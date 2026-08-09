Niederrheinpokal startet mit Überraschungen - das war der Sonntag

Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert
beim ESC Rellinghausen
aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov
eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm
kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes
sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol
traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke
setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski
war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.
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SC Kapellen-Erft wirft Holzheim nach Verlängerung raus
Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.
Auch die Sportfreunde Baumberg
haben die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Beim Landesliga-Neuling Sportfreunde Neuwerk
setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Milan Burovac
die Gäste kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung (48.). Nur neun Minuten später legte Ernesto Carratala-Jimenez
das 2:0 nach. Neuwerk hielt anschließend dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr spannend machen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Brian Owuso
erst in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi
. Baumberg erledigte damit seine Pflicht, während Neuwerk nach einer lange ordentlichen Vorstellung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden ist.
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1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026
SCO triumphiert
Der SC 1920 Oberhausen
setzte sich beim TSV Ronsdorf
mit 3:1 durch. Mertcan Kaya
und Yusuf Allouche
schossen die Gäste innerhalb weniger Minuten mit 2:0 nach vorne. Gian-Luca Stindt
verkürzte praktisch im direkten Gegenzug. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Ilias Elidrissi Rahali
zum 3:1 traf.
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VSF Amern dreht Spiel in Speldorf
Der VfB Speldorf
hat den Einzug in die 2. Runde trotz früher Führung verpasst. Calvin Küper
traf bereits nach zehn Minuten zum 1:0, doch nach der Pause drehte die VSF Amern
die Partie. Niklas Thobrock
glich aus (63.), ehe Luca Dorsch
binnen neun Minuten doppelt traf (64., 73.). Speldorfs Anschlusstreffer durch Luca Grillemeier
(80.) kam zu spät.
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Scherpenberg scheitert
Der FC Kosova Düsseldorf
benötigte gegen den SV Scherpenberg
die Verlängerung. Jasin Saiti
brachte Scherpenberg in der 19. Minute in Führung, doch Kosova erzwang mit dem Ausgleich in der 90. Minute die zusätzlichen 30 Minuten. Dort avancierte Sakaki Ota
mit seinem Treffer zum 2:1 in der 117. Minute zum Matchwinner.
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Sonnborn schmeißt Süd raus
Sieben Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem SC Sonnborn. Tuna Abas und Hakan Türkmen sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gäste. Marcel Hensel brachte Grevenbroich mit zwei Treffern zweimal wieder heran, doch Sonnborn behauptete seinen Vorsprung und setzte sich mit 4:3 durch.
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Sezen-Doppelpack für Alstaden
Schwarz-Weiß Alstaden ist nach einem 3:0 gegen die DJK Twisteden eine Runde weiter. Boran Sezen brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung, Matti Völkel legte acht Minuten später nach. Twisteden fand keinen Weg zurück in die Partie. Sezen machte mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute alles klar.
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Immerhin Ehrentreffer für Friedrichsfeld
Die DJK Adler Union Frintrop
machte beim SV 08/29 Friedrichsfeld
früh alles klar. Linus Wissing
, Tim Bönisch
und Yannick Reiners
sorgten bis zur Pause für ein 3:0. Bönisch legte seinen zweiten Treffer nach, Joel Zwikirsch
erhöhte auf 5:0. Erst in der Schlussminute gelang Friedrichsfeld durch Alessandro Trapani
der Ehrentreffer.
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Meerbusch gewinnt in Kleve
Der 1. FC Monheim
legte beim VfL Jüchen-Garzweiler
einen Blitzstart hin. Talha Demir
, Phil Spillmann
per Foulelfmeter und Tom Hirsch
sorgten innerhalb der ersten 18 Minuten für eine 3:0-Führung. Jüchen verkürzte zweimal, doch Johann Noubissi Noukumo
hatte mit dem zwischenzeitlichen 4:1 bereits für klare Verhältnisse gesorgt.
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KFC kommt glanzlos weiter
Der ETB Schwarz-Weiß Essen
hat seine Aufgabe beim Duisburger FV 08
souverän gelöst. Elefterios Theocharis
und Florian Berisha
brachten die Gäste schon vor der Pause mit 2:0 nach vorne. Kurz vor dem Seitenwechsel sah Duisburg zudem Gelb-Rot. Luke Kawabe
stellte in der 75. Minute den 3:0-Endstand her, später kassierte der DFV noch eine weitere Rote Karte.
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Ratingen souverän
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WSV tankt reichlich Selbstvertrauen
Der Wuppertaler SV
ist nur haarscharf an einem frühen Pokal-Aus vorbeigeschrammt. Yan Marcos Friessner Montas
schoss die SpVg Schonnebeck
mit einem Dreierpack sensationell 3:0 in Führung. Wuppertal antwortete durch Eren Albayrak
, Linus Fröhlich
und Jaden Korzynietz
und rettete sich zum 3:3. Trotz später Unterzahl erreichte der WSV das Elfmeterschießen und setzte sich dort mit 7:6 durch - mehr hier
!
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Dingden siegt in Homberg
Die Sportfreunde Broekhuysen
stellten früh die Weichen auf die nächste Runde. Tobias Maaßen
, Tom Beterams
und Norman Schmitz
sorgten nach nicht einmal einer halben Stunde für eine 3:0-Führung gegen die TuS Xanten
. Die Gäste verkürzten zweimal, kamen aber nicht mehr entscheidend heran. Leon Peun
und Maurice Horster
machten den 5:2-Erfolg perfekt.
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Goch fliegt raus
Was für ein Pokalspiel: Der FSV Duisburg
führte gegen Viktoria Goch
nach nur 26 Minuten bereits mit 3:0. Ein Eigentor von Jonathan Brilski
, Halil Bulut
und Enes Bilgin
sorgten für den Traumstart. Goch kämpfte sich heran, kassierte aber noch vor der Pause das 1:4. Durch den zweiten Treffer von Henry Heynen und Luca Plum wurde es noch einmal spannend, doch Duisburg rettete das 4:3 über die Zeit - mehr hier
!
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Büderich verliert auch das Rematch
Auch eine komplette Halbzeit in Unterzahl konnte den SC St. Tönis 1911/20
nicht stoppen, die Neuauflage des vergangenen Halbfinals wieder zu gewinnen. Farid Omorou
traf beim FC Büderich
zum 1:0, sah kurz vor der Pause aber Gelb-Rot. Zwischenzeitlich hatte Philipp Baum
ausgeglichen und Tyler Nkamanyi
St. Tönis erneut in Führung gebracht. Kohei Nakano
sorgte nach der Pause für den 3:1-Endstand.
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Klassenunterschied zugunsten von Nettetal
Der SC Union Nettetal
feierte beim Büdericher SV
einen Kantersieg. Zur Pause führte der Favorit durch einen Handelfmeter von Peer Winkens
lediglich mit 1:0, danach wurde es deutlich. Winkens erzielte insgesamt drei Treffer, ebenso Phillip Spickenbaum
. Leo Stegner
traf doppelt, Niklas Götte
einmal - 9:0.
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Coup für den Rheydter SV
Acht Treffer fielen zwischen dem Rheydter SV
und dem SC Werden-Heidhausen
. Rheydt erwischte einen starken Start und setzte sich am Ende mit 5:3 durch. Werden-Heidhausen kämpfte sich in einer turbulenten Partie noch einmal heran, ehe Branimir Galic
in der 82. Minute mit dem fünften Rheydter Treffer für die Entscheidung sorgte.
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Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.
Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen
Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf