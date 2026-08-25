Niederrheinpokal: VfB 03 Hilden Favorit bei der SpVg Odenkirchen

Mit einem Unentschieden beim SC Wiedenbrück starteten die Fußballer des VfB 03 Hilden in die erste von zwei Englischen Wochen hintereinander. An diesem Mittwoch geht es für den Regionalliga-Aufsteiger im Niederrheinpokal weiter.
In der vergangenen Saison kamen die Hildener bis ins Viertelfinale, verloren aber beim damaligen Oberliga-Rivalen SC St. Tönis mit 3:4. Derweil schafften der Gegner den Einzug ins Finale gegen den MSV Duisburg und qualifizierte sich zugleich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Die 1:4-Niederlage von St. Tönis beim Drittligisten Duisburg vor 18.972 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena kam nicht überraschend, war aber ein ebenso tolles Erlebnis wie am vergangenen Freitag der Pokalauftritt gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Grotenburg-Stadion – trotz der 0:11-Abfuhr.
Jetzt startet der VfB 03 Hilden als klarer Favorit in das Pokalduell bei der SpVg Odenkirchen, die nach den ersten beiden Bezirksliga-Spieltagen einen Punkt auf dem Konto hat. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage Bellermühle. Alles dazu erfahrt ihr auch im FuPa-Liveticker.