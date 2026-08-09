Niederrheinpokal live: So laufen die Spiele am Sonntag

Die 1. Runde im Niederrheinpokal hat ihr erstes Opfer aus der Oberliga Niederrhein: Die Holzheimer SG unterlag im Derby beim SC Kapellen-Erft nach Verlängerung mit 2:4. Dagegen ließen die SSVg Velbert und die Sportfreunde Baumberg nichts anbrennen.
Wie die Spiele am Sonntag laufen, erfahrt ihr hier:
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1. Runde Niederrheinpokal am 7. August 2028
OSV Meerbusch setzt sich in torreichem Duell durch
Fr., 07.08.2026, 19:45 Uhr
Sechs Tore bekamen die 162 Zuschauer beim 4:2 des Bezirksligisten OSV Meerbusch
gegen den TSV Solingen
zu sehen. Marc Rommel
brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später glich Joel Cartus
für Solingen aus. Nach der Pause zog Meerbusch davon. Devin Bakic
traf zum 2:1 (50.), Marvin Höffges
erhöhte zwölf Minuten später auf 3:1. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Schmelzer
in der 77. Minute war die Partie entschieden. Marcel Gerasch
verkürzte für das Landesliga
-Team von Trainer Nils Esslinger
zwar noch einmal auf 2:4 (86.), mehr sprang für den TSV aber nicht heraus. Damit steht das Team von OSV-Trainer Dominik Voigt
in der 2. Runde - und sorgt im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt für den ersten Coup.
Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert
beim ESC Rellinghausen
aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov
eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm
kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes
sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol
traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke
setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski
war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.
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SC Kapellen-Erft wirft Holzheim nach Verlängerung raus
Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.
Auch die Sportfreunde Baumberg
haben die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Beim Landesliga-Neuling Sportfreunde Neuwerk
setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Milan Burovac
die Gäste kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung (48.). Nur neun Minuten später legte Ernesto Carratala-Jimenez
das 2:0 nach. Neuwerk hielt anschließend dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr spannend machen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Brian Owuso
erst in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi
. Baumberg erledigte damit seine Pflicht, während Neuwerk nach einer lange ordentlichen Vorstellung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden ist.
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1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026
TSV Ronsdorf - SC Oberhausen
Spieltext Ronsdorf - SC Oberhaus.
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VfB Speldorf - VSF Amern
Spieltext VfB Speldorf - VSF Amern
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FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
Spieltext FC Kosova - Scherpenberg
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1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
Spieltext Grevenb.-Süd - SC Sonnborn
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Lohausener SV - VfB Bottrop
Spieltext Lohausen - VfB Bottrop
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SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
Spieltext Schönebeck - Hamborn 07
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Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
Spieltext SW Alstaden - Twisteden
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SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
Spieltext SV Friedrich - DJK Frintrop
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1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Spieltext 1. FC Kleve - TSV Meerbus.
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VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
Spieltext VfL Jüchen - FC Monheim
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SV Rosellen - KFC Uerdingen
Spieltext SV Rosellen - KFC Uerdingen
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Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Spieltext Duisb. FV 08 - ETB SW Essen
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VfL Rhede - Ratingen 04/19
Spieltext VfL Rhede - Ratingen
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TSV Kaldenkirchen - DSC 99
Spieltext TSV Kaldenk. - DSC 99
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Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Spieltext Wuppertaler SV - Schonnebeck
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VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden
Spieltext VfB Homberg - BW Dingden
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SV Haldern - FC Remscheid
Spieltext SV Haldern - FC Remscheid
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Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
Spieltext Broekhuysen - TuS Xanten
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FSV Duisburg - Viktoria Goch
Spieltext FSV Duisburg - Vikt. Goch
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FC Büderich - SC St. Tönis
Spieltext FC Büderich - SC St. Tönis
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Büdericher SV - Union Nettetal
Spieltext BüdericherSV - Nettetal
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Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
Spieltext Rheydter SV - We.-Heidh.
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Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.
Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen
Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf