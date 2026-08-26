Niederrheinpokal: Odenkirchen unterliegt Hilden erst nach Verlängerung

Der Regionalligist VfB 03 Hilden musste im Niederrheinpokal bei der SpVg Odenkirchen in die Verlängerung. – Foto: Sascha Köppen

Es gibt immer mal wieder diese Fußballspiele, nach denen man sich die Frage stellt: "Was wäre wohl gewesen, wenn..." - und so dürfte es ein wenig auch der SpVg Odenkirchen nach dem 1:2 nach Verlängerung im Niederrheinpokal gegen den hohen Favoriten und Regionalligisten VfB 03 Hilden gegangen sein. Denn bereits nach etwas mehr als 60 Sekunden hätte das Spiel eine spannende Wendung nehmen können.

Nach einer Flanke von Jan Pflipsen kam Michael Bohnen ziemlich frei zum Kopfball, doch dieser landete knapp neben dem Hildener Kasten. An einer Führung der Gastgeber hätten die Hildener sicher erst einmal zu knabbern gehabt, die in der Folge natürlich das Spiel kontrollierten, aber bis zur Pause nur selten zum Abschluss kamen, der Kasten des Bezirksligisten geriet kaum in Gefahr. Und noch einmal sollte es für den Favoriten vor der Pause eng werden. Wieder war es Bohnen, der zum Abschluss kam, der Winkel war indes am Ende etwas zu spitz. Ohne Tore ging es in die Kabinen. "Ich mache das jetzt schon so lange, wenn man selbst die Tore nicht macht, entstehen solche Situationen", erklärte Hildens Trainer Toni Molina, der in der Pause wahrscheinlich ein wenig Unmut über den Auftritt loswurde.

Entscheidung erst in der 114. Minute

Denn die Hildener legten deutlich zu, benötigten in der 63. Minute aber doch einen Distanzschuss von Armin Deljkovic, um den Odenkirchener Keeper Paul Breitewischer zu überwinden. Damit schien Hilden auf der Siegerstraße zu sein, doch der Regionalligist gab den Odenkirchenern einmal etwas zu viel Platz. Nach einem Freistoß an den langen Pfosten, den die Hildener nicht geklärt bekamen, landete der Ball bei Pflipsen, der tatsächlich zum 1:1 traf. So ging die Partie in die Verlängerung, in der die Gastgeber sich weiter aufopferungsvoll wehrten, um dann aber in der 114. Minute nach einer Ecke das entscheidende Gegentor von Arton Tolaj zu kassieren. "Wir hätten das Tor vorher schon vier, fünf Mal machen müssen. Die Odenkirchener haben natürlich dann sehr tief gestanden, was absolut legitim ist, aber am Ende müssen wir dann sagen, dass es vor allem wichtig ist, dass wir weitergekommen sind", fasste Molina zusammen.