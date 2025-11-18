Niederrheinpokal live: St. Tönis und VfB Hilden kämpfen ums Halbfinale

Der MSV Duisburg und der FC Büderich haben sich bereits am vergangenen Wochenende für das Halbfinale im Niederrheinpokal qualifiziert. Am kommenden Mittwoch (19. November, 19:30 Uhr) treffen der SC St. Tönis und der VfB Hilden aufeinander, um den Halbfinalgegner der Büdericher zu ermitteln. FuPa Niederrhein ist vor Ort und berichtet live über einen Liveticker von der Partie.

Gesucht wird der Halbfinalgegner des FC Büderich. Furios warf der Oberligist den Wuppertaler SV mit dem Schlusspfiff aus dem Pokal. Da sowohl der VfB Hilden als auch St. Tönis in der Oberliga spielen, steht bereits fest: Im Finale wird auf jeden Fall ein Oberligist die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal haben – angesichts des starken Teilnehmerfeldes am Niederrhein wäre das eine absolute Sensation.

In der laufenden Saison sind die beiden Mannschaften noch nicht aufeinandergetroffen. Noch vor der Winterpause, am 12. Dezember 2025, gastiert St. Tönis beim VfB Hilden. Ein Blick auf die vergangenen drei Spielzeiten zeigt: Der VfB hatte meist die Nase vorn. In sechs Partien gingen die Hildener viermal als Sieger vom Platz, während der SC in zwei Begegnungen zumindest einen Punkt mitnehmen konnte.

Die aktuelle Tabellensituation zeigt ein ausgeglichenes Bild. Die Schwarz-Weißen stehen mit 23 Punkten auf dem vierten Platz, der kommende Pokalgegner liegt mit nur drei Punkten weniger drei Plätze dahinter. Verstecken muss sich der historisch schlechter dastehende SC St. Tönis also keinesfalls.

Die offensive Durchschlagskraft beider Teams ist in dieser Saison das absolute Steckenpferd. Mit 38 Treffern beim VfB Hilden und 36 Toren beim Sportclub gehören beide Mannschaften zu den Top-Teams in der Torschützenstatistik. Das Aufeinandertreffen im Viertelfinale des Niederrheinpokals verspricht eine torreiche, aber doch ausgeglichene Partie zu werden.

FuPa Neiderrhein ist vor Ort und wird im Liveticker die Partie begleiten.