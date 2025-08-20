Niederrheinpokal live: SG Unterrath will SSVg Velbert rauswerfen

Die SSVg Velbert gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals am Mittwochabend bei der SG Unterrath (19.30 Uhr). Der Landesliga-Klub hofft auf die Überraschung gegen den Regionalliga-Klub, der in einer intensiven Woche steckt. Hier gibt es den Liveticker.

Allzu viele Pausen hat die SSVg Velbert derzeit nicht. Vergangene Woche Montag spielte der Aufsteiger in die Regionalliga West beim VfL Bochum II (2:2), am Sonntag gab es eine knappe Niederlage gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach U23 (1:2), am Mittwoch folgt das Pokalspiel in Düsseldorf und am Sonntag das wichtige Auswärtsspiel bei RW Oberhausen, die ähnlich wie Velbert im Tabellenkeller stecken.

Kurzum: Ismail Jaroui wird vermutlich gegen die SG Unterrath rotieren, was die Chancen der Landesliga-Mannschaft steigert. Die SGU um Trainer Denis Aktag startete mit einem 3:1 beim TSV Solingen erfolgreich in die Saison.