Niederrheinpokal live: Das Update zum Sonntag - reichlich Tore!

Zwischen dem 8. August und dem 27. August wird die 1. Runde des Niederrheinpokals ausgetragen - und natürlich findet ihr auf FuPa wieder alle Informationen zu allen Spielen. Ob Liveticker, Bilder oder Videos - die große Live-Übersicht hält euch optimal auf dem Laufenden.
DJK Twisteden – SV Blau-Weiß Dingden 1:3
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Mathis Opgenhoff, Alexander Rasch (80. Henri Hirschmann), Lars Douteil, Tom Cappel, Sander Jacobs (89. Nico Lenz), Jordi Leck (66. Stian Jacobs), Fabian Rasch (89. Niclas Pooth), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay (60. Marek Heuser), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Robin Volmering, Matties Volmering, Lasse Hoffmann (76. Luka Grlic), David Hulshorst (52. Ibrahim Kouyate), Moritz Osthoff, Noah Schulz (91. Philipp Arnold), Mohamed Salman (94. Stefan Chciuk) - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Lasse Hoffmann (50.), 1:1 Tom Cappel (67.), 1:2 Luka Grlic (89.), 1:3 Mohamed Salman (90.+4)
SSV Grefrath 1910/24 – SpVg Schonnebeck 1:10
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren (46. Gerrit Lenssen), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, David Pries, Fynn Glutting (75. Jannik Tophofen), Luis Neber, Moritz Leutgeb (60. Sven Keller), Tim Weiner (46. Rudl Ismail), Lukas Hanssen (75. Fynn Weyerstraß), Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
SpVg Schonnebeck: Niklas Lübcke, Matthias Bloch, Dacain Baraza, Alpha Kevin Kourouma, Noah Kloth (46. Thorben Kern), Darko Ilic (71. Len Blackmann), Robin Andre Brandner, Timo Brauer (60. Luca Pinke), Leon Bachmann, Moritz Isensee (60. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Lennon Jung (60. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Lennon Jung (4.), 0:2 Darko Ilic (6.), 0:3 Moritz Isensee (20.), 0:4 Moritz Isensee (24.), 0:5 Leon Bachmann (41.), 0:6 Lennon Jung (54.), 1:6 Lukas Hanssen (65.), 1:7 Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (81.), 1:8 Robin Andre Brandner (83.), 1:9 Len Blackmann (86.), 1:10 Hugo Schmidt (88.)
SuS Schaag – 1. FC Kleve 1:3
SuS Schaag: Nikolai Höfer, Ahmed Mohamed (58. Nils Fey), Luca Weidenfeld, Maxim Wülmsen, Dennis Ambaum, Yannik Beskes, Dmytro Dobrianskyi, Tim Kuliha-Hölter (70. Robin Adrians) (71. Robin Adrians), Christopher Heythausen (84. Jan Kleefeld), Fynn Steuten (58. Tom Weidenfeld), Timo Steuten (76. Marcel Offermanns) - Trainer: Artur Grzesiak
1. FC Kleve: Henning Divis, Tim Haal, Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish, Samuel Laurin Darius Derkum, Fabio Forster, Juliano Ismanovski, Nermin Badnjevic, Felix Beeker, Diwan Duyar - Trainer: Umut Akpinar
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Diwan Duyar (11.), 0:2 Nermin Badnjevic (15.), 1:2 Dmytro Dobrianskyi (49.), 1:3 Tim Haal (60.)
DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden 2:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Robin Müller, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone (71. Rene Reuland), Gianluca De Meo (62. Moritz Holz), Paul Felix Hoffmeister (64. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (86. Luke Kawabe), Calvin Marion Mockschan (89. Dominik Rodrigues Figueiredo), Lukas Lier, Pascal Weber (94. Etienne Feese), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (16.), 1:1 Moubarak Abdousamadou (32.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (57.), 2:2 Moubarak Abdousamadou (70. Foulelfmeter), 2:3 Mohamed Cisse (88.)
PSV Wesel – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:6
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Lennart Laader, Noah Habig, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich (87. Iven Gosch), Noah Karschti (70. Nico Giese), Berkan Toptas (46. Jost Gerards), Max Mahn (87. Oliver Dryka), Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Robin Urban, Maurice Rene Haar, Armen Shavershyan, Nico Lucas (62. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei (62. Justus Morten Becker), Tim Kaminski (52. Almedin Gusic), Nicholas Choi (4. Elefterios Theocharis), Nabil El-Hany, Youssef Kamboua (62. Lukas Korytowski), Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Denzel Oteng Adjei (12.), 0:2 Marcello Romano (25.), 0:3 Marcello Romano (35.), 0:4 Marcello Romano (40.), 0:5 Marcello Romano (72.), 0:6 Nabil El-Hany (83.)
SC Union Nettetal – TSV Meerbusch 1:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (65. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer (90. Nick-Odin Münster), Phillip Spickenbaum (81. Mats Platen), Omar Boudoudou (48. Branimir Galic), Chisato Suda, Noel Gergorec (70. Eron Saraci), Tomi Alexandrov - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Dominik Pasculli
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Yasin Bas (80. Daniel Däschner), Francisco San Jose (59. Daniel Aserov), Vincent Boldt (72. Dion Gutaj), Micah Cain (75. Reo Kamiyama), Pablo Ramm - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Maurits Kerkman (90.)
Duisburger FV 08 – SV Sonsbeck 0:3
Duisburger FV 08: Emmanuel Anthony, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Sofiane Abdelhak Dellas (85. Yves Mumpa Mbo), El Hassan Lahjar, Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall, Aiyoub Andich (63. Ümit Zengin), Julian Sistig (81. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim (73. Dorian Sistig), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk - Trainer: Mustafa Öztürk
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens (15. Luca Janßen), Jannis Pütz (90. Christoph Elspaß), Linus Krajac (60. Timo Lehmkuhl), Mahmud Sahintürk, Marco De Stefano (84. Florian Josip Berisic), Klaus Keisers (83. Philip Pokora) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Janßen (73.), 0:2 Philip Pokora (90.), 0:3 Luca Janßen (90.+5)
Rot: Emmanuel Anthony (59./Duisburger FV 08/Handspiel außerhalb des Strafraumes)
Rot: Hüseyin Rasitoglou (67./Duisburger FV 08/Foulspiel)
VfL Repelen – FC Büderich 0:6
VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (66. Marvin Slatinjek), Marvin Trentzsch (66. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür (46. Enes Celik), Tobias Tatzel, Hendrik Schons, Leon Gabenstein, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke - Trainer: Sercan Baloğlu
FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Nozomu Nonaka, Jamil Jamal Al Hussein (58. Taira Kayama), Marc Knops (64. Linus Ansumana), Gabriel-Eromose Imoiseza, Kevin Weggen (78. Sebastian Santana), Daud Gergery (64. Gordon Wild), Oliver Tomasz Dessau, Maximilian Köhler, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Maximilian Köhler (32.), 0:2 Oliver Tomasz Dessau (41.), 0:3 Daud Gergery (50.), 0:4 Daud Gergery (60.), 0:5 Gordon Wild (79.), 0:6 Sebastian Santana (85.)
VfR Krefeld-Fischeln – Sportfreunde Baumberg 0:7
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (60. Mohamed Osman), Leonidas Theodoros Altstaedten, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Abdulhadi Alamad (46. Safer Erdogan) (68. Denis Shabani), Simon Nicklas Brocker (46. Carlo Honoré Heinrich), Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu (46. Enis Vila), Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz (68. Hayato Uchimura), Robin Hömig (60. Shoyo Akaogi), Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Timo Hölscher (60. Farhan Ghaznawi), André Mandt, Robin Schnadt (60. Bilal Sezer) - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Robin Hömig (4. Handelfmeter), 0:2 Baris Sarikaya (29.), 0:3 Baris Sarikaya (40.), 0:4 Florian Leisten (42. Eigentor), 0:5 Timo Hölscher (43.), 0:6 Robin Schnadt (54.), 0:7 Bilal Sezer (68.)
TVD Velbert – VfB Homberg 2:5
TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Henry Page, Fauzani Issa Issaka, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Maxford- Akuamoah Sampong (87. Chahir Abu Khorma), Nathanael-Victor Ndoyi (82. Takumi Ichikawa), Amin Sayah (63. Yamato Aoki), Takumi Ichikawa - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann (66. James Shepard), Henrik Scheibe, Connor Klossek (73. Marcio Jordan Blank), Justin Walker, Leon Schütz (70. Ariyoh Yussuf Ayinla), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan (87. Kilian Schaar), Andres Gerardo Gomez Dimas (87. Julian Bode), Emir Demiri - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 108
Tore: 0:1 Henrik Scheibe (16.), 0:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (51.), 1:2 Soma Ando (58.), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (68.), 2:3 Andres Gerardo Gomez Dimas (85.), 2:4 Emir Demiri (87.), 2:5 Kilian Schaar (90.+4)
VfB Speldorf – SV Biemenhorst 1:4
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Gabriel Heckerott, Maximilian Fritzsche, Tim Füten (47. Destine Onyemere), Florian Meyer, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh (46. Carl Paul) - Trainer: Dimitri Steininger
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Fabian Krichel, Luca Ridder, Niklas Ridder (68. Sohail Nadi), Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler, Dardan Pepa, Jannis Schmitz, Joshua Müller, Iker Prudencio - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 1
Tore: 1:0 Florian Meyer (26.), 1:1 Jannis Schmitz (38.), 1:2 Luca Felix Puhe (41. Foulelfmeter), 1:3 Joshua Müller (45.+1), 1:4 John Gertzen (86.)
