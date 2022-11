Niederrheinpokal LIVE: SV Sonsbeck trifft auf Ratingen 04/19 Niederrheinpokal: Im Viertelfinale kommt es zum Duell der beiden Oberliga-Mannschaften SV Sonsbeck und Ratingen 04/19.

Mit der Partie zwischen dem SV Sonsbeck und Ratingen 04/19 startet der Niederrheinpokal in das Viertelfinale. Die beiden Oberligisten sind in der Liga nicht weit auseinander, sodass durchaus von einem offen Spiel und einem Duell auf Augenhöhe ausgegangen werden kann. Zusätzliche Motivation dürfte der mögliche Halbfinal-Opponent sein. Der könnte nämlich Rot-Weiß Oberhausen heißen, sofern der Regionalligist seine Aufgabe gegen den ASV Mettmann erfolgreich beenden kann.

In einem Liga-internen Aufeinandertreffen wird der erste Halbfinalist des diesjährigen Niederrheinpokals gesucht. Am Mittag empfängt der stark aufspielende Aufsteiger SV Sonsbeck den etablierten Oberligisten Ratingen 04/19. Aus sportlicher Sicht scheint es ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Und generell gilt im Pokal ja sowieso, dass alles möglich ist.

SV Sonsbeck – Germania Ratingen 04/19 :

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Robin Schoofs, Chong Johnny Lu, Max Werner, Philipp Elspaß, Servet Furkan Aydin, Alexander Maas, Sebastian Leurs, Luca Terfloth, Klaus Keisers, Jamie van De Loo - Trainer: Heinrich Losing

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Luca Marcello Paura, Mike Koenders, Ali Can Ilbay, Simon Busch, Pierre Nowitzki, Erkan Ari, Tom Hirsch, Gianluca Silberbach, Ali Hassan Hammoud, Samed Yesil - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Markus Wollenweber (Mönchengladbach) - Zuschauer:

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Das sagen die Trainer vor der Partie

Dirk Losing, Trainer SV Sonsbeck, Rheinische Post: "Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Die Mannschaft kann außergewöhnliches schaffen. Ratingen ist ein dicker Brocken und gehört zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga. Aber es ist ein Pokalspiel, in dem alles passieren kann. Wir müssen alles reinhauen. Egal ob 90, 120 Minuten oder mehr. So eine Chance bekommt man selten. Deshalb wollen wir gerne das nächste Ziel erreichen."

Heiner Gesthüsen, Sportlicher Leiter SV Sonsbeck, Rheinische Post: "Das Viertelfinale war bislang der Vereinsrekord. Jedes Spiel beim SVS ist etwas Besonderes. Zuhause ist einiges möglich. Somit können die Jungs Geschichte schreiben. Da Samstag keine Bundesliga ist, wäre es schon wünschenswert, 300 bis 400Zuschauer begrüßen zu dürfen. Aber dafür muss sicherlich auch das Wetter mitspielen."