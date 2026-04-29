Niederrheinpokalfinale für Unterrath: U19 gewinnt in der Verlängerung Niederrheinpokal: Nach einem 0:2-Rückstand gegen den SC St. Tönis rückte Farid Omorou in den Mittelpunkt und schoß die U19 der SG Unterrath doch noch ins Finale. von Linus Bien · Gestern, 22:31 Uhr · 0 Leser

SG Unterrath setzt sich in denkwürdigem Halbfinale durch – Foto: M.A.Matchday_Photography

In einem furiosen Niederrheinpokal-Halbfinale kann es die U19 des SC St. Tönis den Herren nicht gleichtun und muss sich nach der Verlängerungen 3:4 gegen die SG Unterrath geschlagen geben. Farid Omorou schnürt den Fünferpack und schießt die SGU so ins Finale, wo Fortuna Düsseldorf in einem brisanten Stadtduell warten wird.

Dabei erwischten die Krefelder eigentlich einen absoluten Blitzstart. Nach nur vier Minuten schob Sam Hobert nach Vorarbeit von Lenni Castrop zur 1:0-Führung ein. Keine zehn Minuten später ist es dann Marvelous Idahor Agho, der das 2:0 markierte. Erneut war Castrop der Vorlagengeber. Der zweite Durchgang gehörte dann den Gästen aus Unterrath. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff startete Farid Omorou seinen unglaublichen Lauf. Nach Hereingabe von der rechten Seite steht er blank vor dem Kasten von Janne Meurer und brachte das Spielgerät im Kasten unter. In der 66. Spielminute gelang dem 19-Jährigen der Ausgleich per Kopf. Nathaniel König fing sich in der Nachspielzeit die Ampelkarte – die Düsseldorfer gingen zu zehnt in die Verlängerung.