Niederrheinpokal verpasst die erste Überraschung nur knapp

Auch wenn am Ende nur eine Mannschaft jubelte, waren doch beide Trainer mit dem zuvor Gesehenen zufrieden. In der ersten Runde im Niederrheinpokal konnte Oberligist Blau-Weiß Dingden seine Favoritenrolle erfüllen und den Bezirksligisten DJK Twisteden mit 3:1 bezwingen. Bis kurz vor Schluss schien die Entscheidung allerdings in der Verlängerung fallen zu müssen - doch dann schlug BWD doppelt zu.

Dingden startete engagiert in die Partie und suchte schon früh die Entscheidung. Mit viel Ballbesitz bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen auf dem Feld, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. Die Hausherren warteten zunächst ab und setzten gelegentlich Nadelstiche mit ihren schnellen Offensivspielern. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Lasse Hoffmann gleich doppelt zum Abschluss, konnte das Spielgerät aber nicht mit Druck auf den DJK-Kasten bringen (10.). Eine flache Hereingabe von Mattis Volmering verpasste Mohamed Salman nur knapp, da zuvor ein Twistedener Verteidiger seinen Fuß dazwischen schob (11.).

19 Minuten waren absolviert, als Twisteden das Spiel schnell machte und mit einer Ballstafette bis zum gegnerischen Strafraum marschierte. Das finale Zuspiel auf Tom Cappel war dann aber zu ungenau, sodass der Torjäger nicht vor Dingdens Keeper an den Ball kam. Eine halbe Stunde war absolviert, als Cappel einen langen Ball aus dem Mittelfeld nur um Haaresbreite verpasste. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sah sich Salman im DJK-Strafraum gleich vier Gegenspielern gegenüber. Der Angreifer schaffte es aber trotzdem, aus der Drehung abzuschließen. Der abgefälschte Ball kam gefährlich und konnte von Torwart Martin Voß erst auf der Linie festgemacht werden.

Dingden sticht nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel waren erst fünf Minuten gespielt, als der Favorit schließlich in Führung ging. Mit einer kleinen Körpertäuschung tanzte Hoffmann zwei Gegenspieler aus und versenkte von der Strafraumkante ins linke untere Eck (50.). Die Hausherren zeigten sich davon wenig beeindruckt und hätten kaum drei Zeigerumdrehungen später den Ausgleich erzielen müssen. Nach feinem Steckpass marschierte Torben Schellenberg allein auf Dingdens Keeper zu, zeigte im Abschluss aber Nerven. Auf der Gegenseite scheiterte Hoffmann aus ähnlicher Position (61.).

Keine fünf Sekunden und nur drei Stationen brauchte es dann für den Ausgleich. Cappel kam freistehend zum Schuss und versenkte sicher (67.). In der Folge flachte das Spiel etwas ab, um in der Schlussphase noch einmal richtig an Fahrt aufzunehmen. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit warf Twisteden schließlich alles nach vorn. "Eine Verlängerung hätten wir nicht überstanden", gestand Cappel nach Abpfiff. Die sich dadurch bietenden Räumen vermochten die Gäste zu nutzen. Nach einem Eckball bekam Twisteden den Ball hinten nicht raus, der schließlich vor die Füße des eingewechselten Luka Grlic fiel, welcher aus kurzer Distanz sicher zur erneuten Führung vollstreckte (89.). In der Nachspielzeit machte Salman nach Zuspiel von Jonas Beckmann den Deckel drauf und sicherte BWD endgültig das Weiterkommen.

Zufriedene Trainer

Nach Abpfiff waren aber trotzdem beide Seiten durchaus zufrieden. "Großes Kompliment an den Gegner. Sie haben sehr mutig gespielt und aufopferungsvoll gekämpft. Zum Ende hin haben ihnen dann ein wenig die Kräfte gefehlt. Wir sind froh, dass wir weitergekommen sind" sagte Dingdens Trainer Sebastian Amendt. "Wir habe in der Vorbereitung schon gegen zwei Bezirksligisten gespielt und da haben wir uns auch schwergetan. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Weder da noch heue haben wir groß etwas zugelassen. Twisteden hatte in der ersten Halbzeit keine richtige Torchance, nach der Pause waren es dann anderthalb" führte er weiter aus.

Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, war auch Marcel te Nyenhuis angetan. "Es war eine überragende Leistung von uns mit viel Intensität und Leidenschaft. Jeder hat für den anderen gekämpft, darauf bin ich sehr stolz. Es sind Feinheiten gewesen, die das Spiel entschieden haben", analysierte der DJK-Coach der in seine dritte Spielzeit an der Seitenlinie des Bezirksligisten geht.

"Wir haben am Ende Tribut gezollt für das viele Hinterherlaufen. Hinten raus war Dingden einfach frischer. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel auch zu unseren Gunsten entscheiden können. Torben Schellenberg hat anderthalb 100-prozentige, wo er erst allein vor dem Torwart ist und dann einen Schritt zu spät kommt. So Sachen müssen vorne einfach sitzen, denn es ist auch klar, dass mit fortlaufender Spieldauer die Konzentration in der Defensive gegen einen Oberligisten nachlässt. In den letzten Minuten mussten wir einfach alles riskieren. Wir sind aber nicht mehr richtig ins Nachrücken gekommen und der Lucky-Punch ist am Ende ausgeblieben", erklärte er abschließend.