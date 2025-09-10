 2025-09-10T07:23:22.987Z

Luca Thissen (am Ball) war ein Homberger Matchwinner.
Luca Thissen (am Ball) war ein Homberger Matchwinner. – Foto: Arno Wirths

Niederrheinpokal live: Viel Drama, aber keine Überraschungen

Am Dienstag, 9. September, beginnt die 2. Runde des Niederrheinpokals, die erst mit dem Topspiel-Derby am 11. Oktober zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen endet. Alle Spiele, alle Tore, alle Überraschungen - der große Live-Text von FuPa hält euch wie immer auf dem Laufenden! UPDATE nach 14 von 16 Partien: Die großen Überraschungen sind ausgeblieben, enge Kisten gab es aber überall.

____

2. Runde Niederrheinpokal am 9. September 2025

Büderich überrollt Uedesheim nach der Pause

Gestern, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
2
10
Abpfiff
Zur Pause führte der Bezirksligist SV Uedesheim gegen den FC Büderich, nur um dann im zweiten Durchgang zweistellig überrollt zu werden - mehr hier!

SV Uedesheim – FC Büderich 2:10
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Samuel Campillo), Daniel Ferber, Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Luis Winfried (81. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Christos Pappas (70. Maximilian Hahn), Celal-Can Yücel (67. Andre Speer), Florian Hillebrand, Felix Frason, Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (68. Felix Dannenberg), Philipp Baum, Gabriel-Eromose Imoiseza (46. Jamil Jamal Al Hussein), Kevin Weggen, Oliver Tomasz Dessau (71. Venhar Ismailji), Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa (76. Mohamed Karma), Kaies Alaisame, Gordon Wild (76. Joel Konadu) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Hillebrand (11.), 1:1 Kaies Alaisame (51.), 1:2 Kaies Alaisame (55.), 1:3 Kaies Alaisame (62.), 1:4 Gordon Wild (64.), 2:4 Felix Frason (67.), 2:5 Giovanni Nkowa (69.), 2:6 Venhar Ismailji (75.), 2:7 Venhar Ismailji (80.), 2:8 Jamil Jamal Al Hussein (82.), 2:9 Kevin Weggen (84.), 2:10 Maximilian Köhler (90.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Uedesheim - FC Büderich

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 10. September 2025

Schonnebeck macht im ersten Durchgang alles klar

Heute, 19:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
0
4
Abpfiff
Die SpVg Schonnebeck dominierte den Landesligisten im ersten Abschnitt. Lennon Jung schnürte innerhalb von 23 Minuten einen Hattrick (9., 13., 32.), ehe Malik Timmerberg (34.) den Endstand herstellte. Gastgeber Süchteln war sonach chancenlos, während Schonnebeck ein klares Statement setzte und souverän in die nächste Runde einzog.


ASV Einigkeit Süchteln – SpVg Schonnebeck 0:4
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Justin Coenen (58. Fabian Trzensisko), Felipe Burkhardt (75. Alessio Hyka), Malte Thesenvitz (46. Batuhan Arslanoglu), Leon Falter, Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova (66. Lennard Brüster) - Trainer: Volker Hansen
SpVg Schonnebeck: Julian Zelenkov, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (73. Tim Ulrich), Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Alpha Kevin Kourouma (79. Moise Lionel Gae), Simon Skuppin (64. Leon Bachmann), Timo Brauer, Len Blackmann, Malik Timmerberg (64. Robin Andre Brandner), Lennon Jung (73. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 73
Tore: 0:1 Lennon Jung (9.), 0:2 Lennon Jung (13.), 0:3 Lennon Jung (32.), 0:4 Malik Timmerberg (34.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck

_____

Nettetal zwingt den MSV in die Verlängerung

Heute, 19:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1
n.V.
2
Abpfiff
Was für ein Spiel! Der SC Union Nettetal verpasste die große Überraschung gegen den MSV Duisburg - mehr dazu an dieser Stelle.


SC Union Nettetal – MSV Duisburg 1:2 n.V.
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (72. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (116. Giosué Joel Mangano), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (94. Luka Drca), Leon Chuontu Tumbarinu (46. Noel Gergorec), Mats Platen (78. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
MSV Duisburg: Omer Hanin, Tobias Fleckstein, Mert Göckan (59. Jan-Simon Symalla), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Gabriel Sadlek, Conor Noß (78. Christian Viet), Steffen Meuer (46. Jesse Tugbenyo), Maximilian Dittgen, Andy Visser (46. Thilo Töpken), Florian Krüger (46. Can Coskun) - Trainer: Dietmar Hirsch - Trainer: Marvin Höner - Trainer: Leon Welter
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer:
Tore: 0:1 Thilo Töpken (58. Foulelfmeter), 1:1 Noel Gergorec (61.), 1:2 Thilo Töpken (110.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Union Nettetal - MSV Duisburg

