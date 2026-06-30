Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Niederrheinpokal: Teilnehmer, Auslosung, Termine
Niederrheinpokal: Die 1. Runde wird bereits in der kommenden Woche ausgelost. Wer dabei ist, wann gespielt wird.
Nach der überregionalen Staffeleinteilung hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun darüber informiert, dass bereits in der kommenden Woche die 1. Runde des Niederrheinpokals der Frauen, Herren und Ü32-Teams ausgelost wird. FuPa wird die Auslosung im Ticker begleiten.
Am kommenden Mittwoch, 8. Juli, ab 18 Uhr wird in der Sportschule Wedau die 1. Runde aller drei Wettbewerbe ausgelost. Als Losfee fungiert der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Mark Borsch, der erst kürzlich seine Laufbahn beendet hat. "Der Mönchengladbacher kann unter anderem auf Einsätze an der Seitenlinie bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen sowie mehr als 350 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse und bei DFB-Pokal-Endspielen zurückblicken", heißt es vom FVN.
FuPa wird die Auslosung wie gewohnt im Liveticker begleiten.
Niederrheinpokal-Termine 2026/27
1. Runde: 9. August 2026 (Ohne Dritt- und Regionalligisten) 1. Runde: 25. bis 27. August 2026 für Dritt- und Regionalligisten 2. Runde: 23. September 2026 Achtelfinale: 7. Oktober 2026 Viertelfinale: 11. & 12. November 2026 Halbfinale: 24. & 25. März 2027 Finale am Finaltag der Amateure: 29. Mai 2027