Niederrheinpokal live: SC Velbert fordert den 1. FC Bocholt

In der 2. Niederrheinpokal-Runde reist der 1. FC Bocholt am Mittwoch zum SC Velbert - und ist haushoher Favorit. Ist der Landesliga-Vertreter, der gegen Bocholt vor wenigen Jahren in der Oberliga spielte, wirklich chancenlos?

2019 konnte der SC Velbert den 1. FC Bocholt einmal in der Oberliga mit 1:0 bezwingen, die anderen Duelle gewannen die "Schwatten" mitunter recht deutlich. Ein hohes Ergebnis würde im Verbandspokal wenig überraschen, schließlich hat sich Bocholt mittlerweile in der Regionalliga West etabliert und zählt sogar zu den Aufstiegsfavoriten. Velbert rangiert nach vier Spieltagen im oberen Mittelfeld der Landesliga.

„Das macht super Spaß, sich mal mit einem Verein aus dem Profibereich zu messen. In der Vorbereitung sind wir ja gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:8 noch richtig vermöbelt worden, aber das war nach erst drei, vier Trainingseinheiten nicht ganz überraschend. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir Bocholt ärgern können. Ob die ganz große Sensation in der Luft liegt, weiß ich allerdings nicht“ erzählt Velbert-Trainer Christian Britscho der WAZ.

Druck hat seine Mannschaft keinen, aber eventuell einen kleinen Vorteil: Schon am Freitag, also 48 Stunden später, steht für Bocholt das Regionalliga-Topspiel gegen die Sportfreunde Siegen an. Das Team von Christopher Schorch wird sicherlich rotieren, aber wenn Velbert dem FCB die Stirn bieten kann, geht das Zocken los. Wie die Partie läuft, könnt ihr im FuPa-Liveticker ab 19.30 Uhr verfolgen:

Die Ansetzungen der 2. Niederrheinpokal-Runde

2. Runde

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen