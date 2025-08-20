Niederrheinpokal live: SV Budberg - RW Oberhausen Ticker & Stream

Zur absoluten Unzeit steht für Regionalligist RW Oberhausen ein absoluter Pflichtsieg vor der Brust. Mit der 1:5-Pleite gegen Fortuna Köln im Rücken, laufen die Kleeblätter nach der bereits dritten Nullnummer den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Sollte der zwei Klassen tiefer agierende SV Budberg tatsächlich für die Sensation sorgen, dürfte der Baum endgültig anfangen zu brennen.
Noch lässt sich nämlich der Auftakt in die Liga an gewissen Ecken und Enden schönreden. Nach dem oftmals angesprochenen Umbruch greift üblicherweise noch nicht jedes Rädchen ins andere. Das Ausmaß der Klatsche im Kölner Südstadion dürfte auch in großen Teilen auf die zwei Platzverweise für Matona Glody-Ngyombo und Nico Klaß zurückzuführen sein. Als noch beide Mannschaften mit jeweils elf Spielern agierten, zeigten die Kleeblätter durchaus vielversprechend spielerische Ansätze. Auch in den beiden anderen Niederlagen stand das Matchglück nicht unbedingt auf Seiten der Oberhausener. Ausreden, die man aber selbst vereinsintern nicht weiter gelten lassen wird. RWO braucht schnellstmöglich positive Resultate, um zumindest wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen.
Denn gerade wenn man die Stimmungslage unter den RWO-Fans genauer unter die Lupe nimmt, herrscht schon jetzt die pure Enttäuschung. In einer absolut ausgeglichenen Liga war die Chance auf den Aufstieg so groß wie seit Jahren nicht mehr, etwaige Pläne zum Stadionausbau nach Drittligavorschriften sendeten auch ein Signal, dass die Vereinsspitze nach langer Zeit wieder kurz- bis mittelfristig nach ganz oben schauen möchte. Die Saison ist zwar noch immer noch jung, doch zunächst dürfte erst einmal die Ernüchterung überwiegen.
Auch deshalb ist diese erste Pokalrunde nun besonders tückisch. Gerne lassen die nominellen Profimannschaften gegen klassentiefere Gegner nämlich auch die zweite Garde zum Zuge kommen. Ob Trainer Sebastian Gunkel das in dieser Situation ebenfalls wagt, sei dahingestellt. Egal welche Elf letztlich beginnt, ist RWO natürlich der haushohe Favorit. Trotzdem kann gerade aktuell auch die Fallhöhe hemmend auf den nominellen Favoriten wirken.
Auf der anderen Seite wird natürlich auch der SV Budberg den wackligen Saisonstart des Gegners vernommen haben. Um jedoch ernsthaft am großen Coup zu schnuppern, braucht es zweifelsohne einen absoluten Sahnetag von allen Akteuren des Landesligisten.
Ein Name, der dabei fast als Synonym für Budberg verwendet wird, ist der von Fabelstürmer Moritz Paul, der mittlerweile in sein viertes Jahr bei den Senioren geht. Sein Spieleinfluss ist weiterhin immens - nicht zuletzt verdeutlicht durch zwei direkte Torbeteiligungen im ersten Saisonspiel gegen den 1. FC Lintfort (2:2). Doch auch die weiteren Leistungsträger um Fynn Eckhardt und Mike Terfloth müssen über ihren Verhältnissen spielen, um für die erste ganz große Überraschung der Pokalrunde zu sorgen. Von beiden Seiten ist zahlreicher Anhang zu erwarten. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Scania Sportpark.
