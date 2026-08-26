Niederrheinpokal: Odenkirchen unterliegt Hilden erst nach Verlängerung

Es gibt immer mal wieder diese Fußballspiele, nach denen man sich die Frage stellt: "Was wäre wohl gewesen, wenn..." - und so dürfte es ein wenig auch der SpVg Odenkirchen nach dem 1:2 nach Verlängerung im Niederrheinpokal gegen den hohen Favoriten und Regionalligisten VfB 03 Hilden gegangen sein. Denn bereits nach etwas mehr als 60 Sekunden hätte das Spiel eine spannende Wendung nehmen können.
Nach einer Flanke von Jan Pflipsen kam Michael Bohnen ziemlich frei zum Kopfball, doch dieser landete knapp neben dem Hildener Kasten. An einer Führung der Gastgeber hätten die Hildener sicher erst einmal zu knabbern gehabt, die in der Folge natürlich das Spiel kontrollierten, aber bis zur Pause nur selten zum Abschluss kamen, der Kasten des Bezirksligisten geriet kaum in Gefahr. Und noch einmal sollte es für den Favoriten vor der Pause eng werden. Wieder war es Bohnen, der zum Abschluss kam, der Winkel war indes am Ende etwas zu spitz. Ohne Tore ging es in die Kabinen. "Ich mache das jetzt schon so lange, wenn man selbst die Tore nicht macht, entstehen solche Situationen", erklärte Hildens Trainer Toni Molina, der in der Pause wahrscheinlich ein wenig Unmut über den Auftritt loswurde.
Denn die Hildener legten deutlich zu, benötigten in der 63. Minute aber doch einen Distanzschuss von Armin Deljkovic, um den Odenkirchener Keeper Paul Breitewischer zu überwinden. Damit schien Hilden auf der Siegerstraße zu sein, doch der Regionalligist gab den Odenkirchenern einmal etwas zu viel Platz. Nach einem Freistoß an den langen Pfosten, den die Hildener nicht geklärt bekamen, landete der Ball bei Pflipsen, der tatsächlich zum 1:1 traf. So ging die Partie in die Verlängerung, in der die Gastgeber sich weiter aufopferungsvoll wehrten, um dann aber in der 114. Minute nach einer Ecke das entscheidende Gegentor von Arton Tolaj zu kassieren. "Wir hätten das Tor vorher schon vier, fünf Mal machen müssen. Die Odenkirchener haben natürlich dann sehr tief gestanden, was absolut legitim ist, aber am Ende müssen wir dann sagen, dass es vor allem wichtig ist, dass wir weitergekommen sind", fasste Molina zusammen.
Sehr stolz war sein Gegenüber Simon Sommer auf den Auftritt seines Teams. "Ich bin hier jetzt schon 25 Jahre im Verein, aber ich habe hier noch nie eine Mannschaft so kämpfen sehen. Das macht mich sehr stolz, vor allem auch der Umstand, dass hier Menschen aus konkurrierenden Vereinen am Rand standen, die uns applaudiert haben. Das ist schon besonders", erklärte Sommer, den deshalb auch der nicht ganz gelungene Start in der Bezirksliga noch kalt lässt. "Da haben wir durchaus auch etwas Pech gehabt. Vielleicht machen wir es am Sonntag schon besser." Dann ist der starke OSV Meerbusch zu Gast an der Beller Mühle. Die Hildener empfangend erweil bereits am Samstag die Zweitvertretung von Borussia Dortmund.
SpVg Odenkirchen – VfB 03 Hilden 1:2 n.V.
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Jan Pflipsen (110. Simon Beermann), Yannic Wolf, Samuelson Forestal, Tom Luca Wolters, Robin Wolf (101. Marcel Schulz), Tom Salentin, Daniel Pfaffenroth, Nick-Odin Münster (96. Philipp Bäger), Thomas Tümmers (115. Andrej Ferderer), Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer
VfB 03 Hilden: Jens Born, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Linus Ansumana, Nils Arne Gatzke (77. Len Heinson), Venhar Ismailji, Shadrak Kapi Dombe, Mohamed Cisse, Etienne Feese, Georgios Touloupis, Harumi Goto (77. Arton Tolaj) - Trainer: Philipp Schütz - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Armin Deljkovic (63.), 1:1 Jan Pflipsen (73.), 1:2 Arton Tolaj (114.)