 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Niederrheinpokal startet mit Überraschungen - das war der Sonntag

Niederrheinpokal: Der FC Remscheid verspielt ein 3:0, VfB Homberg, VfB Bottrop und Viktoria Goch fliegen raus, der Wuppertaler SV rettet sich ins Elfmeterschießen - alle Ergebnisse der 1. Runde.

von André Nückel · Gestern, 19:20 Uhr · 0 Leser
Adler Frintrop flog souverän in Runde zwei.
Adler Frintrop flog souverän in Runde zwei. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE
KL C-FP 3 MG/VIE

Der Sonntag im Niederrheinpokal hatte reichlich Überraschungen, klare Favoritensiege und mehrere spektakuläre Spielverläufe zu bieten. Während beispielsweise DSC 99, Ratingen 04/19 und der SC Union Nettetal souverän weiterzogen, erwischte es unter anderem den VfB Homberg, den VfB Bottrop und die Sportfreunde Hamborn 07. Der Wuppertaler SV musste nach einem 0:3-Rückstand sogar bis ins Elfmeterschießen, während der FC Remscheid eine kaum für möglich gehaltene Niederlage kassierte. Alle Sonntagsspiele der 1. Runde im Überblick.

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1. Runde Niederrheinpokal am 7. August 2028

OSV Meerbusch setzt sich in torreichem Duell durch

Fr., 07.08.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
4
2
Abpfiff
Sechs Tore bekamen die 162 Zuschauer beim 4:2 des Bezirksligisten OSV Meerbusch gegen den TSV Solingen zu sehen. Marc Rommel brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später glich Joel Cartus für Solingen aus. Nach der Pause zog Meerbusch davon. Devin Bakic traf zum 2:1 (50.), Marvin Höffges erhöhte zwölf Minuten später auf 3:1. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Schmelzer in der 77. Minute war die Partie entschieden. Marcel Gerasch verkürzte für das Landesliga-Team von Trainer Nils Esslinger zwar noch einmal auf 2:4 (86.), mehr sprang für den TSV aber nicht heraus. Damit steht das Team von OSV-Trainer Dominik Voigt in der 2. Runde - und sorgt im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt für den ersten Coup.

>>> Liveticker OSV Meerbusch - TSV Solingen

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1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2026

SSVg Velbert wird ihrer Favoritenrolle gerecht

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
5
Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert beim ESC Rellinghausen aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.

>>> Liveticker ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

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SC Kapellen-Erft wirft Holzheim nach Verlängerung raus

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
4
n.V.
2
Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

>>> Liveticker SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

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Baumberg löst Aufgabe in Neuwerk souverän

Sa., 08.08.2026, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
3
Abpfiff
Auch die Sportfreunde Baumberg haben die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Beim Landesliga-Neuling Sportfreunde Neuwerk setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Milan Burovac die Gäste kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung (48.). Nur neun Minuten später legte Ernesto Carratala-Jimenez das 2:0 nach. Neuwerk hielt anschließend dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr spannend machen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Brian Owuso erst in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi. Baumberg erledigte damit seine Pflicht, während Neuwerk nach einer lange ordentlichen Vorstellung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden ist.

>>> Liveticker Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

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1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026

SCO triumphiert

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
3
Abpfiff
Der SC 1920 Oberhausen setzte sich beim TSV Ronsdorf mit 3:1 durch. Mertcan Kaya und Yusuf Allouche schossen die Gäste innerhalb weniger Minuten mit 2:0 nach vorne. Gian-Luca Stindt verkürzte praktisch im direkten Gegenzug. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Ilias Elidrissi Rahali zum 3:1 traf.

>>> Liveticker TSV Ronsdorf - SC Oberhausen

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VSF Amern dreht Spiel in Speldorf

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
3
Abpfiff
Der VfB Speldorf hat den Einzug in die 2. Runde trotz früher Führung verpasst. Calvin Küper traf bereits nach zehn Minuten zum 1:0, doch nach der Pause drehte die VSF Amern die Partie. Niklas Thobrock glich aus (63.), ehe Luca Dorsch binnen neun Minuten doppelt traf (64., 73.). Speldorfs Anschlusstreffer durch Luca Grillemeier (80.) kam zu spät.

>>> Liveticker VfB Speldorf - VSF Amern

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Scherpenberg scheitert

Gestern, 15:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
n.V.
1
Abpfiff
Der FC Kosova Düsseldorf benötigte gegen den SV Scherpenberg die Verlängerung. Jasin Saiti brachte Scherpenberg in der 19. Minute in Führung, doch Kosova erzwang mit dem Ausgleich in der 90. Minute die zusätzlichen 30 Minuten. Dort avancierte Sakaki Ota mit seinem Treffer zum 2:1 in der 117. Minute zum Matchwinner.

>>> Liveticker FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

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Sonnborn schmeißt Süd raus

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
3
4
Abpfiff
Sieben Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem SC Sonnborn. Tuna Abas und Hakan Türkmen sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gäste. Marcel Hensel brachte Grevenbroich mit zwei Treffern zweimal wieder heran, doch Sonnborn behauptete seinen Vorsprung und setzte sich mit 4:3 durch.

Gestern, 15:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
2
0
Abpfiff
Der VfB Bottrop ist in der 1. Runde überraschend am Lohausener SV gescheitert. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Brahim Laukil den Außenseiter in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Bottrop fand keine Antwort, auch weil Lennart Rehr in der 90. Minute mit dem 2:0 endgültig alles klar machte - mehr hier.

>>> Liveticker Lohausener SV - VfB Bottrop

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Hamborn wird deklassiert

Gestern, 15:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
9
2
Abpfiff
Für die Sportfreunde Hamborn 07 setzte es bei der SG Essen-Schönebeck ein heftiges Pokal-Debakel. Zur Pause war beim Stand von 3:1 noch nicht alles entschieden, nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen jedoch alle Dämme. Timo Korytowski traf dreimal, am Ende deklassierte Schönebeck den Traditionsverein - mehr hier.

>>> Liveticker SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

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Sezen-Doppelpack für Alstaden

Gestern, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
3
0
Schwarz-Weiß Alstaden ist nach einem 3:0 gegen die DJK Twisteden eine Runde weiter. Boran Sezen brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung, Matti Völkel legte acht Minuten später nach. Twisteden fand keinen Weg zurück in die Partie. Sezen machte mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute alles klar.

>>> Liveticker Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

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Immerhin Ehrentreffer für Friedrichsfeld

Gestern, 15:00 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1
5
Die DJK Adler Union Frintrop machte beim SV 08/29 Friedrichsfeld früh alles klar. Linus Wissing, Tim Bönisch und Yannick Reiners sorgten bis zur Pause für ein 3:0. Bönisch legte seinen zweiten Treffer nach, Joel Zwikirsch erhöhte auf 5:0. Erst in der Schlussminute gelang Friedrichsfeld durch Alessandro Trapani der Ehrentreffer.

>>> Liveticker SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

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Meerbusch gewinnt in Kleve

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
1
Ein Treffer entschied das Duell zwischen dem 1. FC Kleve und dem TSV Meerbusch. Micah Cain erzielte in der 31. Minute das 1:0 für die Gäste. Kleve gelang es anschließend nicht mehr, die Partie auszugleichen. Meerbusch verteidigte den knappen Vorsprung und steht damit in der nächsten Runde - mehr hier.

>>> Liveticker 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

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Jüchen geht früh K.o.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
2
4
Abpfiff
Der 1. FC Monheim legte beim VfL Jüchen-Garzweiler einen Blitzstart hin. Talha Demir, Phil Spillmann per Foulelfmeter und Tom Hirsch sorgten innerhalb der ersten 18 Minuten für eine 3:0-Führung. Jüchen verkürzte zweimal, doch Johann Noubissi Noukumo hatte mit dem zwischenzeitlichen 4:1 bereits für klare Verhältnisse gesorgt.

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

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KFC kommt glanzlos weiter

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
0
3
Abpfiff
Der KFC Uerdingen ließ beim SV Rosellen zahlreiche Möglichkeiten liegen, setzte sich gegen den A-Ligisten letztlich aber verdient mit 3:0 durch. Jan Bachmann traf früh zur Führung, ehe Rosellens Marvin Meirich nach 54 Minuten Gelb-Rot sah. Luca Thissen und Daiki Kamo machten den glanzlosen, aber ungefährdeten Erfolg perfekt - mehr hier!

>>> Liveticker SV Rosellen - KFC Uerdingen

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DFV kassiert zwei Platzverweise

Gestern, 15:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
3
Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Aufgabe beim Duisburger FV 08 souverän gelöst. Elefterios Theocharis und Florian Berisha brachten die Gäste schon vor der Pause mit 2:0 nach vorne. Kurz vor dem Seitenwechsel sah Duisburg zudem Gelb-Rot. Luke Kawabe stellte in der 75. Minute den 3:0-Endstand her, später kassierte der DFV noch eine weitere Rote Karte.

>>> Liveticker Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen

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Ratingen souverän

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
5
Abpfiff
Die frühe Rote Karte gegen Luca Maximilian Schultze brachte den VfL Rhede gegen Ratingen 04/19 auf die Verliererstraße. Emre Demircan verwandelte den folgenden Freistoß direkt und legte später einen zweiten Treffer nach. Lukas Korytowski, Sven Kreyer und Ali Hassan Hammoud schraubten das Ergebnis auf 5:0 - mehr hier.

>>> Liveticker VfL Rhede - Ratingen 04/19

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Kaldenkirchen geht unter

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
0
10
Abpfiff
Keine Chance hatte der TSV Kaldenkirchen gegen den DSC 99 Düsseldorf. Schon zur Pause stand es 5:0 für die Gäste, die auch danach nicht nachließen. Levin Benauer erzielte drei Treffer, Onurcan Baysal und Piet Stracke trafen jeweils doppelt. Am Ende stand ein deutliches 10:0 und damit einer der höchsten Siege der 1. Runde - mehr hier.

