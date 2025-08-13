 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Der WSV war zuletzt chancenlos. Wird es diesmal besser?
Der WSV war zuletzt chancenlos. Wird es diesmal besser? – Foto: Jochen Classen

Niederrheinpokal live: Wuppertaler SV souverän weiter

Niederrheinpokal: Nach Schwierigkeiten in der Regionalliga schlägt der Wuppertaler SV den TSV Krefeld-Bockum souverän in der Bezirksliga.

Der Wuppertaler SV hat nach einem verpatzten Regionalliga-Start Selbstvertrauen im Niederrheinpokal getankt. Gegen den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum setzte sich der WSV souverän mit 7:0 (4:0) durch.

Heute, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
7
0
Abpfiff

>>> Zum aktuellen Spielbericht

Wuppertaler SV – TSV Krefeld-Bockum 7:0
Wuppertaler SV: Emil Metz, Kilian Bielitza, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan, Alessio Arambasic, Imad Lamnaouar Sekaki, Vincent Schaub, Fritz Kleiner, Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jonas Sevenich, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Lukas Gwosdz, Hun Brandon Danh Do, Malte Latosinszky, Christian Tönnißen, Hendrik Holtz, Mert Cemal Celik - Trainer: Tino Reucher
Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf)
Tore: 1:0 Kilian Bielitza (14.), 2:0 Fritz Kleiner (23.), 3:0 Celal Aydogan (29.), 4:0 Celal Aydogan (44.), 5:0 Alessio Arambasic (47.), 6:0 Imad Lamnaouar Sekaki (83.), 7:0 Daiki Kamo (90.)

Vorschau

Vor seinem Ligastart am kommenden Sonntag beim SV Lürrip steht für den TSV Krefeld-Bockum vielleicht schon das Spiel der Saison an: Das Bezirksliga-Team gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals um 19.30 Uhr beim Regionalliga-Traditionsverein Wuppertaler SV. Hier gibt es den Liveticker.

Anders als die bisherigen 26 Partien der 1. Runde steigen die Duelle mit Beteiligung der Regional- und Drittligisten erst ab dieser Woche im Niederrheinpokal. Der WSV hätte vermutlich schon gerne am Wochenende gespielt, wenn die Ansetzung gleichbedeutend mit einem Ausfall des Spiels gegen den SV Rödinghausen gewesen wäre. Wuppertal ging daheim mit 0:5 unter und verlor auch schon das erste Heimspiel mit 0:2 gegen Fortuna Köln.

Nimmt allerdings alles seinen normalen Lauf, dürfte das Team von Sebastian Tyrala gegen den Bezirksliga-Klub seine ersten Tore im Stadion am Zoo in der laufenden Saison schießen. Wuppertal ist wegen des Klassenunterschieds der haushohe Favorit, hat sich in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder extrem schwer gegen Außenseiter getan. Vor zwei Jahren schied der WSV beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden aus, in der vergangenen Saison kam er mit Ach und Krach beim Landesligisten DV Solingen weiter. Chancenlos ist Bockum also nicht, wenngleich das Team von Tino Reucher das perfekte Spiel benötigt.

>>> Liveticker Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum

>>> So läuft die 1. Runde des Niederrheinpokals

>>>> Wer im Niederrheinpokal weiter ist

Aufrufe: 013.8.2025, 20:45 Uhr
André NückelAutor