_____

WSV nimmt Hürde ETB

Heute, 19:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
3
Abpfiff
Der Wuppertaler SV legte furios los und führte nach 18 Minuten durch Celal Aydogan und Alessio Arambasic mit 2:0. Zwar brachte Lukas Korytowski den ETB kurzzeitig zurück ins Spiel (26.), doch postwendend stellte Aydogan mit seinem zweiten Treffer (27.) den alten Abstand her. Nach der Gelb-Roten Karte für Toshiaki Miyamoto (41.) spielte der WSV lange in Unterzahl, verteidigte aber konsequent.

ETB Schwarz-Weiß Essen – Wuppertaler SV 1:3
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten (66. Youssef Kamboua), Robin Urban (62. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (75. Nabil El-Hany), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Tim Kaminski, Simon Gawryluk (66. Efe Aldemir), Lukas Korytowski, Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (87. Romeo Kovarszki), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Alessio Arambasic (64. Vincent Schaub), Daiki Kamo (57. Fritz Kleiner), Ronay Arabaci (46. Lennard Wagemann), Amin Bouzraa (64. Kilian Bielitza) - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Celal Aydogan (12.), 0:2 Alessio Arambasic (18.), 1:2 Lukas Korytowski (26.), 1:3 Celal Aydogan (27.)
Gelb-Rot: Toshiaki Miyamoto (41./Wuppertaler SV/)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

_____

VfB Homberg schlägt Baumberg wieder 4:2

Heute, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
4
n.V.
2
Abpfiff
Ein packendes Pokalduell sahen die Fans in Homberg. Der VfB Homberg führte 2:0 durch Marcio Blank (29.) und Henrik Scheibe (41.), ehe Baumberg zurückschlug: Robin Hömig (43., Elfmeter) und Farhan Ghaznawi (52.) glichen aus. In der Verlängerung sorgte erneut Blank (97.) für die Führung, die Luca Thissen (120.+3) endgültig besiegelte. Somit schlägt Homberg Baumberg erneut mit 4:2, hat anders als in der Liga diesmal 30 Minuten länger benötigt.


VfB Homberg – Sportfreunde Baumberg 4:2 n.V.
VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Julian Bode, Berkan Bartu, Luca Thissen, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri, Marcio Jordan Blank - Trainer: Stefan Janßen
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke (46. Thorsten Josef Pyka), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz, Robin Hömig, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Simone Lo Castro, Farhan Ghaznawi - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (29.), 2:0 Henrik Scheibe (41.), 2:1 Robin Hömig (43. Handelfmeter), 2:2 Farhan Ghaznawi (52.), 3:2 Marcio Jordan Blank (97.), 4:2 Luca Thissen (120.+3)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

_____

Bocholt beißt sich erst die Zähne aus

Heute, 19:30 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
2
Abpfiff
Dank eines Doppelpacks von Nicolas Hirschberger (51., 58.) siegte der 1. FC Bocholt beim SC Velbert. In einer zähen ersten Hälfte hatte der Regionalligist zwar deutlich mehr Anteile, aber Velbert verteidigte gut. Nach der Pause nutzte Bocholt zwei Chancen eiskalt und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel.


SC Velbert – 1. FC Bocholt 0:2
SC Velbert: Yannick Ruhs, Albin Rec (56. Robin Strohmenger), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (64. Linus Kaminski), Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (77. Alper Islam), Jovan Gudalovic (64. Moritz Overfeld) (72. Simon Prenaj), Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
1. FC Bocholt: Haakon Johannes Pomorin, Philipp Hanke, Kasper Harbering (46. Marvin Lorch), Maik Amedick, Jonas Carls, Ensar Celebi (46. Johannes Dörfler), Jan Holldack (46. Maximilian Adamski), Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Cedric Euschen (65. Noah Michaels), Aaron Bayakala - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Nicolas Hirschberger (51.), 0:2 Nicolas Hirschberger (58.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Velbert - 1. FC Bocholt

_____

Rheinland verpasst die Überraschung

Heute, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1
n.V.
2
Abpfiff
Drama in Hamborn: Yunus Emre Kocaoglu brachte Rheinland Hamborn per Elfmeter in Führung (11.). Doch die Gäste der SSVg Velbert glichen durch Joker Cellou Diallo aus (61.). Der Bezirksligist hielt das Remis und kam in die Verlängerung, in der aber Robin Hilger glänzte und Velbert eine Runde weiter schoss.


Rheinland Hamborn – SSVg Velbert 1:2 n.V.
Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul, Kaan Akgül (98. Djalal Ilyas Drouche), Joel Schoof, Baran Özcan (85. Patrick Dertwinkel), Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (78. Burak Aptoulaoglou), Joel Preuß, Valdet Totaj (32. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar (44. Eren Taskin) - Trainer: Fahri Ulutas
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Valon Zhushi, Reo Yoshida, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, David Glavas (15. Harumi Goto), Baran Seker, Calvin Marion Mockschan (45. Cellou Diallo), Timo Böhm (120. Arlind Mimini), Haruto Idoguchi (58. Leon Jonah Lepper) - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Yunus Emre Kocaoglu (11. Foulelfmeter), 1:1 Cellou Diallo (61.), 1:2 Robin Hilger (95.)
Gelb-Rot: Baran Özcan (120./Rheinland Hamborn/)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Rheinland Hamborn - SSVg Velbert

_____

Jüchen dreht nach der Pause auf

Heute, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
3
Abpfiff
Ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit brachte dem VfL Jüchen-Garzweiler den Auswärtssieg. Zunächst hatte Leonidas Goudinas den TSV Solingen in Führung gebracht (60.), doch nur eine Minute später glich Yuta Inoue aus (61.). Danach drehten Nils Friebe (77.) und Hasan Akcakaya (84.) das Spiel. Solingen konnte die Partie nicht mehr wenden, der Favorit setzte sich durch.


TSV Solingen – VfL Jüchen-Garzweiler 1:3
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Armando Ciavarella (63. Tim Schwarz) (85. Cedric Kareem Ben Zid), Christian Krone, Torben Rüdingloh (85. Alexander Klatt), Leonidas Goudinas (85. Justin Gregor Niedworok), Tom Gray, Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (63. Jasper Teske) - Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Kosmala-Mones, Jeremy Fabiano Gaudian (64. Vincent Zajaczkowski), Justin Paul Francis, Giovanni Multari, Dragan Kalkan (65. Tim Hintzen), Matteo Giorgio Matz (65. Sebastian Wilms), Nils Friebe, Glayne Wago (65. Hasan Akcakaya), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (86. Benjamin Schütz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Leonidas Goudinas (60.), 1:1 Yuta Inoue (61.), 1:2 Nils Friebe (77.), 1:3 Hasan Akcakaya (84.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler

_____

Dingden übersteht Hürde Hünxe

Heute, 19:30 Uhr
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1
4
Abpfiff
Drei Treffer von Mohamed Salman (44., 45., 48.) binnen vier Minuten entschieden die Partie zugunsten von Blau-Weiß Dingden. Kurz darauf erhöhte David Hulshorst sogar auf 4:0(49.). Erst in der Schlussphase gelang dem STV Hünxe durch Laurin Oschinsky (84.) der Ehrentreffer, den sich der einzige Kreisligist in der 2. Runde aber auch verdient hatte.

STV Hünxe – SV Blau-Weiß Dingden 1:4
STV Hünxe: Marvin Kötter, Lukas Krisor, Leonard Feldkamp (60. Corvin Klose), Fabian Sievers (46. Julian Weinand), Per Ulland (88. Justin Posner), Julien Kurz, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt (65. Jamai Kwiotek), Mattis Friederich (65. Paul Fengels), Niklas Weiß - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg
SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Michael Leyking, Robin Volmering, Jonas Beckmann (55. Lasse Hoffmann), Hannes Göring (46. Matties Volmering) (55. Noah Schulz), Yannik Hundt, Jan-Niklas Haffke, David Hulshorst, Luka Grlic, Mohamed Salman (55. Jonas Schneiders), Ibrahim Kouyate - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Mohamed Salman (44.), 0:2 Mohamed Salman (45.), 0:3 Mohamed Salman (48.), 0:4 David Hulshorst (49.), 1:4 Laurin Oschinsky (84.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden

_____

Sonsbeck mit dem Pflichtsieg

Heute, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
2
Abpfiff
Der SV Sonsbeck hat beim TV Kalkum-Wittlaer einen souveränen Auswärtssieg gefeiert. Vor nur 70 Zuschauern brachte Niklas Binn die Gäste in Führung (36.). Nach der Pause sorgte Philip Pokora (72.) für die Entscheidung. Damit gelingt der Pflichtsieg, nicht mehr, aber auch nicht weniger.


TV Kalkum-Wittlaer – SV Sonsbeck 0:2
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (76. Jan Praast), Lars Jansen (76. Kirill Holm), Anton Hauk (46. Christian Chindeu Abubarkar) (78. Ralf Appiah), Noel Heitkamp, Daniel Salas, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga - Trainer: Navid Fazeli
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Robin Schoofs, Christoph Elspaß (50. Philipp Elspaß), Florian Josip Berisic, Jannis Pütz (79. Semih Güngör), Philip Pokora (79. Marco De Stefano), David Somodi, Mahmud Sahintürk (84. Leon Hammerschmidt), Luca Janßen, Timo Lehmkuhl (84. Linus Krajac), Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Niklas Binn (36.), 0:2 Philip Pokora (72.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck

_____

St. Tönis hat spät Gewissheit

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
3
Abpfiff
Der SC St. Tönis hat bei TuRU Düsseldorf seine Effizienz unter Beweis gestellt. Tyler Nkamanyi brachte die Gäste früh in Führung (16.), ehe Diyar Turan zum 1:1 ausglich (40.). Nach dem Wechsel sorgte Julian Suaterna Florez (63.) für die erneute Gästeführung, die Morten Heffungs in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand ausbaute.

TuRU Düsseldorf – SC St. Tönis 1911/20 1:3
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Amin Saouti (74. Sohail Benslaiman Benktip), Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor, Frederik Brünen (67. Mykyta Kildiiarov), Sahin Ayas, Mohamed Darwish (84. Yuki Hirai), Melva Luzalunga (62. Selcuk Yavuz), Diyar Turan (67. Liridon Salihu) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano, Fumito Okihara, Dominik Dohmen, Mario Knops (28. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko, Julio Torrens (74. Morten Heffungs), Tyler Nkamanyi (46. Edward Lomotey) - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Tyler Nkamanyi (16.), 1:1 Diyar Turan (40.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (63.), 1:3 Morten Heffungs (90.+1)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20

_____

Auch Hilden kommt knapp weiter

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Abpfiff
+Video
Ein Blitzstart reichte dem VfB Hilden zum Weiterkommen. Nils Gatzke (1.) und Mohamed Cisse (19.) stellten schnell auf 2:0. Zwar verkürzte Frederik Lach für Niederwenigern (70.), doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.


Sportfreunde Niederwenigern – VfB 03 Hilden 1:2
Sportfreunde Niederwenigern: Cem Ural, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken (90. Kevin Stinnen), Robin Duesmann, Frederik Lach, Marc Geißler, Dominik Enz, Marc Fabian Rapka, Finn Dorka, Hendrik Maximilian Fülber, Niklas Nadolny (73. Moreno Mandel) - Trainer: Marcel Kraushaar
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Fabio Bachmann, Leon Prokshi, Roman Wakily, Maximilian Wagener (62. Dominik Rodrigues Figueiredo), Nils Arne Gatzke, Lukas Lier, Luke Kawabe (80. Emmanuel Yeboah), Pascal Weber (68. Fabian zur Linden), Mohamed Cisse (87. Etienne Feese) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Nils Arne Gatzke (1.), 0:2 Mohamed Cisse (19.), 1:2 Frederik Lach (70.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

_____

KFC Uerdingen schlägt Biemenhorst erneut

Heute, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
3
0
Der KFC Uerdingen ließ dem SV Biemenhorst keine Chance. Schon nach 15 Minuten führten die Gastgeber durch Alexander Lipinski (11.) und Mohamed Benktib (15.) mit 2:0. Nach der Pause erhöhte Ephraim Kalonji (67.) auf 3:0 und besiegelte den verdienten Erfolg. Diesmal gab es zwar kein 6:1, aber der KFC ist aktuell eine Hürde zu groß für Biemenhorst - mehr hier!


KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Dominik Burghard, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (82. Pierre Rogasik), Alexander Lipinski (69. Yasin-Cemal Kaya), Batuhan Özden (83. Malcom Scheibner), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha (43. Seongsun You), Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder, Berkant Gebes (46. Max Peerenboom), Niklas Ridder, Luca Puhe (73. Iker Prudencio), Lendi Jashanica, Giuseppe Mirason Geukes (46. Ferdinand Schulte), Sohail Nadi (39. Fabian Krichel), Jannis Schmitz, Joshua Müller (73. Taric Boland) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 907
Tore: 1:0 Alexander Lipinski (11.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (15.), 3:0 Ephraim Kalonji (67.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

_____

Kleve tankt Selbstvertrauen

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
3
1
Abpfiff
Vor heimischer Kulisse feierte der 1. FC Kleve einen wichtigen Sieg, auch für die Moral. Philipp Divis sorgte mit einem Doppelpack (42., 53.) für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Mohamed El Mouhouti für den 1. FC Monheim (55.), doch Kleve ließ nichts mehr anbrennen. Ein stabiler Auftritt brachte die Gastgeber eine Runde weiter.

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 16. September 2025

SV Scherpenberg - Ratingen 04/19

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Scherpenberg - Ratingen 04/19

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 11. Oktober 2025

RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

Match-Paarung folgt.

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen der 2. Niederrheinpokal-Runde

2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

André NückelAutor