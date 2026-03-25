Niederrheinpokal live: SC St. Tönis - FC Büderich im Ticker!

Alles reinwerfen! Das große Halbfinale in St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Am Mittwochabend werden Helden geboren! Der SC St. Tönis und der FC Büderich tragen am Abend ihr Niederrheinpokal-Halbfinale aus - und eine Mannschaft schreibt Geschichte! Wer der erste Teilnehmer im Niederrheinpokal-Finale ist, erfahrt ihr hier.

Die beiden Oberliga-Rivalen bietet sich die vielleicht einmalige Chance, in das Endspiel um den Niederrheinpokal einzuziehen und am Finaltag der Amateure teilzunehmen. Die Finals aller deutschen Verbandspokale werden in einem großen Event in der ARD-Sportschau übertragen, diesmal am 23. Mai. Im Finale treffen St. Tönis oder Büderich auf den 1. FC Bocholt oder MSV Duisburg (Duell am Samstag, ebenfalls live auf FuPa) - und sollte dann sogar der Sieg gelingen, würde ein Klub aus der Oberliga Niederrhein in den DFB-Pokal einziehen.

St. Tönis und Büderich machen keinen Hehl daraus, dass es für beide das größte Spiel der bisherigen Vereinsgeschichte ist. Wie dieses geschichtsträchtige Spiel ausgeht, könnt ihr ab 19.30 Uhr im Liveticker von Jens Terhardt auf FuPa verfolgen - dort findet ihr auch die News zum Spiel: