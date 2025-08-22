Niederrheinpokal: Vier Teams haben ein gemeinsames Ziel

Die Frauen von Siegfried Materborn stehen vor einer spannenden Herausforderung im Pokal. – Foto: Arno Wirths

Am Sonntag sind vier Mannschaften aus dem Kreis Kleve in der ersten Runde gefordert. Bei Siegfried Materborn steigt ein echter Pokalkracher. Auch die Teams aus Walbeck, Twisteden und Winnekendonk träumen vom Weiterkommen. Wer hat gute Karten? Wer ist der Außenseiter?

Für die Fußballerinnen aus dem Kreis Kleve/Geldern startet die Saison am Sonntag mit der ersten Runde des Niederrheinpokals, ehe eine Woche später die Meisterschaft beginnt. Besonders bei Siegfried Materborn ist die Vorfreude riesengroß. Denn ein ehemaliger Bundesligist ist zu Gast. Der MSV Duisburg spielte in der Saison 2023/24 noch in der höchsten Spielklasse. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg wollten die Duisburgerinnen in der Regionalliga einen Neustart beginnen. Dies wurde abschlägig beschieden, der MSV war damit der erste Absteiger und nimmt nun in der Niederrheinliga den Spielbetrieb wieder auf.

Für die Gastgeberinnen aus Materborn, die seit vier Jahren in der Landesliga spielen und in der vergangenen Saison Platz sechs belegt haben, wird dies es eine besondere Herausforderung. Wie spielstark der Ex-Bundesligist nach dem Umbruch ist, wird sich am Sonntag um 13.30 Uhr in Materborn zeigen. Weite Fahrt für Winnekendonk

Dem SV Walbeck, in der vergangenen Saison noch Meister der Niederrheinliga wurde, dürfte nach dem großen personellen Umbruch nun eine schwierige Saison 2025/26 bevorstehen. Im Pokal geht die Reise am Sonntag (15 Uhr) zu Mettmann-Sport, einer erfahrenen Landesliga-Mannschaft. Über die Spielstärke des Gegners ist dem SV Walbeck wenig bekannt. „Wir wissen nicht, was uns da erwartet, aber wir sind sicher nicht in der Situation, einen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen“, sagt Walbecks neuer Trainer Friedel Baumann.

Die weiteste Reise muss am Sonntag Viktoria Winnekendonk antreten. Die Partie beim TSV Union Wuppertal ist bereits für 12 Uhr angesetzt. Nach dem Abstieg aus der Niederrheinliga musste sich die Viktoria neu aufstellen und geht nun in der Landesliga an den Start. Für das Team von Trainer Mathis Kleinkemm ist dieses Pokalspiel also auch ein erster richtiger Test unter Wettkampfbedingungen. Union Wuppertal spielt eine Klasse tiefer in der Bezirksliga. Wie stark diese Liga ist, ist schwierig einzuschätzen. Daher werden die WInnekendonkerinnen auch als höherklassiger Verein in dieses Pokalspiel nicht unbedingt als Favorit gehen.