>>> Liveticker TSV Kaldenkirchen - DSC 99

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WSV tankt reichlich Selbstvertrauen

Gestern, 15:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
7
n.E.
6
Der Wuppertaler SV ist nur haarscharf an einem frühen Pokal-Aus vorbeigeschrammt. Yan Marcos Friessner Montas schoss die SpVg Schonnebeck mit einem Dreierpack sensationell 3:0 in Führung. Wuppertal antwortete durch Eren Albayrak, Linus Fröhlich und Jaden Korzynietz und rettete sich zum 3:3. Trotz später Unterzahl erreichte der WSV das Elfmeterschießen und setzte sich dort mit 7:6 durch - mehr hier!

>>> Liveticker Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

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Dingden siegt in Homberg

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
1
Nächste Überraschung im Niederrheinpokal: SV Blau-Weiß Dingden hat den VfB Homberg aus dem Wettbewerb geworfen. Jonas Schneiders erzielte bereits in der 9. Minute das einzige Tor des Nachmittags. Homberg fand darauf keine Antwort und beendete die Partie nach der Roten Karte gegen Noah van Lent in Unterzahl - mehr an dieser Stelle.

>>> Liveticker VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

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Haldern sorgt für ein Super-Comeback

Gestern, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
5
3
Einen denkwürdigen Pokal-Nachmittag erlebte der FC Remscheid beim SV Haldern. Nach Treffern von Mehmet Keserci, Resit Cetin und Ferat Sari führte der FCR nach 31 Minuten mit 3:0. Dann begann die große Aufholjagd der Gastgeber: Veit Boßmann traf gleich viermal, darunter per Foulelfmeter zum 5:3-Endstand. Tim Gebbing hatte Haldern zuvor erstmals in Führung gebracht - mehr an dieser Stelle!

>>> Liveticker SV Haldern - FC Remscheid

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Broekhuysen setzt sich durch

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
5
2
Abpfiff
Die Sportfreunde Broekhuysen stellten früh die Weichen auf die nächste Runde. Tobias Maaßen, Tom Beterams und Norman Schmitz sorgten nach nicht einmal einer halben Stunde für eine 3:0-Führung gegen die TuS Xanten. Die Gäste verkürzten zweimal, kamen aber nicht mehr entscheidend heran. Leon Peun und Maurice Horster machten den 5:2-Erfolg perfekt.

>>> Liveticker Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

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Goch fliegt raus

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
4
3
Abpfiff
Was für ein Pokalspiel: Der FSV Duisburg führte gegen Viktoria Goch nach nur 26 Minuten bereits mit 3:0. Ein Eigentor von Jonathan Brilski, Halil Bulut und Enes Bilgin sorgten für den Traumstart. Goch kämpfte sich heran, kassierte aber noch vor der Pause das 1:4. Durch den zweiten Treffer von Henry Heynen und Luca Plum wurde es noch einmal spannend, doch Duisburg rettete das 4:3 über die Zeit - mehr hier!

>>> Liveticker FSV Duisburg - Viktoria Goch

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Büderich verliert auch das Rematch

Gestern, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
3
Auch eine komplette Halbzeit in Unterzahl konnte den SC St. Tönis 1911/20 nicht stoppen, die Neuauflage des vergangenen Halbfinals wieder zu gewinnen. Farid Omorou traf beim FC Büderich zum 1:0, sah kurz vor der Pause aber Gelb-Rot. Zwischenzeitlich hatte Philipp Baum ausgeglichen und Tyler Nkamanyi St. Tönis erneut in Führung gebracht. Kohei Nakano sorgte nach der Pause für den 3:1-Endstand.

>>> Liveticker FC Büderich - SC St. Tönis

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Klassenunterschied zugunsten von Nettetal

Gestern, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
0
9
Der SC Union Nettetal feierte beim Büdericher SV einen Kantersieg. Zur Pause führte der Favorit durch einen Handelfmeter von Peer Winkens lediglich mit 1:0, danach wurde es deutlich. Winkens erzielte insgesamt drei Treffer, ebenso Phillip Spickenbaum. Leo Stegner traf doppelt, Niklas Götte einmal - 9:0.

>>> Liveticker Büdericher SV - Union Nettetal

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Coup für den Rheydter SV

Gestern, 16:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
5
3
Abpfiff
Acht Treffer fielen zwischen dem Rheydter SV und dem SC Werden-Heidhausen. Rheydt erwischte einen starken Start und setzte sich am Ende mit 5:3 durch. Werden-Heidhausen kämpfte sich in einer turbulenten Partie noch einmal heran, ehe Branimir Galic in der 82. Minute mit dem fünften Rheydter Treffer für die Entscheidung sorgte.

>>> Liveticker Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

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Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.

Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals

1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen

Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf