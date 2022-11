Niederrheinpokal LIVE: TSV Meerbusch empfängt 1. FC Bocholt Niederrheinpokal: Im Viertelfinale trifft der TSV Meerbusch auf den 1. FC Bocholt.

Oberligist Ratingen 04/19 hat es am vergangenen Wochenende vorgemacht und ist in das Halbfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Der TSV Meerbusch und 1. FC Bocholt wollen es den Ratingern nachmachen, doch es kann nur ein Team weiterkommen und die in Runde der besten Vier einziehen. Wer das sein wird, erfahrt ihr beim ausführlichen Liveticker von FuPa Niederrhein.

Das zweite Viertelfinale im Niederrheinpokal steht an: Der TSV Meerbusch empfängt in diesen Minuten den 1. FC Bocholt. Beide Mannschaften wollen in die Runde der besten vier Teams am Niederrhein einziehen und die Chance auf den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals wahren. Die Favoritenrolle ist derweil klar verteilt und liegt beim Regionalligisten aus Bocholt. Doch die Gastgeber sehen sich keineswegs chancenlos, müssen aber einen guten Tag erwischen.

Am vergangenen Spieltag konnte Bocholt die Niederlagen-Serie stoppen und ein Remis bei Rot-Weiß Oberhausen holen. Auch der TSV kam am zurückliegenden Spieltag zu einem Punkt gegen den 1. FC Kleve. Da am Wochenende spielfrei war, dürften beide Mannschaften ausgeruht in das Pokalduell gehen.