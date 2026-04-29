Niederrheinpokalfinale für Unterrath: U19 gewinnt in der Verlängerung

In einem furiosen Niederrheinpokal-Halbfinale kann es die U19 des SC St. Tönis den Herren nicht gleichtun und muss sich nach der Verlängerungen 3:4 gegen die SG Unterrath geschlagen geben. Farid Omorou schnürt den Fünferpack und schießt die SGU so ins Finale, wo Fortuna Düsseldorf in einem brisanten Stadtduell warten wird.
Dabei erwischten die Krefelder eigentlich einen absoluten Blitzstart. Nach nur vier Minuten schob Sam Hobert nach Vorarbeit von Lenni Castrop zur 1:0-Führung ein. Keine zehn Minuten später ist es dann Marvelous Idahor Agho, der das 2:0 markierte. Erneut war Castrop der Vorlagengeber.
Der zweite Durchgang gehörte dann den Gästen aus Unterrath. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff startete Farid Omorou seinen unglaublichen Lauf. Nach Hereingabe von der rechten Seite steht er blank vor dem Kasten von Janne Meurer und brachte das Spielgerät im Kasten unter. In der 66. Spielminute gelang dem 19-Jährigen der Ausgleich per Kopf. Nathaniel König fing sich in der Nachspielzeit die Ampelkarte – die Düsseldorfer gingen zu zehnt in die Verlängerung.
Ein Mann weniger störte sich dabei aber nicht wirklich, denn einer blieb weiterhin eiskalt – Omorou verwandelt den Strafstoß zur 3:2-Führung. Damit nicht genug, denn in der 108. Minute legte er den vierten Treffer nach. Mit drei Minuten Restspielzeit machte der SC St. Tönis die Sache nochmal richtig spannend. Henryk Dudek zimmerte einen direkten Freistoß in die Unterrather Maschen. Als wäre es nicht genug krönte sich Farid Omorou noch mit seinem fünften Tor und machte damit endgültig den Deckel drauf.
Ein denkwürdiger Pokalabend geht damit mit einem 5:3 an die Gäste aus Unterrath, die sich auf Finale gegen die Stadtkonkurrenz aus Flingern freuen darf – Fortuna Düsseldorf hat sich bereits vor zwei Wochen gegen Rot-Wei Oberhausen durchgesetzt. Damit endet ein Krefelder Märchen, bei dem sie sich unter anderem schon gegen Borussia Mönchengladbach und die Jugendauswahl von Rot-Weiss Essen durchgesetzt haben.
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