Niederrheinpokal live: SG Unterrath will SSVg Velbert rauswerfen

Die SSVg Velbert gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals am Mittwochabend bei der SG Unterrath (19.30 Uhr). Der Landesliga-Klub hofft auf die Überraschung gegen den Regionalliga-Klub, der in einer intensiven Woche steckt. Hier gibt es den Liveticker.
Kurzum: Ismail Jaroui wird vermutlich gegen die SG Unterrath rotieren, was die Chancen der Landesliga-Mannschaft steigert. Die SGU um Trainer Denis Aktag startete mit einem 3:1 beim TSV Solingen erfolgreich in die Saison.
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SG Unterrath - SSVg Velbert
