Niederrheinpokal live: Nettetal gleicht gegen MSV Duisburg aus!

"Bei Nettetal hat sich seit unserem Aufeinandertreffen einiges verändert. Sie haben mit knapp 15 Neuzugängen einen großen Umbruch im Kader vorgenommen und werden sich wieder voll motivieren und reinhauen", erklärt MSV-Chefcoach Dietmar Hirsch in den Vereinsmedien. In der Tat gab es beim Kader einige Veränderungen, nachdem die Unioner den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern konnten. Aktuell belegen sie in der Landesliga den ersten Tabellenplatz und können daher mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den MSV gehen. Und sie haben einen weiteren Vorteil auf ihrer Seite - es wird auf Kunstrasen gespielt.

Gästeblock ausverkauft

Doch auch die Zebras haben etwas in der Hinterhand. Der Gästeblock ist inzwischen restlos ausverkauft, sodass insgesamt mehr als 1.000 MSV-Fans ihr Team in Nettetal unterstützen werden. "Schön, dass wir auch im Pokal erneut von so vielen Fans unterstützt werden", betont Hirsch.

Personell muss der Übungsleiter auf fünf Spieler verletzen. Klar ist, dass Jakob Bookjans nicht dabei sein kann, auch Florian Egerer muss mit einem Muskelfaserriss vorerst passen. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Leon Müller, Dennis Borkowski und Patrick Sussek. Bei ihnen handelt es sich aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme.