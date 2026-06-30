Niederrheinpokal: Teilnehmer, Auslosung, Termine

Gelost wird Anfang Juli. – Foto: Markus Verwimp

Nach der überregionalen Staffeleinteilung hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun darüber informiert, dass bereits in der kommenden Woche die 1. Runde des Niederrheinpokals der Frauen, Herren und Ü32-Teams ausgelost wird. FuPa wird die Auslosung im Ticker begleiten.

Am kommenden Mittwoch, 8. Juli, ab 18 Uhr wird in der Sportschule Wedau die 1. Runde aller drei Wettbewerbe ausgelost. Als Losfee fungiert der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Mark Borsch, der erst kürzlich seine Laufbahn beendet hat. "Der Mönchengladbacher kann unter anderem auf Einsätze an der Seitenlinie bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen sowie mehr als 350 Begegnungen in der höchsten deutschen Spielklasse und bei DFB-Pokal-Endspielen zurückblicken", heißt es vom FVN.

FuPa wird die Auslosung wie gewohnt im Liveticker begleiten.