 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Niederrheinpokal: Teilnehmer, Auslosung, Termine

Niederrheinpokal: Die 1. Runde wird bereits in der kommenden Woche ausgelost. Wer dabei ist, wann gespielt wird.

von André Nückel · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser
Gelost wird Anfang Juli.
Gelost wird Anfang Juli. – Foto: Markus Verwimp

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
KL B1 Duisburg/D/M
KL B2 Duisburg/D/M
KL C1 Duisburg/D/M

Nach der überregionalen Staffeleinteilung hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun darüber informiert, dass bereits in der kommenden Woche die 1. Runde des Niederrheinpokals der Frauen, Herren und Ü32-Teams ausgelost wird. FuPa wird die Auslosung im Ticker begleiten.

Am kommenden Mittwoch, 8. Juli, ab 18 Uhr wird in der Sportschule Wedau die 1. Runde aller drei Wettbewerbe ausgelost. Als Losfee fungiert der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Mark Borsch, der erst kürzlich seine Laufbahn beendet hat. "Der Mönchengladbacher kann unter anderem auf Einsätze an der Seitenlinie bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen sowie mehr als 350 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse und bei DFB-Pokal-Endspielen zurückblicken", heißt es vom FVN.

FuPa wird die Auslosung wie gewohnt im Liveticker begleiten.

Niederrheinpokal-Termine 2026/27

1. Runde: 9. August 2026 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 25. bis 27. August 2026 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 23. September 2026
Achtelfinale: 7. Oktober 2026
Viertelfinale: 11. & 12. November 2026
Halbfinale: 24. & 25. März 2027
Finale am Finaltag der Amateure: 29. Mai 2027

Teilnehmer am Niederrheinpokal der Herren

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga)
  2. MSV Duisburg (3. Liga)
  3. Fortuna Düsseldorf (3. Liga)
  4. Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)
  5. Wuppertaler SV (Regionalliga)
  6. 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  7. SSVg Velbert (Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  8. KFC Uerdingen
  9. Sportfreunde Baumberg
  10. Ratingen 04/19
  11. SpVg Schonnebeck
  12. VfB 03 Hilden
  13. SV Sonsbeck
  14. DJK Adler Union Frintrop
  15. 1. FC Kleve
  16. ETB Schwarz-Weiß Essen
  17. VfB Homberg
  18. TSV Meerbusch
  19. FC Büderich
  20. SC St. Tönis
  21. 1. FC Monheim
  22. SV Biemenhorst
  23. Holzheimer SG
  24. VfL Jüchen-Garzweiler
  25. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  26. Duisburger FV
  27. Sportfreunde Hamborn 07
  28. FSV Duisburg
  29. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  30. Lohausener SV
  31. FC Kosova Düsseldorf
  32. DSC 99 Düsseldorf

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch
  41. TSV Kaldenkirchen
  42. VSF Amern
  43. SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. VfB Bottrop
  54. SC Oberhausen
  55. SW Alstaden

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. VfL Rhede
  57. SV Friedrichsfeld
  58. SV Haldern

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. DV Solingen
  60. FC Remscheid
  61. TSV Solingen

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn

>>> Hier geht es zur Chronik des Niederrheinpokals