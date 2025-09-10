Niederrheinpokal live: Dreimal Verlängerung - inklusive MSV Duisburg!

Dreimal Verlängerung in der 2. Runde des Niederrheinpokals! Der SC Union Nettetal zwingt den MSV Duisburg, Tabellenführer der 3. Liga, in die Extrazeit. Das gilt auch für Rheinland Hamborn und die SSVg Velbert. Das Oberliga-Duell zwischen dem VfB Homberg und Sportfreunde Baumberg geht ebenfalls weiter - alles live auf FuPa!

