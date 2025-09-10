Niederrheinpokal live: Viel Drama, aber keine Überraschungen

Am Dienstag, 9. September, beginnt die 2. Runde des Niederrheinpokals, die erst mit dem Topspiel-Derby am 11. Oktober zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen endet. Alle Spiele, alle Tore, alle Überraschungen - der große Live-Text von FuPa hält euch wie immer auf dem Laufenden! UPDATE nach 14 von 16 Partien: Die großen Überraschungen sind ausgeblieben, enge Kisten gab es aber überall.
SV Uedesheim – FC Büderich 2:10
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Samuel Campillo), Daniel Ferber, Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Luis Winfried (81. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Christos Pappas (70. Maximilian Hahn), Celal-Can Yücel (67. Andre Speer), Florian Hillebrand, Felix Frason, Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (68. Felix Dannenberg), Philipp Baum, Gabriel-Eromose Imoiseza (46. Jamil Jamal Al Hussein), Kevin Weggen, Oliver Tomasz Dessau (71. Venhar Ismailji), Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa (76. Mohamed Karma), Kaies Alaisame, Gordon Wild (76. Joel Konadu) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Hillebrand (11.), 1:1 Kaies Alaisame (51.), 1:2 Kaies Alaisame (55.), 1:3 Kaies Alaisame (62.), 1:4 Gordon Wild (64.), 2:4 Felix Frason (67.), 2:5 Giovanni Nkowa (69.), 2:6 Venhar Ismailji (75.), 2:7 Venhar Ismailji (80.), 2:8 Jamil Jamal Al Hussein (82.), 2:9 Kevin Weggen (84.), 2:10 Maximilian Köhler (90.)
ASV Einigkeit Süchteln – SpVg Schonnebeck 0:4
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Justin Coenen (58. Fabian Trzensisko), Felipe Burkhardt (75. Alessio Hyka), Malte Thesenvitz (46. Batuhan Arslanoglu), Leon Falter, Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova (66. Lennard Brüster) - Trainer: Volker Hansen
SpVg Schonnebeck: Julian Zelenkov, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (73. Tim Ulrich), Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Alpha Kevin Kourouma (79. Moise Lionel Gae), Simon Skuppin (64. Leon Bachmann), Timo Brauer, Len Blackmann, Malik Timmerberg (64. Robin Andre Brandner), Lennon Jung (73. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 73
Tore: 0:1 Lennon Jung (9.), 0:2 Lennon Jung (13.), 0:3 Lennon Jung (32.), 0:4 Malik Timmerberg (34.)
SC Union Nettetal – MSV Duisburg 1:2 n.V.
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (72. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman (116. Giosué Joel Mangano), Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (94. Luka Drca), Leon Chuontu Tumbarinu (46. Noel Gergorec), Mats Platen (78. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
MSV Duisburg: Omer Hanin, Tobias Fleckstein, Mert Göckan (59. Jan-Simon Symalla), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Gabriel Sadlek, Conor Noß (78. Christian Viet), Steffen Meuer (46. Jesse Tugbenyo), Maximilian Dittgen, Andy Visser (46. Thilo Töpken), Florian Krüger (46. Can Coskun) - Trainer: Dietmar Hirsch - Trainer: Marvin Höner - Trainer: Leon Welter
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer:
Tore: 0:1 Thilo Töpken (58. Foulelfmeter), 1:1 Noel Gergorec (61.), 1:2 Thilo Töpken (110.)
ETB Schwarz-Weiß Essen – Wuppertaler SV 1:3
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten (66. Youssef Kamboua), Robin Urban (62. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (75. Nabil El-Hany), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Tim Kaminski, Simon Gawryluk (66. Efe Aldemir), Lukas Korytowski, Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (87. Romeo Kovarszki), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Alessio Arambasic (64. Vincent Schaub), Daiki Kamo (57. Fritz Kleiner), Ronay Arabaci (46. Lennard Wagemann), Amin Bouzraa (64. Kilian Bielitza) - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Celal Aydogan (12.), 0:2 Alessio Arambasic (18.), 1:2 Lukas Korytowski (26.), 1:3 Celal Aydogan (27.)
Gelb-Rot: Toshiaki Miyamoto (41./Wuppertaler SV/)
VfB Homberg – Sportfreunde Baumberg 4:2 n.V.
VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Julian Bode, Berkan Bartu, Luca Thissen, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri, Marcio Jordan Blank - Trainer: Stefan Janßen
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke (46. Thorsten Josef Pyka), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz, Robin Hömig, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Simone Lo Castro, Farhan Ghaznawi - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (29.), 2:0 Henrik Scheibe (41.), 2:1 Robin Hömig (43. Handelfmeter), 2:2 Farhan Ghaznawi (52.), 3:2 Marcio Jordan Blank (97.), 4:2 Luca Thissen (120.+3)
SC Velbert – 1. FC Bocholt 0:2
SC Velbert: Yannick Ruhs, Albin Rec (56. Robin Strohmenger), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (64. Linus Kaminski), Phil Pape, Mariano-Valerio Manno (77. Alper Islam), Jovan Gudalovic (64. Moritz Overfeld) (72. Simon Prenaj), Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
1. FC Bocholt: Haakon Johannes Pomorin, Philipp Hanke, Kasper Harbering (46. Marvin Lorch), Maik Amedick, Jonas Carls, Ensar Celebi (46. Johannes Dörfler), Jan Holldack (46. Maximilian Adamski), Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Cedric Euschen (65. Noah Michaels), Aaron Bayakala - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Nicolas Hirschberger (51.), 0:2 Nicolas Hirschberger (58.)
Rheinland Hamborn – SSVg Velbert 1:2 n.V.
Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul, Kaan Akgül (98. Djalal Ilyas Drouche), Joel Schoof, Baran Özcan (85. Patrick Dertwinkel), Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (78. Burak Aptoulaoglou), Joel Preuß, Valdet Totaj (32. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar (44. Eren Taskin) - Trainer: Fahri Ulutas
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Valon Zhushi, Reo Yoshida, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, David Glavas (15. Harumi Goto), Baran Seker, Calvin Marion Mockschan (45. Cellou Diallo), Timo Böhm (120. Arlind Mimini), Haruto Idoguchi (58. Leon Jonah Lepper) - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Yunus Emre Kocaoglu (11. Foulelfmeter), 1:1 Cellou Diallo (61.), 1:2 Robin Hilger (95.)
Gelb-Rot: Baran Özcan (120./Rheinland Hamborn/)
TSV Solingen – VfL Jüchen-Garzweiler 1:3
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Armando Ciavarella (63. Tim Schwarz) (85. Cedric Kareem Ben Zid), Christian Krone, Torben Rüdingloh (85. Alexander Klatt), Leonidas Goudinas (85. Justin Gregor Niedworok), Tom Gray, Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (63. Jasper Teske) - Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Kosmala-Mones, Jeremy Fabiano Gaudian (64. Vincent Zajaczkowski), Justin Paul Francis, Giovanni Multari, Dragan Kalkan (65. Tim Hintzen), Matteo Giorgio Matz (65. Sebastian Wilms), Nils Friebe, Glayne Wago (65. Hasan Akcakaya), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (86. Benjamin Schütz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Leonidas Goudinas (60.), 1:1 Yuta Inoue (61.), 1:2 Nils Friebe (77.), 1:3 Hasan Akcakaya (84.)
STV Hünxe – SV Blau-Weiß Dingden 1:4
STV Hünxe: Marvin Kötter, Lukas Krisor, Leonard Feldkamp (60. Corvin Klose), Fabian Sievers (46. Julian Weinand), Per Ulland (88. Justin Posner), Julien Kurz, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt (65. Jamai Kwiotek), Mattis Friederich (65. Paul Fengels), Niklas Weiß - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg
SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Michael Leyking, Robin Volmering, Jonas Beckmann (55. Lasse Hoffmann), Hannes Göring (46. Matties Volmering) (55. Noah Schulz), Yannik Hundt, Jan-Niklas Haffke, David Hulshorst, Luka Grlic, Mohamed Salman (55. Jonas Schneiders), Ibrahim Kouyate - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Mohamed Salman (44.), 0:2 Mohamed Salman (45.), 0:3 Mohamed Salman (48.), 0:4 David Hulshorst (49.), 1:4 Laurin Oschinsky (84.)
TV Kalkum-Wittlaer – SV Sonsbeck 0:2
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (76. Jan Praast), Lars Jansen (76. Kirill Holm), Anton Hauk (46. Christian Chindeu Abubarkar) (78. Ralf Appiah), Noel Heitkamp, Daniel Salas, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga - Trainer: Navid Fazeli
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Robin Schoofs, Christoph Elspaß (50. Philipp Elspaß), Florian Josip Berisic, Jannis Pütz (79. Semih Güngör), Philip Pokora (79. Marco De Stefano), David Somodi, Mahmud Sahintürk (84. Leon Hammerschmidt), Luca Janßen, Timo Lehmkuhl (84. Linus Krajac), Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Niklas Binn (36.), 0:2 Philip Pokora (72.)
TuRU Düsseldorf – SC St. Tönis 1911/20 1:3
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Amin Saouti (74. Sohail Benslaiman Benktip), Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor, Frederik Brünen (67. Mykyta Kildiiarov), Sahin Ayas, Mohamed Darwish (84. Yuki Hirai), Melva Luzalunga (62. Selcuk Yavuz), Diyar Turan (67. Liridon Salihu) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano, Fumito Okihara, Dominik Dohmen, Mario Knops (28. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko, Julio Torrens (74. Morten Heffungs), Tyler Nkamanyi (46. Edward Lomotey) - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Tyler Nkamanyi (16.), 1:1 Diyar Turan (40.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (63.), 1:3 Morten Heffungs (90.+1)
Sportfreunde Niederwenigern – VfB 03 Hilden 1:2
Sportfreunde Niederwenigern: Cem Ural, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken (90. Kevin Stinnen), Robin Duesmann, Frederik Lach, Marc Geißler, Dominik Enz, Marc Fabian Rapka, Finn Dorka, Hendrik Maximilian Fülber, Niklas Nadolny (73. Moreno Mandel) - Trainer: Marcel Kraushaar
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Fabio Bachmann, Leon Prokshi, Roman Wakily, Maximilian Wagener (62. Dominik Rodrigues Figueiredo), Nils Arne Gatzke, Lukas Lier, Luke Kawabe (80. Emmanuel Yeboah), Pascal Weber (68. Fabian zur Linden), Mohamed Cisse (87. Etienne Feese) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Nils Arne Gatzke (1.), 0:2 Mohamed Cisse (19.), 1:2 Frederik Lach (70.)
KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Dominik Burghard, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (82. Pierre Rogasik), Alexander Lipinski (69. Yasin-Cemal Kaya), Batuhan Özden (83. Malcom Scheibner), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha (43. Seongsun You), Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder, Berkant Gebes (46. Max Peerenboom), Niklas Ridder, Luca Puhe (73. Iker Prudencio), Lendi Jashanica, Giuseppe Mirason Geukes (46. Ferdinand Schulte), Sohail Nadi (39. Fabian Krichel), Jannis Schmitz, Joshua Müller (73. Taric Boland) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 907
Tore: 1:0 Alexander Lipinski (11.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (15.), 3:0 Ephraim Kalonji (67.)
Match-Paarung folgt.
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen
