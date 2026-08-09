 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Niederrheinpokal live: So laufen die Spiele am Sonntag

Niederrheinpokal: Vier Spiele der 1. Runde sind bereits absolviert, am Sonntag folgen zahlreiche weitere Begegnungen. Die Übersicht mit allen Spielen, Livetickern und Ergebnissen.

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Holzheim scheitert im Derby gegen Kapellen-Erft.
Holzheim scheitert im Derby gegen Kapellen-Erft. – Foto: Hubert Wilschrey

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Die 1. Runde im Niederrheinpokal hat ihr erstes Opfer aus der Oberliga Niederrhein: Die Holzheimer SG unterlag im Derby beim SC Kapellen-Erft nach Verlängerung mit 2:4. Dagegen ließen die SSVg Velbert und die Sportfreunde Baumberg nichts anbrennen.

Wie die Spiele am Sonntag laufen, erfahrt ihr hier:

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1. Runde Niederrheinpokal am 7. August 2028

OSV Meerbusch setzt sich in torreichem Duell durch

Fr., 07.08.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
4
2
Abpfiff
Sechs Tore bekamen die 162 Zuschauer beim 4:2 des Bezirksligisten OSV Meerbusch gegen den TSV Solingen zu sehen. Marc Rommel brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später glich Joel Cartus für Solingen aus. Nach der Pause zog Meerbusch davon. Devin Bakic traf zum 2:1 (50.), Marvin Höffges erhöhte zwölf Minuten später auf 3:1. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Schmelzer in der 77. Minute war die Partie entschieden. Marcel Gerasch verkürzte für das Landesliga-Team von Trainer Nils Esslinger zwar noch einmal auf 2:4 (86.), mehr sprang für den TSV aber nicht heraus. Damit steht das Team von OSV-Trainer Dominik Voigt in der 2. Runde - und sorgt im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt für den ersten Coup.

>>> Liveticker OSV Meerbusch - TSV Solingen

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1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2026

SSVg Velbert wird ihrer Favoritenrolle gerecht

Gestern, 14:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
5
Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert beim ESC Rellinghausen aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.

>>> Liveticker ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

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SC Kapellen-Erft wirft Holzheim nach Verlängerung raus

Gestern, 16:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
4
n.V.
2
Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

>>> Liveticker SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

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Baumberg löst Aufgabe in Neuwerk souverän

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
3
Abpfiff
Auch die Sportfreunde Baumberg haben die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Beim Landesliga-Neuling Sportfreunde Neuwerk setzte sich der Oberligist mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Milan Burovac die Gäste kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung (48.). Nur neun Minuten später legte Ernesto Carratala-Jimenez das 2:0 nach. Neuwerk hielt anschließend dagegen, konnte die Partie aber nicht mehr spannend machen. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Brian Owuso erst in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 3:0 in der 90.+4 Minute besiegelte das Weiterkommen der Mannschaft von Trainer Salah El Halimi. Baumberg erledigte damit seine Pflicht, während Neuwerk nach einer lange ordentlichen Vorstellung aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden ist.

>>> Liveticker Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

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1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026

TSV Ronsdorf - SC Oberhausen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00live
Spieltext Ronsdorf - SC Oberhaus.

>>> Liveticker TSV Ronsdorf - SC Oberhausen

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VfB Speldorf - VSF Amern

Heute, 15:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00live
Spieltext VfB Speldorf - VSF Amern

>>> Liveticker VfB Speldorf - VSF Amern

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FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

Heute, 15:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00
Spieltext FC Kosova - Scherpenberg

>>> Liveticker FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

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1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - SC Sonnborn

Heute, 15:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00live
Spieltext Lohausen - VfB Bottrop

>>> Liveticker Lohausener SV - VfB Bottrop

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SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

Heute, 15:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00
Spieltext Schönebeck - Hamborn 07

>>> Liveticker SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

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Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live
Spieltext SW Alstaden - Twisteden

>>> Liveticker Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

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SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:00 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00
Spieltext SV Friedrich - DJK Frintrop

>>> Liveticker SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

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1. FC Kleve - TSV Meerbusch

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live
Spieltext 1. FC Kleve - TSV Meerbus.

>>> Liveticker 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

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VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live
Spieltext VfL Jüchen - FC Monheim

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

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SV Rosellen - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
Spieltext SV Rosellen - KFC Uerdingen

>>> Liveticker SV Rosellen - KFC Uerdingen

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Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen

Heute, 15:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live
Spieltext Duisb. FV 08 - ETB SW Essen

>>> Liveticker Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen

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VfL Rhede - Ratingen 04/19

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live
Spieltext VfL Rhede - Ratingen

>>> Liveticker VfL Rhede - Ratingen 04/19

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TSV Kaldenkirchen - DSC 99

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00
Spieltext TSV Kaldenk. - DSC 99

>>> Liveticker TSV Kaldenkirchen - DSC 99

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Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live
Spieltext Wuppertaler SV - Schonnebeck

>>> Liveticker Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

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VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00
Spieltext VfB Homberg - BW Dingden

>>> Liveticker VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

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SV Haldern - FC Remscheid

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live
Spieltext SV Haldern - FC Remscheid

>>> Liveticker SV Haldern - FC Remscheid

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Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:00
Spieltext Broekhuysen - TuS Xanten

>>> Liveticker Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

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FSV Duisburg - Viktoria Goch

Heute, 15:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00
Spieltext FSV Duisburg - Vikt. Goch

>>> Liveticker FSV Duisburg - Viktoria Goch

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FC Büderich - SC St. Tönis

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live
Spieltext FC Büderich - SC St. Tönis

>>> Liveticker FC Büderich - SC St. Tönis

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Büdericher SV - Union Nettetal

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext BüdericherSV - Nettetal

>>> Liveticker Büdericher SV - Union Nettetal

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Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

Heute, 16:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
16:00live
Spieltext Rheydter SV - We.-Heidh.

>>> Liveticker Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

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Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.

Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals

1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen

Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf