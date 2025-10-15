Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
St. Tönis gastiert in Kleve. – Foto: Jens Terhardt
Niederrheinpokal live: Fünf Leckerbissen am Mittwoch auf FuPa
Niederrheinpokal: Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt haben das Achtelfinale gemeistert - wer folgt ihnen am Mittwoch ins Viertelfinale? Zehn Teams, darunter der MSV Duisburg, sind live auf FuPa gefordert.
Das Achtelfinale im Niederrheinpokal läuft! Der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt sind bereits weiter, am Mittwoch folgen gleich neun Oberligisten und der MSV Duisburg - live auf FuPa! Alle Spiele gibt es im Ticker.