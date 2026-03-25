Niederrheinpokal: Süchteln-U19 schlägt sich beim 0:4 gegen RWO achtbar

Das Team von Mike Terranova steht im Halbfinale. – Foto: Christian Bunge

Für die A-Jugend des ASV Süchteln war es das Spiel des Jahres. Am Mittwoch stand das Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals auf dem Programm, und zu Gast war an den Süchtelner Höhen mit Rot-Weiß Oberhausen einer der großen Namen, die man in diesem Wettbewerb erwischen kann. Als die Partie um 19.30 Uhr angestoßen wurde, war das nicht nur für die Nachwuchsspieler des Landesligisten etwas ganz Besonderes.

Auch der Trainer, der am Seitenrand stand, hatte noch vor kurzer Zeit kaum damit gerechnet, an diesem Tag die Verantwortung für die Mannschaft zu tragen. Denn Tobias Reichardt war im Sommer nicht als Trainer zum ASV gewechselt. "Ich habe die Aufgabe dort übernommen, den A- und B-Junioren-Bereich zu koordinieren und mich um den Übergang zu den Senioren zu kümmern. Das ist eine tolle Aufgabe, die mir wirklich Spaß macht, mir aber auch etwas mehr Zeit für den Job lässt", erklärt Reichardt, dessen Pläne dann zumindest für eine kurze Zeit doch wieder durchkreuzt wurden. Denn im Winter entstand auf der Trainerposition nach dem Abgang von Louis Rösch und seinen Co-Trainern eine Vakanz. "Ich habe dann versucht, einen Trainer zu verpflichten, aber das ist im Winter natürlich nicht so einfach. Da wir unseren Wunsch-Trainer für die Zeit über den Sommer hinaus nicht gefunden haben, habe ich die Aufgabe für den Rest der Saison dann übernommen", erklärt Reichardt, dessen Trainer-Pause damit erstmal nur ein halbes Jahr gedauert hat.

RWO siegt 4:0, Süchteln ist aber nicht unzufrieden

Am Mittwoch durfte er sich nach dem Abpfiff trotz des 0:4 gegen den Favoriten über eine wirklich ansprechende Leistung seines Teams freuen. "Dass es eher nach einem Unterschied von einer statt zwei Klassen ausgesehen hat, würde ich auch unterschreiben", sagte Reichardt nach dem Abpfiff. Und in einer Szene hätte er sich besonders gewünscht, dass seinen Jungs ein Tor gelungen wäre, das sie sich durchaus verdient gehabt hätten. In der 72. Minute nahm sich Ensar Beqiri, der eine starke Leistung ablieferte, aus der Distanz ein Herz, traf mit seinem tollen Schuss aber nur den Querbalken. Keeper Lowe Bjerlestam wäre ohne Chance gewesen.