Rot: Gabriel Heckerott (36./VfB Speldorf/)
FC Sterkrade 72 – Ratingen 04/19 0:16
FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Julian Heise (67. Marceau Jerome Finke), Keanu Kranz, Justin Gojny (61. Malte Fuhrmann), Enrico Cuccu, Marcel Bambic, Dennis Stus, Louay Caraly (53. Timo Krebs), Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger
Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha, Umut Yildiz (46. Edin Hadzibajramovic), Fabrizio Giuseppe Fili (46. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (46. Ali Hassan Hammoud), Eleftherios Vasileiadis (54. Leo Kaiser) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nico Kinscher (6. Eigentor), 0:2 Rinor Rexha (28.), 0:3 Sven Kreyer (30.), 0:4 Sven Kreyer (33.), 0:5 Armin Deljkovic (34.), 0:6 Edin Hadzibajramovic (46.), 0:7 Armin Deljkovic (50.), 0:8 Ali Hassan Hammoud (63.), 0:9 Ali Hassan Hammoud (65.), 0:10 Armin Deljkovic (65.), 0:11 Ali Hassan Hammoud (71.), 0:12 Ali Hassan Hammoud (77.), 0:13 Ali Hassan Hammoud (78.), 0:14 Emre Demircan (82.), 0:15 Rinor Rexha (83.), 0:16 Gianluca Silberbach (89.)
SuS 09 Dinslaken – SC St. Tönis 1911/20 1:3
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Kevin Kolberg, Joel Loretan, Colin Schmitt, Max Suchomel, Niklas Opriel, Tim Waclawek, Gabriel Kiselgof, Sebastian Eisenstein, Raphael Rosenthal - Trainer: Timm Golley
SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (61. Eghosa Aaron Ogbeide), Maximilian Pohlig, Kris Pöstges (76. Niklas Withofs), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (76. Philipp Horster), Kohei Nakano (62. Mohamed Hegi), Gianluca Rizzo, Julio Torrens, Morten Heffungs (69. Maksym Lufarenko), Tyler Nkamanyi - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Julio Torrens (33.), 0:2 Kohei Nakano (40.), 0:3 Tyler Nkamanyi (73.), 1:3 Tim Waclawek (86.)
Fortuna Bottrop – 1. FC Monheim 0:1
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik (73. Tom Wojtusch), Thilo Grollmann, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Stefan Pitkowski, Robin Nordmann (81. Ramon Langnickel), Amanuel Haile, Lennart Jablonski (76. Tayyar Cumcu), Can Michalski (6. Nick Sommer) (82. Luis Melwin Molitor), Emre Kilic - Trainer: Sebastian Stempel
1. FC Monheim: Luca-Christian Fenzl, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Florian Breuer, Emin Safikhanov, Tim Galleski (71. Zissis Alexandris), Mohamed El Mouhouti (81. Ebrahim Omayrat), Talha Demir, Tim Klefisch, Isa Özel (46. Aleksandar Bojkovski), Leonard Bajraktari (87. David Etiosa Galonske) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mohamed El Mouhouti (64.)
SpVgg Steele – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (74. Erol Hermann), Leon Tüns (74. Fabian Handke), Jerome-Marcel Reisig (66. Luis Richard), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (74. Bastian Lübeck), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus, Ruben Ampong, Stavros Spyrou (66. Tatsuro Sakamoto) - Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones (29. Jeremy Fabiano Gaudian), Miguel Jason Franz Bügler (76. Jochen Schumacher), Justin Paul Francis, Tim Hintzen (81. Dragan Kalkan), Matteo Giorgio Matz (60. Nils Friebe), Hasan Akcakaya (65. Benjamin Schütz), Tobias Lippold, Glayne Wago, Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Glayne Wago (12.), 0:2 Merveil Tekadiomona (70.)
Gelb-Rot: Glayne Wago (89./VfL Jüchen-Garzweiler/)
Gelb-Rot: Alexander Piwetz (89./SpVgg Steele/)
FSV Vohwinkel Wuppertal – TSV Solingen 0:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Sami Tajar (75. Blend Janko), Nico Korpilla, Denis Arslan (60. Julian Shaun Kanschik), Alphonso Henock Manata (83. Maximilian Larisch), Blend Janko (60. Jonas Schneider), Nico Sudano, Niklas Dörrier (60. Tim Zemlianski), Louis Marvin Engelhardt - Trainer: Tobias Orth
TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Christian Krone (75. Gabriel Kelava), Leonidas Goudinas (83. Finn Glodni), Alexander Klatt (64. Cedric Kareem Ben Zid), Tom Gray, Tim Schwarz, Jasper Teske (65. Justin Gregor Niedworok), Justin Gregor Niedworok - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jasper Teske (28.), 0:2 Jasper Teske (48.), 0:3 Tim Schwarz (55.)
ESC Rellinghausen – TuRU Düsseldorf 1:2
ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (78. Edisher Ugrekhelidze), Calvin Minewitsch (19. Yousef Issa) (81. Berkan Eken), Aaron Oteng-Appiah, Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (68. Emirhan Bülbül), Maximilian Stellmach - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mohamed Darwish (60.), 0:2 Sahin Ayas (90.+4), 1:2 Erik May (90.+5)
Gelb-Rot: Amin Saouti (89./TuRU Düsseldorf/)
SV Lürrip – Rheinland Hamborn 5:6 n.E.
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (38. Ammar Khalaf) (66. Caner Mikail Gündogan), Marc Klunk, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli (59. Vadim Shkolnik), Mehmet-Kaan Ilgörmez, Joyeux Badiata, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Timo Mungan - Trainer: Dario Cancian
Rheinland Hamborn: Muhammet Sadiklar (119. Ahmet Can Temel), Ahmet Ünal Ergün (63. Ibrahim Üzüm), Joel Schoof, Kaan Akgül (82. Ömer Talha Yurdakul), Eren Taskin, Baran Özcan (63. Tarik Kurt), Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (71. Luis Bukvasevic), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Silvio Cancian (9.), 2:0 Mehmet-Kaan Ilgörmez (47.), 2:1 Eren Taskin (49.), 2:2 Joel Schoof (79.), 3:2 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 4:2 Harith Jargavani (121. i.E.), 4:3 Patrick Dertwinkel (121. i.E.), 5:3 Mehmet-Kaan Ilgörmez (121. i.E.), 5:4 Joel Preuß (121. i.E.), 5:5 Eren Taskin (121. i.E.), 5:6 Tarik Kurt (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Samet Sadiklar (Rheinland Hamborn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Bekkers (121.). Saher Kalaf (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Silvio Cancian (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SC 1920 Oberhausen – SV Scherpenberg 2:5
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Reid Osei, Bülent Demirci, Golekuh Caesar, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, David Möllmann, Ümit Mutlu, Julian Krasniqi, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SV Scherpenberg: Julian Geitz, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Emirhan Karaca, Gabriel Derikx (88. Luca Grillemeier), Ali Gülcan (85. Emirhan Karaca), Kaan Terzi, Baha Arslanboga (64. Marcel Kretschmer), Vedad Music - Trainer: Christian Mikolajczak
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yusuf Allouche (29.), 1:1 Vedad Music (34. Foulelfmeter), 2:1 Timur Ertural (65.), 2:2 Vedad Music (66.), 2:3 Vedad Music (68.), 2:4 Ali Gülcan (74.), 2:5 Luca Grillemeier (90.+5)
STV Hünxe – TSV Weeze 2:1 n.V.
STV Hünxe: Marvin Kötter, Benjamin Schiffer, Leonard Feldkamp (51. Felix Lempert), Per Ulland, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt, Julian Weinand, Philip Salomon (51. Mattis Friederich), Niklas Weiß (99. Benedikt Patzig), Mats Grefen (67. Justin Posner) - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (85. Maik van Teeffelen), Michael Thissen (46. Florian Thomas), Christian Feegers, Jonas Gorthmanns (46. Florian Feddema), Hakan Erkis (83. Nderim Cerkinaj), Yannick Gorthmanns, Louis Pacco, Nick Schwarma (60. Nils Giltjes), Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Laurin Oschinsky (14.), 1:1 Louis Pacco (70.), 2:1 Laurin Oschinsky (107.)
TV Kalkum-Wittlaer – Cronenberger SC 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi (56. Mehmet Can Sesen), Leandro Heintze, Konstantin Richter, Lars Jansen (27. Max Rülke) (83. Philipp Kuschel), Anton Hauk, Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Daniel Salas (76. Dejan Schmitz), Ayumu Akiyama, Nico Polster, Nico Pesch (87. Goki Fukunaga) - Trainer: Navid Fazeli
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Robin Brkic, Furkan Kurt, Hakan Türkmen, Berat Kahraman (46. Aldin Hamidovic), Bradley Lofolomo, Elijah Dobo-Makaya, Enrico Francesco Wagner (69. Davide Leikauf), Daniel López de la Rosa (69. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Anton Hauk (10.)
Besondere Vorkommnisse: Noel Heitkamp (TV Kalkum-Wittlaer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.).
Mülheimer FC 97 – SC Velbert 1:2 n.V.
Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Mirac Eren, Edis-Cem Yilmaz, Sihun Kim (106. Mohamad Mohamad), Howon Ryu, Eun-seok Ko, Yechan Baek, Gianluca Barone, Emre Gözen (46. Selim Enes Aydogdu), Montana Kuba, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay
SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Mert Celik, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Prosper Malua-Kikangila (47.), 1:1 Oben Robert Molango (68.), 1:2 Andre Grimmert (117.)
ASV Einigkeit Süchteln – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (62. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Leo Heinrich Rennett, Timur Enes, Leon Falter, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Jannes Bienert, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 96
Tore: 1:0 Paul Fröhling (5.), 2:0 Leo Heinrich Rennett (49.), 3:0 Lennart Mehler (83.)
Rot: Emre Demirbolat (81./1. FC Grevenbroich-Süd/Foulspiel)
Sportfreunde Niederwenigern – Viktoria Goch 4:3 n.V.
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (60. Paul Schütte), Jakob Elias Heufken (46. Marc Fabian Rapka), Ole Nissen, Marvin Schurig (46. Schevan Rascho), Frederik Lach, Florian Machtemes, Dominik Enz, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka (75. Niklas Nadolny), Moreno Mandel (91. Marc Geißler) - Trainer: Marcel Kraushaar - Trainer: Onur Saldamli - Trainer: Carsten Neuhaus
Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller (62. Jan Wilbers), Ahmed Miri (88. Ben Pauls), Gabriel Preuß (46. Luca Plum), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (56. Marius Alt), Luca Palla, Florian Ortstadt (80. Niklas Zaß) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Levon Kürkciyan (19.), 1:1 Moreno Mandel (39. Foulelfmeter), 2:1 Finn Dorka (45.+1), 2:2 Levon Kürkciyan (66.), 2:3 Levon Kürkciyan (71.), 3:3 Finn Dorka (85.), 4:3 Moreno Mandel (97.)
KFC Uerdingen – SSV Bergisch Born 1:0
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Maximilian Dimitrijevski (89. Dominik Burghard), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Alexander Kelm, Maikel Klein, Marvin Brüggehoff (39. Muhammet-Fathi Ödemis), Dustin Köhler, Ruben Schmitz-Heinen, Furkan Kücüktireli, Ahmed Öztürk (39. Dustin Köhler), Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 1043
Tore: 1:0 Yasin-Cemal Kaya (82.)
Heisinger SV – SV Uedesheim 4:6
Heisinger SV: Julian Robert, Lukas Gerrits, Kevin Patrick Konrad (52. Minwook Oh), Muhammed Kiyak (52. Gianluca Di Felice), Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Merlin Kirsten (62. Philipp Reichardt) (64. Philipp Reichardt), Luca Krämer, Tobias Köfler, Jonas Lippeck (62. Pascal Gründer) (64. Pascal Gründer), Jan-Lukas Lippeck (64. Leonard Scheer) (91. Leonard Scheer) - Trainer: Slavko Franjic
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Dabo Mamadou, Andre Speer (91. Alejandro Pellico Narciandi) (92. Alejandro Pellico Narciandi), Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (84. Lukasz Koziatek), Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (52. Jonas Hellenkamp) (53. Jonas Hellenkamp) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 37
Tore: 1:0 Jan-Lukas Lippeck (9.), 1:1 Celal-Can Yücel (28.), 2:1 Kevin Patrick Konrad (33.), 2:2 Andre Speer (56.), 2:3 Andre Speer (59.), 2:4 Florian Hillebrand (61.), 3:4 Tobias Köfler (66.), 3:5 Felix Frason (73.), 4:5 Leonard Scheer (89.), 4:6 Felix Frason (90.+5)
Rot: Minwook Oh (54./Heisinger SV/Notbremse )
Rot: Dabo Mamadou (54./SV Uedesheim/Foul )
