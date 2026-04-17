Niederrheinpokalfinale 2026 steigt in Duisburg

Das Niederrheinpokalfinale 2026 steigt im Duisburger Wedaustadion. – Foto: Marcel Eichholz

Der MSV Duisburg und der SC St. Tönis haben es in dieser Saison geschafft und sich für das Endspiel um den Niederrheinpokal qualifiziert. Gespielt werden soll am bundesweiten "Finaltag der Amateure" am Samstag, den 23. Mai. Während sich das Datum aufgrund verschiedener Umstände noch ändern kann, steht der Spielort nun fest - es wird im Duisburger Wedaustadion gespielt.

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Planmäßig sollen der MSV Duisburg und der SC St. Tönis den Sieger im Niederrheinpokal ermitteln. Angesetzt ist diese Begegnung für den Samstag, 23. Mai, doch dass an diesem Tag gespielt wird ist noch längst nicht sicher. Sollte der MSV in der 3. Liga die Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden, würden die Zebras in der Relegation gegen den drittletzten der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse kämpfen. In Hin- und Rückspiel würde es für die Zebras um alles gehen. Die Termine dafür wären der 22. und 26. Mai.

Demnach ist klar, sollten die Meidericher die Relegation erreichen, müsste das Verbandspokalfinale verschoben werden. Das hat der Fußballverband Niederrhein nun bestätigt, allerdings noch keinen Ausweichtermin genannt. Möglich wäre das darauffolgende Wochenende um dem 30. Mai, doch da wäre auch die Oberliga Niederrhein angesetzt und St. Tönis gegen den SV Sonsbeck gefordert. Für den SVS könnte es da noch gegen den Abstieg gehen, ein Pokalfinale unter der Woche dürfte hingegen viele Familien mit Kindern abschrecken und dem SC St. Tönis, der zum ersten Mal im Endspiel steht, ein gedämpften Finalerlebnis bescheren. Der Oberligist dürfte den Zebras also die Daumen drücken, dass sie den direkten Aufstieg schaffen - oder aber auf Rang vier abrutschen. Auch mit einem MSV auf dem vierten Tabellenplatz wäre der Verein für den DFB-Pokal qualifiziert, ebenso wie auch St. Tönis als Finalist.