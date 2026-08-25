Niederrheinpokal live: Hilden, Oberhausen und Bocholt greifen ein

Die 1. Runde des Niederrheinpokals geht dem Ende entgegen. Am Mittwoch greifen die Regionalliga-Klubs VfB 03 Hilden, Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Bocholt in das Geschehen ein. Sie sind in ihren Duellen die großen Favoriten. Erst am 9. September steigt der Abschluss mit dem Gastspiel von Fortuna Düsseldorf beim SV Biemenhorst.
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen 4:2
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert 0:5
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG 4:2 n.V.
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg 0:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf 0:10
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19 0:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen 0:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim 2:4
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch 0:1
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop 1:5
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden 3:0
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07 9:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop 2:0
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn 3:4
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg 2:1 n.V.
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern 2:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen 1:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck 7:6 n.E.
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden 0:1
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid 5:3
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten 5:2
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch 4:3
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal 0:9
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20 1:3
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen 5:3
Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen 2:7 n.V.
Di., 25.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg 1:5
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf