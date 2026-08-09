Niederrheinpokal live: So laufen die Spiele am Sonntag Niederrheinpokal: Vier Spiele der 1. Runde sind bereits absolviert, am Sonntag folgen zahlreiche weitere Begegnungen. Die Übersicht mit allen Spielen, Livetickern und Ergebnissen. von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Holzheim scheitert im Derby gegen Kapellen-Erft. – Foto: Hubert Wilschrey

Die 1. Runde im Niederrheinpokal hat ihr erstes Opfer aus der Oberliga Niederrhein: Die Holzheimer SG unterlag im Derby beim SC Kapellen-Erft nach Verlängerung mit 2:4. Dagegen ließen die SSVg Velbert und die Sportfreunde Baumberg nichts anbrennen. Wie die Spiele am Sonntag laufen, erfahrt ihr hier:

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Hier geht es direkt zum Niederrheinpokal auf FuPa. ____ 1. Runde Niederrheinpokal am 7. August 2028 OSV Meerbusch setzt sich in torreichem Duell durch Fr., 07.08.2026, 19:45 Uhr OSV Meerbusch Meerbusch TSV Solingen TSV Solingen 4 2 Abpfiff >>> Liveticker OSV Meerbusch - TSV Solingen Sechs Tore bekamen die 162 Zuschauer beim 4:2 des Bezirksligisten OSV Meerbusch gegen den TSV Solingen zu sehen. Marc Rommel brachte die Gastgeber in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch nur drei Minuten später glich Joel Cartus für Solingen aus. Nach der Pause zog Meerbusch davon. Devin Bakic traf zum 2:1 (50.), Marvin Höffges erhöhte zwölf Minuten später auf 3:1. Spätestens mit dem 4:1 durch Philip Schmelzer in der 77. Minute war die Partie entschieden. Marcel Gerasch verkürzte für das Landesliga-Team von Trainer Nils Esslinger zwar noch einmal auf 2:4 (86.), mehr sprang für den TSV aber nicht heraus. Damit steht das Team von OSV-Trainer Dominik Voigt in der 2. Runde - und sorgt im ersten Spiel des Wettbewerbs direkt für den ersten Coup.

____ 1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2026 SSVg Velbert wird ihrer Favoritenrolle gerecht

>>> Liveticker ESC Rellinghausen - SSVg Velbert ___ SC Kapellen-Erft wirft Holzheim nach Verlängerung raus Keine Zweifel am Weiterkommen ließ die SSVg Velbert beim ESC Rellinghausen aufkommen. Der Favorit setzte sich vor 211 Zuschauern deutlich mit 5:0 durch. Beyhan Ametov eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, ehe Timo Böhm kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Velbert bestimmend. Max Machtemes sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Ege Varol traf zum 4:0 (80.), Tristan Duschke setzte drei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Für die Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski war es damit ein souveräner Auftakt in den Niederrheinpokal, während Rellinghausen trotz großer Aufgabe ohne eigenen Treffer blieb.

Die erste größere Überraschung der 1. Runde ist perfekt: Die Holzheimer SG ist als erster Klub aus der Oberliga Niederrhein aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Im Derby beim SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Sven van Beuningen nach Verlängerung mit 2:4. Amin Azdouffal brachte Kapellen bereits in der 5. Minute in Führung, Yamato Aoki antwortete für Holzheim zum 1:1 (23.). Kurz vor der Pause traf Kazuki Hayashi zum 2:1 (45.). Wenig später sah Jan Schumacher auf Seiten der Gäste Rot, trotzdem rettete Emre-Ilhan Caraj die Holzheimer mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung (78.). Dort hielt der Außenseiter lange dagegen. Erst Thomas Lavia brachte Kapellen in der 116. Minute wieder nach vorne, ehe Hayashi mit seinem zweiten Treffer in der 120. Minute den 4:2-Endstand herstellte.