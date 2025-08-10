Niederrheinpokal live: Das Update zum Sonntag - reichlich Tore!

Twisteden verliert spät gegen Dingden. – Foto: Marcel Eichholz

Zwischen dem 8. August und dem 27. August wird die 1. Runde des Niederrheinpokals ausgetragen - und natürlich findet ihr auf FuPa wieder alle Informationen zu allen Spielen. Ob Liveticker, Bilder oder Videos - die große Live-Übersicht hält euch optimal auf dem Laufenden.

1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2025 DJK Twisteden verpasst die Überraschung gegen Blau-Weiß Dingden

Die SpVg Schonnebeck war Nummern zu groß für den Bezirksligisten SSV Grefrath. Vor allem die Zugänge wissen zu gefallen und treffen für den Favoriten mehrfach. SSV Grefrath 1910/24 – SpVg Schonnebeck 1:10

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren (46. Gerrit Lenssen), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, David Pries, Fynn Glutting (75. Jannik Tophofen), Luis Neber, Moritz Leutgeb (60. Sven Keller), Tim Weiner (46. Rudl Ismail), Lukas Hanssen (75. Fynn Weyerstraß), Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm

SpVg Schonnebeck: Niklas Lübcke, Matthias Bloch, Dacain Baraza, Alpha Kevin Kourouma, Noah Kloth (46. Thorben Kern), Darko Ilic (71. Len Blackmann), Robin Andre Brandner, Timo Brauer (60. Luca Pinke), Leon Bachmann, Moritz Isensee (60. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Lennon Jung (60. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Lennon Jung (4.), 0:2 Darko Ilic (6.), 0:3 Moritz Isensee (20.), 0:4 Moritz Isensee (24.), 0:5 Leon Bachmann (41.), 0:6 Lennon Jung (54.), 1:6 Lukas Hanssen (65.), 1:7 Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (81.), 1:8 Robin Andre Brandner (83.), 1:9 Len Blackmann (86.), 1:10 Hugo Schmidt (88.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SSV Grefrath - SpVg Schonnebeck ____ Schaag verkauft sich teuer

Der 1. FC Kleve hat die Hürde zwar genommen, sich aber auch nicht mit 100 Prozent mit Ruhm bekleckert. Der B-Ligist SuS Schaag verkürzte zwischenzeitlich und verlor nur mit 1:3. SuS Schaag – 1. FC Kleve 1:3

SuS Schaag: Nikolai Höfer, Ahmed Mohamed (58. Nils Fey), Luca Weidenfeld, Maxim Wülmsen, Dennis Ambaum, Yannik Beskes, Dmytro Dobrianskyi, Tim Kuliha-Hölter (70. Robin Adrians) (71. Robin Adrians), Christopher Heythausen (84. Jan Kleefeld), Fynn Steuten (58. Tom Weidenfeld), Timo Steuten (76. Marcel Offermanns) - Trainer: Artur Grzesiak

1. FC Kleve: Henning Divis, Tim Haal, Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish, Samuel Laurin Darius Derkum, Fabio Forster, Juliano Ismanovski, Nermin Badnjevic, Felix Beeker, Diwan Duyar - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Diwan Duyar (11.), 0:2 Nermin Badnjevic (15.), 1:2 Dmytro Dobrianskyi (49.), 1:3 Tim Haal (60.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Schaag - 1. FC Kleve ____ Cisse erlöst Hilden

Moubarak Abdousamadou glich zwei Führungen des VfB 03 Hilden in Bilk aus, die Spartaner blieben dran, hatten aber in der Schlussphase das große Pech: Mohamed Cisse schoss den VfB mit seinem Tor zum 3:2 weiter (88.) - mehr dazu hier.

DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden 2:3

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Robin Müller, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone (71. Rene Reuland), Gianluca De Meo (62. Moritz Holz), Paul Felix Hoffmeister (64. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (86. Luke Kawabe), Calvin Marion Mockschan (89. Dominik Rodrigues Figueiredo), Lukas Lier, Pascal Weber (94. Etienne Feese), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (16.), 1:1 Moubarak Abdousamadou (32.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (57.), 2:2 Moubarak Abdousamadou (70. Foulelfmeter), 2:3 Mohamed Cisse (88.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sparta Bilk - VfB 03 Hilden ____ Romano läuft heiß

Vor Jahren hat Marcello Romano bereits für den ETB SW Essen überzeugt, verlernt hat der Offensivspieler in Münster rein gar nichts. Gleich vier Tore gelangen ihm beim souveränen 6:0-Erfolg des Oberliga-Klubs. PSV Wesel – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:6

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Lennart Laader, Noah Habig, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich (87. Iven Gosch), Noah Karschti (70. Nico Giese), Berkan Toptas (46. Jost Gerards), Max Mahn (87. Oliver Dryka), Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Robin Urban, Maurice Rene Haar, Armen Shavershyan, Nico Lucas (62. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei (62. Justus Morten Becker), Tim Kaminski (52. Almedin Gusic), Nicholas Choi (4. Elefterios Theocharis), Nabil El-Hany, Youssef Kamboua (62. Lukas Korytowski), Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 187

Tore: 0:1 Denzel Oteng Adjei (12.), 0:2 Marcello Romano (25.), 0:3 Marcello Romano (35.), 0:4 Marcello Romano (40.), 0:5 Marcello Romano (72.), 0:6 Nabil El-Hany (83.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen ____ Nettetal wirft Meerbusch raus

Der Duisburger FV hielt gegen den SV Sonsbeck stark mit, kassierte dann aber wegen zweier Handspiele zwei Platzverweise. Gegen nur neun Gegner kam Sonsbeck in der Schlussphase zu zwei Toren, Luca Janßen traf beim 3:0 doppelt. Duisburger FV 08 – SV Sonsbeck 0:3

Duisburger FV 08: Emmanuel Anthony, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Sofiane Abdelhak Dellas (85. Yves Mumpa Mbo), El Hassan Lahjar, Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall, Aiyoub Andich (63. Ümit Zengin), Julian Sistig (81. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim (73. Dorian Sistig), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk - Trainer: Mustafa Öztürk

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens (15. Luca Janßen), Jannis Pütz (90. Christoph Elspaß), Linus Krajac (60. Timo Lehmkuhl), Mahmud Sahintürk, Marco De Stefano (84. Florian Josip Berisic), Klaus Keisers (83. Philip Pokora) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Luca Janßen (73.), 0:2 Philip Pokora (90.), 0:3 Luca Janßen (90.+5)

Rot: Emmanuel Anthony (59./Duisburger FV 08/Handspiel außerhalb des Strafraumes)

Rot: Hüseyin Rasitoglou (67./Duisburger FV 08/Foulspiel) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Duisburger FV - SV Sonsbeck ____ Souveräner FC Büderich

Der FC Büderich setzte sich souverän beim Bezirksligisten VfL Repelen mit 6:0 durch, Daud Gergery traf dabei doppelt. VfL Repelen – FC Büderich 0:6

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (66. Marvin Slatinjek), Marvin Trentzsch (66. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür (46. Enes Celik), Tobias Tatzel, Hendrik Schons, Leon Gabenstein, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke - Trainer: Sercan Baloğlu

FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Nozomu Nonaka, Jamil Jamal Al Hussein (58. Taira Kayama), Marc Knops (64. Linus Ansumana), Gabriel-Eromose Imoiseza, Kevin Weggen (78. Sebastian Santana), Daud Gergery (64. Gordon Wild), Oliver Tomasz Dessau, Maximilian Köhler, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Maximilian Köhler (32.), 0:2 Oliver Tomasz Dessau (41.), 0:3 Daud Gergery (50.), 0:4 Daud Gergery (60.), 0:5 Gordon Wild (79.), 0:6 Sebastian Santana (85.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfL Repelen - FC Büderich ____ Baumberg zieht früh den Stecker

Robin Hömig traf schon nach vier Minuten, als er einen Elfmeter verwandelte. Damit war die Messe praktisch schon gelesen, denn Baumberg gab weiter Gas und schenkte Fischeln bis zur Pause vier weitere Tore ein. VfR Krefeld-Fischeln – Sportfreunde Baumberg 0:7

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (60. Mohamed Osman), Leonidas Theodoros Altstaedten, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Abdulhadi Alamad (46. Safer Erdogan) (68. Denis Shabani), Simon Nicklas Brocker (46. Carlo Honoré Heinrich), Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu (46. Enis Vila), Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz (68. Hayato Uchimura), Robin Hömig (60. Shoyo Akaogi), Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Timo Hölscher (60. Farhan Ghaznawi), André Mandt, Robin Schnadt (60. Bilal Sezer) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Robin Hömig (4. Handelfmeter), 0:2 Baris Sarikaya (29.), 0:3 Baris Sarikaya (40.), 0:4 Florian Leisten (42. Eigentor), 0:5 Timo Hölscher (43.), 0:6 Robin Schnadt (54.), 0:7 Bilal Sezer (68.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg ____ Starke Schlussphase rettet Homberg

Der VfB Homberg führte mit 2:0 beim TVD Velbert, verspielte die Führung allerdings. Erst in der Schlussphase kam die Elf von Stefan Janßen weiter, wie ihr hier nachlesen könnt. TVD Velbert – VfB Homberg 2:5

TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Henry Page, Fauzani Issa Issaka, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Maxford- Akuamoah Sampong (87. Chahir Abu Khorma), Nathanael-Victor Ndoyi (82. Takumi Ichikawa), Amin Sayah (63. Yamato Aoki), Takumi Ichikawa - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann (66. James Shepard), Henrik Scheibe, Connor Klossek (73. Marcio Jordan Blank), Justin Walker, Leon Schütz (70. Ariyoh Yussuf Ayinla), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan (87. Kilian Schaar), Andres Gerardo Gomez Dimas (87. Julian Bode), Emir Demiri - Trainer: Stefan Janßen

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 108

Tore: 0:1 Henrik Scheibe (16.), 0:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (51.), 1:2 Soma Ando (58.), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (68.), 2:3 Andres Gerardo Gomez Dimas (85.), 2:4 Emir Demiri (87.), 2:5 Kilian Schaar (90.+4) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TVD Velbert - VfB Homberg ____ Bitterer Spielverlauf für Speldorf

Der VfB Speldorf führte gegen den SV Biemenhorst, doch dann sah Gabriel Heckerott die rote Karte. Die Gäste drehten in der Folge auf und kamen zum 4:1-Erfolg. VfB Speldorf – SV Biemenhorst 1:4

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Gabriel Heckerott, Maximilian Fritzsche, Tim Füten (47. Destine Onyemere), Florian Meyer, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh (46. Carl Paul) - Trainer: Dimitri Steininger

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Fabian Krichel, Luca Ridder, Niklas Ridder (68. Sohail Nadi), Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler, Dardan Pepa, Jannis Schmitz, Joshua Müller, Iker Prudencio - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 1

Tore: 1:0 Florian Meyer (26.), 1:1 Jannis Schmitz (38.), 1:2 Luca Felix Puhe (41. Foulelfmeter), 1:3 Joshua Müller (45.+1), 1:4 John Gertzen (86.)

Rot: Gabriel Heckerott (36./VfB Speldorf/) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfB Speldorf - SV Biemenhorst ____ Ratingen trifft 16-mal

Ein ganz bitterer Nachmittag für den A-Ligisten FC Sterkrade, der gegen Ratingen 04/19 mit 0:16 verlor - mehr hier FC Sterkrade 72 – Ratingen 04/19 0:16

FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Julian Heise (67. Marceau Jerome Finke), Keanu Kranz, Justin Gojny (61. Malte Fuhrmann), Enrico Cuccu, Marcel Bambic, Dennis Stus, Louay Caraly (53. Timo Krebs), Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha, Umut Yildiz (46. Edin Hadzibajramovic), Fabrizio Giuseppe Fili (46. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (46. Ali Hassan Hammoud), Eleftherios Vasileiadis (54. Leo Kaiser) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Nico Kinscher (6. Eigentor), 0:2 Rinor Rexha (28.), 0:3 Sven Kreyer (30.), 0:4 Sven Kreyer (33.), 0:5 Armin Deljkovic (34.), 0:6 Edin Hadzibajramovic (46.), 0:7 Armin Deljkovic (50.), 0:8 Ali Hassan Hammoud (63.), 0:9 Ali Hassan Hammoud (65.), 0:10 Armin Deljkovic (65.), 0:11 Ali Hassan Hammoud (71.), 0:12 Ali Hassan Hammoud (77.), 0:13 Ali Hassan Hammoud (78.), 0:14 Emre Demircan (82.), 0:15 Rinor Rexha (83.), 0:16 Gianluca Silberbach (89.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FC Sterkrade - Ratingen 04/19 ____ St. Tönis mit Arbeitssieg

Beim SuS Dinslaken kam der SC St. Tönis mit einem 3:1 weiter. Die Gäste erarbeiteten sich über 90 Minuten einen 3:0-Vorsprung, in der Schlussphase erzielte Tim Waclawek noch den Ehrentreffer. SuS 09 Dinslaken – SC St. Tönis 1911/20 1:3

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Kevin Kolberg, Joel Loretan, Colin Schmitt, Max Suchomel, Niklas Opriel, Tim Waclawek, Gabriel Kiselgof, Sebastian Eisenstein, Raphael Rosenthal - Trainer: Timm Golley

SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (61. Eghosa Aaron Ogbeide), Maximilian Pohlig, Kris Pöstges (76. Niklas Withofs), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (76. Philipp Horster), Kohei Nakano (62. Mohamed Hegi), Gianluca Rizzo, Julio Torrens, Morten Heffungs (69. Maksym Lufarenko), Tyler Nkamanyi - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julio Torrens (33.), 0:2 Kohei Nakano (40.), 0:3 Tyler Nkamanyi (73.), 1:3 Tim Waclawek (86.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Dinslaken 09 - SC St. Tönis ____ Wenig Glanz beim FCM

Der 1. FC Monheim darf sich am Ende über das Weiterkommen freuen, dabei war der Auftritt ohne Glanz. Mohamed El Mouhouti schoss das einzige Tor in Bottrop. Fortuna Bottrop – 1. FC Monheim 0:1

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik (73. Tom Wojtusch), Thilo Grollmann, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Stefan Pitkowski, Robin Nordmann (81. Ramon Langnickel), Amanuel Haile, Lennart Jablonski (76. Tayyar Cumcu), Can Michalski (6. Nick Sommer) (82. Luis Melwin Molitor), Emre Kilic - Trainer: Sebastian Stempel

1. FC Monheim: Luca-Christian Fenzl, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Florian Breuer, Emin Safikhanov, Tim Galleski (71. Zissis Alexandris), Mohamed El Mouhouti (81. Ebrahim Omayrat), Talha Demir, Tim Klefisch, Isa Özel (46. Aleksandar Bojkovski), Leonard Bajraktari (87. David Etiosa Galonske) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Mohamed El Mouhouti (64.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim ____ Zwei Spieler verlassen Saisonauftakt

Glayne Wago traf nicht nur früh zum 1:0 für Oberliga-Aufsteiger Jüchen, er flog in der Schlussminute gemeinsam mit Alexander Piwetz von der SpVgg Steele vom Platz - mehr hier. SpVgg Steele – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (74. Erol Hermann), Leon Tüns (74. Fabian Handke), Jerome-Marcel Reisig (66. Luis Richard), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (74. Bastian Lübeck), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus, Ruben Ampong, Stavros Spyrou (66. Tatsuro Sakamoto) - Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones (29. Jeremy Fabiano Gaudian), Miguel Jason Franz Bügler (76. Jochen Schumacher), Justin Paul Francis, Tim Hintzen (81. Dragan Kalkan), Matteo Giorgio Matz (60. Nils Friebe), Hasan Akcakaya (65. Benjamin Schütz), Tobias Lippold, Glayne Wago, Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Glayne Wago (12.), 0:2 Merveil Tekadiomona (70.)

