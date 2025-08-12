Niederrheinpokal live: Wuppertaler SV empfängt den TSV Bockum

Der WSV war zuletzt chancenlos. Wird es diesmal besser? – Foto: Jochen Classen

Vor seinem Ligastart am kommenden Sonntag beim SV Lürrip steht für den TSV Krefeld-Bockum vielleicht schon das Spiel der Saison an: Das Bezirksliga-Team gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals um 19.30 Uhr beim Regionalliga-Traditionsverein Wuppertaler SV. Hier gibt es den Liveticker.

Morgen, 19:30 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV TSV Krefeld-Bockum TSV Bockum 19:30 live PUSH Anders als die bisherigen 26 Partien der 1. Runde steigen die Duelle mit Beteiligung der Regional- und Drittligisten erst ab dieser Woche im Niederrheinpokal. Der WSV hätte vermutlich schon gerne am Wochenende gespielt, wenn die Ansetzung gleichbedeutend mit einem Ausfall des Spiels gegen den SV Rödinghausen gewesen wäre. Wuppertal ging daheim mit 0:5 unter und verlor auch schon das erste Heimspiel mit 0:2 gegen Fortuna Köln.