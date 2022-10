Niederrheinpokal: SV Sonsbeck gegen Ratingen Niederrheinpokal: Der SV Sonsbeck trifft im Viertelfinale auf Ratingen 04/19

Kein Losglück hatte gestern Oberligist SV Sonsbeck. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals treffen die Rot-Weißen nicht auf einen ehemaligen Bundesligisten, sondern auf eine Mannschaft, die der Elf von Heinrich Losing in der Meisterschaft erst vor zweieinhalb Wochen eine 1:4-Niederlage zufügte.

Der SVS kämpft am 19. November auf heimischer Anlage gegen Germania Ratingen um den Einzug in die Vorschlussrunde. Sollte der Oberliga-Aufsteiger das Halbfinale erreichen, würde dort womöglich Rot-Weiß Oberhausen warten. Der Regionalligist muss beim Bezirksligisten ASV Mettmann antreten. Der Kracher im Viertelfinale steigt im Stadion am Zoo. Dort empfängt der Wuppertaler SV den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Die Halbfinal-Paarungen sind für Ende März 2023 angesetzt.