Gelb-Rot: Glayne Wago (89./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Gelb-Rot: Alexander Piwetz (89./SpVgg Steele/) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler ____ Jeske lässt Solingen jubeln

Dank des Doppelpacks von Jasper Teske feierte der TSV Solingen das Weiterkommen in Vohwinkel. Der Stürmer traf doppelt und legte mit seinen Toren beim 3:0 den Grundstein. FSV Vohwinkel Wuppertal – TSV Solingen 0:3

FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Sami Tajar (75. Blend Janko), Nico Korpilla, Denis Arslan (60. Julian Shaun Kanschik), Alphonso Henock Manata (83. Maximilian Larisch), Blend Janko (60. Jonas Schneider), Nico Sudano, Niklas Dörrier (60. Tim Zemlianski), Louis Marvin Engelhardt - Trainer: Tobias Orth

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Christian Krone (75. Gabriel Kelava), Leonidas Goudinas (83. Finn Glodni), Alexander Klatt (64. Cedric Kareem Ben Zid), Tom Gray, Tim Schwarz, Jasper Teske (65. Justin Gregor Niedworok), Justin Gregor Niedworok - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jasper Teske (28.), 0:2 Jasper Teske (48.), 0:3 Tim Schwarz (55.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FSV Vohwinkel - TSV Solingen ____ TuRU gewinnt enges Spiel

Der SV Lürrip führte als Bezirksliga-Aufsteiger gegen das Bezirksliga-Top-Team mit 2:0, hat aber in einer spannenden Partie das Nachsehen. Die Gäste von Rheinland Hamborn ziehen das Ticket für die 2. Runde im Elfmeterschießen. SV Lürrip – Rheinland Hamborn 5:6 n.E.

SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (38. Ammar Khalaf) (66. Caner Mikail Gündogan), Marc Klunk, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli (59. Vadim Shkolnik), Mehmet-Kaan Ilgörmez, Joyeux Badiata, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Timo Mungan - Trainer: Dario Cancian

Rheinland Hamborn: Muhammet Sadiklar (119. Ahmet Can Temel), Ahmet Ünal Ergün (63. Ibrahim Üzüm), Joel Schoof, Kaan Akgül (82. Ömer Talha Yurdakul), Eren Taskin, Baran Özcan (63. Tarik Kurt), Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (71. Luis Bukvasevic), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Silvio Cancian (9.), 2:0 Mehmet-Kaan Ilgörmez (47.), 2:1 Eren Taskin (49.), 2:2 Joel Schoof (79.), 3:2 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 4:2 Harith Jargavani (121. i.E.), 4:3 Patrick Dertwinkel (121. i.E.), 5:3 Mehmet-Kaan Ilgörmez (121. i.E.), 5:4 Joel Preuß (121. i.E.), 5:5 Eren Taskin (121. i.E.), 5:6 Tarik Kurt (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Samet Sadiklar (Rheinland Hamborn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Bekkers (121.). Saher Kalaf (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Silvio Cancian (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Lürrip - Rheinland Hamborn ____ Oberhausen verliert nach Führung

Der STX Hünxe steht in der 2. Runde - und das als Team aus der Kreisliga B! Laurin Oschinsky ist der Held der Rees-Bocholter, denn er schoss in der Verlängerung das 2:1 und war zuvor auch schon für das 1:0 verantwortlich. An dieser Stelle gibt es mehr zur größten Überraschung der 1. Runde STV Hünxe – TSV Weeze 2:1 n.V.

STV Hünxe: Marvin Kötter, Benjamin Schiffer, Leonard Feldkamp (51. Felix Lempert), Per Ulland, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt, Julian Weinand, Philip Salomon (51. Mattis Friederich), Niklas Weiß (99. Benedikt Patzig), Mats Grefen (67. Justin Posner) - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg

TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (85. Maik van Teeffelen), Michael Thissen (46. Florian Thomas), Christian Feegers, Jonas Gorthmanns (46. Florian Feddema), Hakan Erkis (83. Nderim Cerkinaj), Yannick Gorthmanns, Louis Pacco, Nick Schwarma (60. Nils Giltjes), Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Laurin Oschinsky (14.), 1:1 Louis Pacco (70.), 2:1 Laurin Oschinsky (107.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: STV Hünxe - TSV Weeze ____ Anton Hauk zum 1:0

Der TV Kalkum-Wittlaer bezwang daheim den ehemaligen Oberliga-Klub Cronenberger SC. Anton Hauk schoss das 1:0, wenig später vergab Noel Heitkamp die Chance auf das 2:0. Aber auch ein Tor reicht an manchen Tagen. TV Kalkum-Wittlaer – Cronenberger SC 1:0

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi (56. Mehmet Can Sesen), Leandro Heintze, Konstantin Richter, Lars Jansen (27. Max Rülke) (83. Philipp Kuschel), Anton Hauk, Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Daniel Salas (76. Dejan Schmitz), Ayumu Akiyama, Nico Polster, Nico Pesch (87. Goki Fukunaga) - Trainer: Navid Fazeli

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Robin Brkic, Furkan Kurt, Hakan Türkmen, Berat Kahraman (46. Aldin Hamidovic), Bradley Lofolomo, Elijah Dobo-Makaya, Enrico Francesco Wagner (69. Davide Leikauf), Daniel López de la Rosa (69. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Anton Hauk (10.)

Besondere Vorkommnisse: Noel Heitkamp (TV Kalkum-Wittlaer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.). >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC ____ Andre Grimmert erlöst Velbert

Im Landesliga-internen Duell ging es ebenfalls in die Verlängerung. André Grimmert verhinderte das Elfmeterschießen, traf in der 117. Minute zum Weiterkommen des SC Velbert. Mülheimer FC 97 – SC Velbert 1:2 n.V.

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Mirac Eren, Edis-Cem Yilmaz, Sihun Kim (106. Mohamad Mohamad), Howon Ryu, Eun-seok Ko, Yechan Baek, Gianluca Barone, Emre Gözen (46. Selim Enes Aydogdu), Montana Kuba, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Mert Celik, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Prosper Malua-Kikangila (47.), 1:1 Oben Robert Molango (68.), 1:2 Andre Grimmert (117.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Mülheimer FC - SC Velbert ____ Süchteln legt früh den Grundstein

Im Heimspiel legte Paul Fröhling mit einem frühen 1:0 das Fundament zum Weiterkommen gegen die Süder, die sich gut aus der Affäre zogen. Sicherlich bitter: Der Platzverweis gegen Emre Demirbolat. ASV Einigkeit Süchteln – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (62. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Leo Heinrich Rennett, Timur Enes, Leon Falter, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Jannes Bienert, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 96

Tore: 1:0 Paul Fröhling (5.), 2:0 Leo Heinrich Rennett (49.), 3:0 Lennart Mehler (83.)

Rot: Emre Demirbolat (81./1. FC Grevenbroich-Süd/Foulspiel) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Einigkeit Süchteln ____ Goch scheidet bitter aus

Levon Kürkciyan war der Mann des Spiels, gejubelt hat er am Ende aber nicht. Der Gocher traf dreimal in Niederwenigern, brachte seine Mannschaft zweimal in Führung, aber in der Verlängerung jubelten die Hattinger dank des zweiten Tores von Moreno Mandel. Sportfreunde Niederwenigern – Viktoria Goch 4:3 n.V.

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (60. Paul Schütte), Jakob Elias Heufken (46. Marc Fabian Rapka), Ole Nissen, Marvin Schurig (46. Schevan Rascho), Frederik Lach, Florian Machtemes, Dominik Enz, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka (75. Niklas Nadolny), Moreno Mandel (91. Marc Geißler) - Trainer: Marcel Kraushaar - Trainer: Onur Saldamli - Trainer: Carsten Neuhaus

Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller (62. Jan Wilbers), Ahmed Miri (88. Ben Pauls), Gabriel Preuß (46. Luca Plum), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (56. Marius Alt), Luca Palla, Florian Ortstadt (80. Niklas Zaß) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Levon Kürkciyan (19.), 1:1 Moreno Mandel (39. Foulelfmeter), 2:1 Finn Dorka (45.+1), 2:2 Levon Kürkciyan (66.), 2:3 Levon Kürkciyan (71.), 3:3 Finn Dorka (85.), 4:3 Moreno Mandel (97.) >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch ____ Mühevoller Sieg des KFC