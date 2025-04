Niederrheinpokalfinale: Der Zuschlag geht an den MSV Duisburg

Der Spielort für das Finale um den Niederrheinpokal 2025 des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) steht fest: Das Endspiel zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen findet am Samstag, 24. Mai, im Rahmen des bundesweiten “Finaltags der Amateure” in der schauinsland-reisen-arena in Duisburg statt.