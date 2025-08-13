Niederrheinpokal live: Wuppertaler SV souverän weiter

Anders als die bisherigen 26 Partien der 1. Runde steigen die Duelle mit Beteiligung der Regional- und Drittligisten erst ab dieser Woche im Niederrheinpokal. Der WSV hätte vermutlich schon gerne am Wochenende gespielt, wenn die Ansetzung gleichbedeutend mit einem Ausfall des Spiels gegen den SV Rödinghausen gewesen wäre. Wuppertal ging daheim mit 0:5 unter und verlor auch schon das erste Heimspiel mit 0:2 gegen Fortuna Köln.

Vor seinem Ligastart am kommenden Sonntag beim SV Lürrip steht für den TSV Krefeld-Bockum vielleicht schon das Spiel der Saison an: Das Bezirksliga-Team gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals um 19.30 Uhr beim Regionalliga-Traditionsverein Wuppertaler SV. Hier gibt es den Liveticker.

Nimmt allerdings alles seinen normalen Lauf, dürfte das Team von Sebastian Tyrala gegen den Bezirksliga-Klub seine ersten Tore im Stadion am Zoo in der laufenden Saison schießen. Wuppertal ist wegen des Klassenunterschieds der haushohe Favorit, hat sich in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder extrem schwer gegen Außenseiter getan. Vor zwei Jahren schied der WSV beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden aus, in der vergangenen Saison kam er mit Ach und Krach beim Landesligisten DV Solingen weiter. Chancenlos ist Bockum also nicht, wenngleich das Team von Tino Reucher das perfekte Spiel benötigt.