Niederrheinpokal: Süchteln-U19 schlägt sich beim 0:4 gegen RWO achtbar

Für die A-Jugend des ASV Süchteln war es das Spiel des Jahres. Am Mittwoch stand das Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals auf dem Programm, und zu Gast war an den Süchtelner Höhen mit Rot-Weiß Oberhausen einer der großen Namen, die man in diesem Wettbewerb erwischen kann. Als die Partie um 19.30 Uhr angestoßen wurde, war das nicht nur für die Nachwuchsspieler des Landesligisten etwas ganz Besonderes.
Auch der Trainer, der am Seitenrand stand, hatte noch vor kurzer Zeit kaum damit gerechnet, an diesem Tag die Verantwortung für die Mannschaft zu tragen. Denn Tobias Reichardt war im Sommer nicht als Trainer zum ASV gewechselt. "Ich habe die Aufgabe dort übernommen, den A- und B-Junioren-Bereich zu koordinieren und mich um den Übergang zu den Senioren zu kümmern. Das ist eine tolle Aufgabe, die mir wirklich Spaß macht, mir aber auch etwas mehr Zeit für den Job lässt", erklärt Reichardt, dessen Pläne dann zumindest für eine kurze Zeit doch wieder durchkreuzt wurden. Denn im Winter entstand auf der Trainerposition nach dem Abgang von Louis Rösch und seinen Co-Trainern eine Vakanz. "Ich habe dann versucht, einen Trainer zu verpflichten, aber das ist im Winter natürlich nicht so einfach. Da wir unseren Wunsch-Trainer für die Zeit über den Sommer hinaus nicht gefunden haben, habe ich die Aufgabe für den Rest der Saison dann übernommen", erklärt Reichardt, dessen Trainer-Pause damit erstmal nur ein halbes Jahr gedauert hat.
Am Mittwoch durfte er sich nach dem Abpfiff trotz des 0:4 gegen den Favoriten über eine wirklich ansprechende Leistung seines Teams freuen. "Dass es eher nach einem Unterschied von einer statt zwei Klassen ausgesehen hat, würde ich auch unterschreiben", sagte Reichardt nach dem Abpfiff. Und in einer Szene hätte er sich besonders gewünscht, dass seinen Jungs ein Tor gelungen wäre, das sie sich durchaus verdient gehabt hätten. In der 72. Minute nahm sich Ensar Beqiri, der eine starke Leistung ablieferte, aus der Distanz ein Herz, traf mit seinem tollen Schuss aber nur den Querbalken. Keeper Lowe Bjerlestam wäre ohne Chance gewesen.
Ansonsten hatten die Gäste, die von RWO-Legende Mike Terranova trainiert werden, das Spiel aber sehr weitgehend im Griff. Vor allem Blessing Mulweme, der über die rechte Seite immer wieder Angriffe vortrug oder abschloss, war kaum in den Griff zu bekommen. In der 17. Minute traf er zur Führung, als zwei Minuten zuvor Beqiri auch die Süchtelner hätte in Führung schießen können. In der 56. Minute machte Mulweme seinen Doppelpack perfekt. Das gelang auch Ege Varol in der 25. und 85. Minute. "Die Gegentore sind schon etwas unglücklich gefallen, und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir in Führung gegangen wären. Aber bei so vielen Jungjahrgängen war das schon eine gute Leistung", erklärte Reichardt zufrieden.
ASV Einigkeit Süchteln – SC Rot-Weiß Oberhausen 0:4
ASV Einigkeit Süchteln: Moritz Wächter, Nils Göckmann, Carlos Tenderich, Tayga Süngü, Emil Böhme (46. Halil Yusuf Yüceel), Ömerhan Türkan (60. Abdullah Senan), Arda Ilgoermez (60. Adem Aslan), Mattes Grabek (81. Orkun Torun), Florian Jacob Maus, Hamza Akhazzan (46. Dogkan Özesmen), Ensar Beqiri - Trainer: Tobias Reichardt
SC Rot-Weiß Oberhausen: Lowe Bjerlestam, Hasan Onur, Eulon Krasniqi, Roosevelt Tambetabi, Sergio Terranova (81. Enes Babayigit), Marlon Brill, Youness El Kandri (60. Hasan Mammadli), Can Pasek, Ege Varol, Blessing Mulweme (60. Till Raab), Damilola Favour Olupona (60. Bryan-Chima Igbo) - Trainer: Mike Terranova
Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Blessing Mulweme (17.), 0:2 Ege Varol (25.), 0:3 Blessing Mulweme (56.), 0:4 Ege Varol (85.)