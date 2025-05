Niederrheinpokalfinale: Das sind die Noten der Spieler

Der MSV Duisburg ging am Samstag im Finale des Niederrheinpokals in Führung, musste sich am Ende aber Rot-Weiss Essen dennoch am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Vor allem vor der Pause wäre aber für die Duisburger in diesem Spiel mehr drin gewesen. Die Schlussoffensive führte dann nicht mehr zur Verlängerung. Wir haben uns die Leistungen im Finale genau angeschaut.

(5) Fleckstein: War in der Luft stark und klärte einige Bälle. Beim zweiten Gegentreffer gewährten er und Hahn Safi zu viel Platz. Note: 3-

(1) Braune: War bei beiden Gegentoren schuldfrei. Spielte ordentlich mit und agierte souverän bei Flanken. In der 83 Minute hielt er sein Team durch eine Parade in der Partie. Musste ansonsten jedoch nicht viel machen. Note: 3+

(7) Bookjans: War sehr umtriebig in den ersten 20 Minuten. Verlagerte das Spiel oft stark und setzte erfolgreich zu Dribblings an. Zweite Halbzeit baute er allerdings ab und hatte kaum Aktionen. Musste in der 70 Minute angeschlagen raus. Note: 3

(18) Meuer: Sehr agil in der ersten Halbzeit. Agierte mit einigen starken Pässen und setzte seine Mitspieler immer wieder in Szene. Beim Tor reagierte er blitzschnell und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung des RWE Keepers. Note: 2

(27) Coskun: Kämpfte bis zum Umfallen und holte sich somit viele Bälle. Brachte viele Flanken, die jedoch oftmals nicht den gewünschten Akteur trafen. Seine Seite hielt er größtenteils dicht. Note: 3

(28) Egerer: Sein Schuss in der ersten Hälfte wurde unfreiwillig zur Vorlage. Offensiv kam ansonsten nicht viel von ihm. Defensiv hat er seine Arbeit ordentlich gemacht. Hatte jedoch einige Ballverluste. Note: 3

(29) Bitter: Sein Kopfball flog knapp am Tor vorbei. Das war jedoch seine einzige nennenswerte Offensivaktion. Im Zweikampf war Bitter sehr aggressiv und holte sich somit viele Bälle. Note: 3

(30) Willms: War der schwächste Duisburger. Hatte wenig Aktionen und keinen Abschluss. Schaffte es auch nicht die Bälle fest zu machen. Wurde nach 58 Minuten ausgewechselt. Note 5+

(31) Dittgen: Musste ebenfalls nach 58 Minuten runter. Ackerte viel blieb jedoch ohne Erfolg. Verpasste in einer guten Situation das Abspiel. Brachte in der ersten Halbzeit einen gefährlichen Weitschuss aufs Tor, der entschärft wurde. Note: 4+

(37) Sussek: Wenn es für den MSV gefährlich wurde, dann über Sussek. Der junge Akteur brachte Rios Alonso mit seinen starken Dribblings immer wieder zur Verzweiflung. Seine Abschlüsse waren allerdings zu ungefährlich. War der aktivste Duisburger in der Offensivabteilung. Note: 2-

(42) Hahn: Gewann fast alle seiner Zweikämpfe und spielte saubere Bälle. Sah beim zweiten Gegentor genau wie Fleckstein nicht gut aus. Note: 3

(9) Fakhro: Kam in der 58 Minute konnte aber keine Akzente setzen. Verlor einige Duelle, bemühte sich aber rein zu finden. Schafft es allerdings nicht und blieb ungefährlich. Note: 4

(23) Symalla: Er wurde zusammen mit Fakhro eingewechselt, konnte aber genauso wenig Akzente setzen. Blieb oft hängen bei Dribblings und spielte einige Fehlpässe. Note: 4

(33) Tugbenyo: Kam in der 65 Minute. Wirkte sehr frisch und gewann viele wichtige Zweikämpfe. Offensiv kam jedoch nicht viel. Note: 3

