Allgemeines
St. Tönis gastiert in Kleve.
St. Tönis gastiert in Kleve. – Foto: Jens Terhardt

Niederrheinpokal live: Fünf Leckerbissen am Mittwoch auf FuPa

Niederrheinpokal: Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt haben das Achtelfinale gemeistert - wer folgt ihnen am Mittwoch ins Viertelfinale? Zehn Teams, darunter der MSV Duisburg, sind live auf FuPa gefordert.

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal läuft! Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt sind bereits weiter, am Mittwoch folgen gleich neun Oberligisten und der MSV Duisburg - live auf FuPa! Alle Spiele gibt es im Ticker.

Niederrheinpokal-Achtelfinale am 15. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30live
Spieltext 1. FC Kleve - SC St. Tönis

>>> Liveticker 1. FC Kleve - SC St. Tönis

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30live
Spieltext Ratingen - VfB Hilden

>>> Liveticker Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30live
Spieltext FC Büderich - BW Dingden

>>> Liveticker FC Büderich - Blau-Weiß Dingden

Heute, 19:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live
Spieltext VfL Jüchen - SV Sonsbeck

>>> Liveticker & FuPa.tv VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

Heute, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:30live
Spieltext KFC Uerdingen - MSV Duisburg

>>> Liveticker KFC Uerdingen - MSV Duisburg

Niederrheinpokal-Achtelfinale am 15. Oktober

Gestern, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
0
1
Abpfiff
Durch ein Tor in der Schlussphase setzte sich der Wuppertaler SV bei der SpVg Schonnebeck durch - mehr hier.

Gestern, 19:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
2
+Video
Der 1. FC Bocholt hat das Regionalliga-Duell bei der SSVg Velbert für sich entschieden - mehr hier.

Die Partie zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß Oberhausen wird wohl erst im November stattfinden.

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Niederrheinpokal

Achtelfinale
Di., 14.10.25 19:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Bocholt 0:2
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV 0:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - MSV Duisburg
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr VfB Homberg - RW Oberhausen

