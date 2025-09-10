Niederrheinpokal live: Dreimal Verlängerung - inklusive MSV Duisburg!

Dreimal Verlängerung in der 2. Runde des Niederrheinpokals! Der SC Union Nettetal zwingt den MSV Duisburg, Tabellenführer der 3. Liga, in die Extrazeit. Das gilt auch für Rheinland Hamborn und die SSVg Velbert. Das Oberliga-Duell zwischen dem VfB Homberg und Sportfreunde Baumberg geht ebenfalls weiter - alles live auf FuPa!
Ausgangslage nach 90 Minuten:
SC Union Nettetal – MSV Duisburg 1:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (72. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum (94. Luka Drca), Leon Chuontu Tumbarinu (46. Noel Gergorec), Mats Platen (78. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
MSV Duisburg: Omer Hanin, Tobias Fleckstein, Mert Göckan (59. Jan-Simon Symalla), Niklas Jessen, Ben Schlicke, Gabriel Sadlek, Conor Noß (78. Christian Viet), Steffen Meuer (46. Jesse Tugbenyo), Maximilian Dittgen, Andy Visser (46. Thilo Töpken), Florian Krüger (46. Can Coskun) - Trainer: Dietmar Hirsch - Trainer: Marvin Höner - Trainer: Leon Welter
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke
Tore: 0:1 Thilo Töpken (58. Foulelfmeter), 1:1 Noel Gergorec (61.)
Ausgangslage nach 90 Minuten:
VfB Homberg – Sportfreunde Baumberg 3:2
VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Julian Bode, Berkan Bartu, Luca Thissen, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri, Marcio Jordan Blank - Trainer: Stefan Janßen
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke (46. Thorsten Josef Pyka), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz, Robin Hömig, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Simone Lo Castro, Farhan Ghaznawi - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid)
Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (29.), 2:0 Henrik Scheibe (41.), 2:1 Robin Hömig (43. Handelfmeter), 2:2 Farhan Ghaznawi (52.)
Ausgangslage nach 90 Minuten:
Rheinland Hamborn – SSVg Velbert 1:1
Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Mehmed-Sena Özen, Ömer Talha Yurdakul, Kaan Akgül, Joel Schoof, Baran Özcan (85. Patrick Dertwinkel), Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (78. Burak Aptoulaoglou), Joel Preuß, Valdet Totaj (32. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar (44. Eren Taskin) - Trainer: Fahri Ulutas
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Valon Zhushi, Reo Yoshida, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, David Glavas (15. Harumi Goto), Baran Seker, Calvin Marion Mockschan (45. Cellou Diallo), Timo Böhm, Haruto Idoguchi (58. Leon Jonah Lepper) - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann
Tore: 1:0 Yunus Emre Kocaoglu (11. Foulelfmeter), 1:1 Cellou Diallo (61.)