung erzielte. Doch in der zweiten Halbzeit schlug der TSV 1929 Schwabhausen eiskalt zurück. Giovanni Virduzzo glich aus, ehe Christian Henning mit einem Doppelschlag binnen einer Minute die Partie drehte. Den Endstand besorgte erneut Giovanni Virduzzo in der 82. Minute. Trotz einer gelb-roten Karte kurz vor Schluss brachten die Gäste den Sieg über die Zeit. Schwabhausen rückt damit auf den neunten Platz vor, während Galan Dachau auf Rang zehn verbleibt.
So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
SV Niederroth – SV Haimhausen
Niederroth behauptet den Relegationsplatz
Der Tabellenzweite aus Niederroth musste für die drei Punkte hart arbeiten. Simon Betz erzielte nach knapp einer Stunde den Führungstreffer. Haimhausen kam durch Marcus Malle zwar zum Ausgleich, doch Dominic Reisner sicherte den Gastgebern in der 82. Minute den Sieg. Der SV Niederroth bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters auf Platz zwei, während der SV Haimhausen auf den achten Platz abrutscht.
So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Bergkirchen – SV Petershausen
Remis im Mittelfeldduell
In Bergkirchen gab es keinen Sieger zwischen dem TSV und den Gästen aus Petershausen. Christoph Spielbergerbrachte Petershausen im ersten Durchgang in Führung. Nach einer Stunde bekamen die Hausherren einen Strafstoß zugesprochen, den Patrick Sturm in der 60. Minute per Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. Der TSV Bergkirchen belegt weiterhin den elften Platz, während der SV Petershausen auf Rang sieben rangiert.
So., 10.05.2026, 12:30 Uhr SV Günding – FC TandernSpitzenreiter lässt Tandern keine Chance
Der Tabellenführer aus Günding unterstrich seine Dominanz eindrucksvoll. Alexander Fellner
eröffnete den Torreigen in der 14. Minute. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Andreas Ettinger
zwar der überraschende Ausgleich für die Gäste, doch Günding schaltete sofort einen Gang höher. Julian Strixner
besorgte die erneute Führung, bevor Florian Riedl
, Keanu Pitthan
und Benedikt Kronschnabl
das Ergebnis in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte erneut Julian Strixner
kurz vor dem Ende. Der SV Günding thront damit weiterhin mit großem Vorsprung an der Spitze, während der FC Tandern auf dem vorletzten Platz 13 verharrt.
Vorbericht zum 25. Spieltag
Am kommenden Wochenende könnte die Entscheidung im Keller fallen. Am Samstag empfängt der TSV 1929 Schwabhausen das Schlusslicht aus Röhrmoos. Am Sonntag richten sich alle Augen auf Hilgertshausen, wo der TSV im Verfolgerduell gegen Indersdorf den Relegationsplatz festigen will. Der SV Niederroth muss zeitgleich beim FC Tandern ran – ein Duell, in dem es für beide Seiten um alles geht: Den Aufstiegstraum hier und das nackte Überleben dort.