(8) Michelbrink: Kam zur 70 und versuchte mit Risikopässen das Spiel an sich zu reißen, was ihm jedoch nicht gelang. Seine Bälle kamen oft nicht beim Mitspieler an. Ohne Note

(22) Töpken: Hatte zwei Abschlüsse, die jedoch abgewehrt wurden. Ansonsten ackerte er viel. Ohne Note

Rot Weiss Essen

(35) Wienand: War beim Gegentor machtlos und hatte ansonsten nicht viel zu tun. Am Ende hielt er Töpkens Kopfball und hielt somit den Sieg fest. Note: 3+

(2) Eitschberger: War viel unterwegs auf der rechten Seite und hielt diese dicht. Hatte in zwei, drei Situationen Probleme mit Sussek, kochte diesen aber auch ein paar Mal ab. Legte ein ordentliches Zweikampfverhalten an den Tag. Note: 3

(4) Schultz: Spielte sehr souverän und gewann jedes Luftduell. Sein Agieren in den Zweikämpfen war abgeklärt. Leitete durch einen Fehler einen Duisburger Angriff ein, der jedoch entschärft werden konnte. Note: 3

(5) Gjasula: Machte den Ausgleich stark per Kopf. Holte sich eine frühe unnötige gelbe Karte und agierte alles andere als souverän im Passspiel. Dafür gewann er seine defensiven Zweikämpfe und sorgte somit für Ruhe. Note: 2-

(6) Arslan: Sorgte mit seiner Vorlage für den Ausgleich. War viel unterwegs und versuchte immer wieder mit Risikobällen die Mitspieler in Szene zu setzen. Note: 2-

(11) Safi: War in der ersten Halbzeit an wenigen Aktionen beteiligt. Wurde jedoch besser in der zweiten Halbzeit. Machte den 2:1-Siegtreffer stark per Kopf und sorgte mit einer Ablage für eine große Chance. Note: 2

(14) Brumme: Hatte defensive ab und an mal ein paar kleine Probleme. Wurde mit der Zeit allerdings immer stärker. Brachte die Flanke zum 2:1 und war offensiv an vielen Angriffen direkt beteiligt. Seine Hereingaben sorgten immer für Unruhe beim MSV. Note: 2-

(23) Rios Alonso: War oft der Verlierer in den Duellen gegen Sussek. Konzentrierte sich ausschließlich aufs Verteidigen. Nach der Pause besserte er sich in den eins gegen eins Duellen. Note: 3-

(26) Müsel: Er hatte von Beginn an Schwierigkeiten Anschluss in dieser Begegnung zu finden. Ließ sich oft fallen und versuchte so das Spiel zu gestalten. Blieb ohne Abschluss und wichtige Pässe. Note: 4

(28) Moustier: Sehr umtriebig das ganze Duell über. Hatte viele Abschlüsse, die jedoch ohne Erfolg blieben. Hatte viele Ballaktionen und war Zentrum des Essener Spiels. Note: 2-

(33) Kraulich. Bügelte den Fehler seines Innenverteidiger Kollegen aus und gewann seine Duelle meistens. Baute das Spiel mit viel Ruhe auf und löste einige gefährliche Angriffe. Note: 3+

(19) Voufack: Wurde in der 65 Minute eingewechselt und war an mehreren Angriffen der Essener beteiligt, die er jedoch nicht zu Ende bringen konnte. Leistete sich zwei, drei klare Fehler. Note: 3

(24) Mizuta: Kam in der 72 Minute. Hatte kaum Aktionen war aber viel unterwegs. Ohne Note

(27) Martinovich: Wurde in der 81 Minute eingewechselt. Setzte einen Schuss aus knapp 30 Metern weit am Tor vorbei. Kurz vorm Ende flog ein weiterer Abschluss knapp am Gehäuse vorbei. Ohne Note

(18) Kaiser: Kam erst in der 88 Minute. Hatte wenige Ballkontakte und keine Aktionen. Ohne Note