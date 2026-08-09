Niederrheinpokal startet mit Überraschungen - das war der Sonntag

Adler Frintrop flog souverän in Runde zwei. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Sonntag im Niederrheinpokal hatte reichlich Überraschungen, klare Favoritensiege und mehrere spektakuläre Spielverläufe zu bieten. Während beispielsweise DSC 99, Ratingen 04/19 und der SC Union Nettetal souverän weiterzogen, erwischte es unter anderem den VfB Homberg, den VfB Bottrop und die Sportfreunde Hamborn 07. Der Wuppertaler SV musste nach einem 0:3-Rückstand sogar bis ins Elfmeterschießen, während der FC Remscheid eine kaum für möglich gehaltene Niederlage kassierte. Alle Sonntagsspiele der 1. Runde im Überblick.

Sechs Tore bekamen die 162 Zuschauer beim 4:2 des Bezirksligisten OSV Meerbusch gegen den TSV Solingen zu sehen. Marc Rommel brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später glich Joel Cartus für Solingen aus. Nach der Pause zog Meerbusch davon. Devin Bakic traf zum 2:1 (50.), Marvin Höffges erhöhte zwölf Minuten später auf 3:1. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Schmelzer in der 77. Minute war die Partie entschieden. Marcel Gerasch verkürzte für das Landesliga-Team von Trainer Nils Esslinger zwar noch einmal auf 2:4 (86.), mehr sprang für den TSV aber nicht heraus. Damit steht das Team von OSV-Trainer Dominik Voigt in der 2. Runde - und sorgt im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt für den ersten Coup.

Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert beim ESC Rellinghausen aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.

Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

____

1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026

SCO triumphiert

>>> Liveticker TSV Ronsdorf - SC Oberhausen ___ VSF Amern dreht Spiel in Speldorf Der SC 1920 Oberhausen setzte sich beim TSV Ronsdorf mit 3:1 durch. Mertcan Kaya und Yusuf Allouche schossen die Gäste innerhalb weniger Minuten mit 2:0 nach vorne. Gian-Luca Stindt verkürzte praktisch im direkten Gegenzug. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Ilias Elidrissi Rahali zum 3:1 traf.

>>> Liveticker VfB Speldorf - VSF Amern ___ Scherpenberg scheitert Der VfB Speldorf hat den Einzug in die 2. Runde trotz früher Führung verpasst. Calvin Küper traf bereits nach zehn Minuten zum 1:0, doch nach der Pause drehte die VSF Amern die Partie. Niklas Thobrock glich aus (63.), ehe Luca Dorsch binnen neun Minuten doppelt traf (64., 73.). Speldorfs Anschlusstreffer durch Luca Grillemeier (80.) kam zu spät.

>>> Liveticker FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg ___ Der FC Kosova Düsseldorf benötigte gegen den SV Scherpenberg die Verlängerung. Jasin Saiti brachte Scherpenberg in der 19. Minute in Führung, doch Kosova erzwang mit dem Ausgleich in der 90. Minute die zusätzlichen 30 Minuten. Dort avancierte Sakaki Ota mit seinem Treffer zum 2:1 in der 117. Minute zum Matchwinner.

Sonnborn schmeißt Süd raus

Sieben Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem SC Sonnborn. Tuna Abas und Hakan Türkmen sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Gäste. Marcel Hensel brachte Grevenbroich mit zwei Treffern zweimal wieder heran, doch Sonnborn behauptete seinen Vorsprung und setzte sich mit 4:3 durch.

___ Sezen-Doppelpack für Alstaden

Schwarz-Weiß Alstaden ist nach einem 3:0 gegen die DJK Twisteden eine Runde weiter. Boran Sezen brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung, Matti Völkel legte acht Minuten später nach. Twisteden fand keinen Weg zurück in die Partie. Sezen machte mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute alles klar.

>>> Liveticker Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden ___ Immerhin Ehrentreffer für Friedrichsfeld

>>> Liveticker SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop ___ Meerbusch gewinnt in Kleve Die DJK Adler Union Frintrop machte beim SV 08/29 Friedrichsfeld früh alles klar. Linus Wissing, Tim Bönisch und Yannick Reiners sorgten bis zur Pause für ein 3:0. Bönisch legte seinen zweiten Treffer nach, Joel Zwikirsch erhöhte auf 5:0. Erst in der Schlussminute gelang Friedrichsfeld durch Alessandro Trapani der Ehrentreffer.

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim ___ KFC kommt glanzlos weiter Der 1. FC Monheim legte beim VfL Jüchen-Garzweiler einen Blitzstart hin. Talha Demir, Phil Spillmann per Foulelfmeter und Tom Hirsch sorgten innerhalb der ersten 18 Minuten für eine 3:0-Führung. Jüchen verkürzte zweimal, doch Johann Noubissi Noukumo hatte mit dem zwischenzeitlichen 4:1 bereits für klare Verhältnisse gesorgt.

>>> Liveticker Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen ___ Ratingen souverän Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Aufgabe beim Duisburger FV 08 souverän gelöst. Elefterios Theocharis und Florian Berisha brachten die Gäste schon vor der Pause mit 2:0 nach vorne. Kurz vor dem Seitenwechsel sah Duisburg zudem Gelb-Rot. Luke Kawabe stellte in der 75. Minute den 3:0-Endstand her, später kassierte der DFV noch eine weitere Rote Karte.

___ WSV tankt reichlich Selbstvertrauen

>>> Liveticker Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten ___ Goch fliegt raus Die Sportfreunde Broekhuysen stellten früh die Weichen auf die nächste Runde. Tobias Maaßen, Tom Beterams und Norman Schmitz sorgten nach nicht einmal einer halben Stunde für eine 3:0-Führung gegen die TuS Xanten. Die Gäste verkürzten zweimal, kamen aber nicht mehr entscheidend heran. Leon Peun und Maurice Horster machten den 5:2-Erfolg perfekt.

____

Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.

Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals 1. Runde

Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19

So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid

So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch

So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal

So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf

Auch die Sportfreunde Baumberg haben die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Beim Landesliga-Neuling Sportfreunde Neuwerk setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Milan Burovac die Gäste kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung (48.). Nur neun Minuten später legte Ernesto Carratala-Jimenez das 2:0 nach. Neuwerk hielt anschließend dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr spannend machen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Brian Owuso erst in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi. Baumberg erledigte damit seine Pflicht, während Neuwerk nach einer lange ordentlichen Vorstellung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden ist.