Allgemeines
Twisteden verliert spät gegen Dingden.
Twisteden verliert spät gegen Dingden. – Foto: Marcel Eichholz

Niederrheinpokal live: Das Update zum Sonntag - reichlich Tor!

Die 1. Runde des Niederrheinpokals erstreckt sich über fast 20 Tage - und nur auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Ergebnisse und mehr. Klickt euch rein!

Zwischen dem 8. August und dem 27. August wird die 1. Runde des Niederrheinpokals ausgetragen - und natürlich findet ihr auf FuPa wieder alle Informationen zu allen Spielen. Ob Liveticker, Bilder oder Videos - die große Live-Übersicht hält euch optimal auf dem Laufenden.

1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2025

DJK Twisteden verpasst die Überraschung gegen Blau-Weiß Dingden

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1
3
+Video
Die DJK Twisteden hat die Überraschung gegen den Oberliga-Klub BW Dingden nur knapp verpasst - mehr hier.

DJK Twisteden – SV Blau-Weiß Dingden 1:3
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Mathis Opgenhoff, Alexander Rasch (80. Henri Hirschmann), Lars Douteil, Tom Cappel, Sander Jacobs (89. Nico Lenz), Jordi Leck (66. Stian Jacobs), Fabian Rasch (89. Niclas Pooth), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay (60. Marek Heuser), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Robin Volmering, Matties Volmering, Lasse Hoffmann (76. Luka Grlic), David Hulshorst (52. Ibrahim Kouyate), Moritz Osthoff, Noah Schulz (91. Philipp Arnold), Mohamed Salman (94. Stefan Chciuk) - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Lasse Hoffmann (50.), 1:1 Tom Cappel (67.), 1:2 Luka Grlic (89.), 1:3 Mohamed Salman (90.+4)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: DJK Twisteden - Blau-Weiß Dingden

1. Runde Niederrheinpokal am 10. August 2025

Schonnebeck gewinnt zweistellig

Heute, 15:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1
10
Abpfiff
Die SpVg Schonnebeck war Nummern zu groß für den Bezirksligisten SSV Grefrath. Vor allem die Zugänge wissen zu gefallen und treffen für den Favoriten mehrfach.

SSV Grefrath 1910/24 – SpVg Schonnebeck 1:10
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren (46. Gerrit Lenssen), Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, David Pries, Fynn Glutting (75. Jannik Tophofen), Luis Neber, Moritz Leutgeb (60. Sven Keller), Tim Weiner (46. Rudl Ismail), Lukas Hanssen (75. Fynn Weyerstraß), Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
SpVg Schonnebeck: Niklas Lübcke, Matthias Bloch, Dacain Baraza, Alpha Kevin Kourouma, Noah Kloth (46. Thorben Kern), Darko Ilic (71. Len Blackmann), Robin Andre Brandner, Timo Brauer (60. Luca Pinke), Leon Bachmann, Moritz Isensee (60. Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale), Lennon Jung (60. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Lennon Jung (4.), 0:2 Darko Ilic (6.), 0:3 Moritz Isensee (20.), 0:4 Moritz Isensee (24.), 0:5 Leon Bachmann (41.), 0:6 Lennon Jung (54.), 1:6 Lukas Hanssen (65.), 1:7 Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (81.), 1:8 Robin Andre Brandner (83.), 1:9 Len Blackmann (86.), 1:10 Hugo Schmidt (88.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SSV Grefrath - SpVg Schonnebeck

Schaag verkauft sich teuer

Heute, 15:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1
3
Abpfiff
Der 1. FC Kleve hat die Hürde zwar genommen, sich aber auch nicht mit 100 Prozent mit Ruhm bekleckert. Der B-Ligist SuS Schaag verkürzte zwischenzeitlich und verlor nur mit 1:3.

SuS Schaag – 1. FC Kleve 1:3
SuS Schaag: Nikolai Höfer, Ahmed Mohamed (58. Nils Fey), Luca Weidenfeld, Maxim Wülmsen, Dennis Ambaum, Yannik Beskes, Dmytro Dobrianskyi, Tim Kuliha-Hölter (70. Robin Adrians) (71. Robin Adrians), Christopher Heythausen (84. Jan Kleefeld), Fynn Steuten (58. Tom Weidenfeld), Timo Steuten (76. Marcel Offermanns) - Trainer: Artur Grzesiak
1. FC Kleve: Henning Divis, Tim Haal, Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish, Samuel Laurin Darius Derkum, Fabio Forster, Juliano Ismanovski, Nermin Badnjevic, Felix Beeker, Diwan Duyar - Trainer: Umut Akpinar
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Diwan Duyar (11.), 0:2 Nermin Badnjevic (15.), 1:2 Dmytro Dobrianskyi (49.), 1:3 Tim Haal (60.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Schaag - 1. FC Kleve

Cisse erlöst Hilden

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
2
3
Abpfiff
Moubarak Abdousamadou glich zwei Führungen des VfB 03 Hilden in Bilk aus, die Spartaner blieben dran, hatten aber in der Schlussphase das große Pech: Mohamed Cisse schoss den VfB mit seinem Tor zum 3:2 weiter (88.) - mehr dazu hier.


DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden 2:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Robin Müller, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone (71. Rene Reuland), Gianluca De Meo (62. Moritz Holz), Paul Felix Hoffmeister (64. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (86. Luke Kawabe), Calvin Marion Mockschan (89. Dominik Rodrigues Figueiredo), Lukas Lier, Pascal Weber (94. Etienne Feese), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (16.), 1:1 Moubarak Abdousamadou (32.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (57.), 2:2 Moubarak Abdousamadou (70. Foulelfmeter), 2:3 Mohamed Cisse (88.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sparta Bilk - VfB 03 Hilden

Romano läuft heiß

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
6
Abpfiff
Vor Jahren hat Marcello Romano bereits für den ETB SW Essen überzeugt, verlernt hat der Offensivspieler in Münster rein gar nichts. Gleich vier Tore gelangen ihm beim souveränen 6:0-Erfolg des Oberliga-Klubs.

PSV Wesel – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:6
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Lennart Laader, Noah Habig, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich (87. Iven Gosch), Noah Karschti (70. Nico Giese), Berkan Toptas (46. Jost Gerards), Max Mahn (87. Oliver Dryka), Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Robin Urban, Maurice Rene Haar, Armen Shavershyan, Nico Lucas (62. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei (62. Justus Morten Becker), Tim Kaminski (52. Almedin Gusic), Nicholas Choi (4. Elefterios Theocharis), Nabil El-Hany, Youssef Kamboua (62. Lukas Korytowski), Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Denzel Oteng Adjei (12.), 0:2 Marcello Romano (25.), 0:3 Marcello Romano (35.), 0:4 Marcello Romano (40.), 0:5 Marcello Romano (72.), 0:6 Nabil El-Hany (83.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen

Nettetal wirft Meerbusch raus

Heute, 15:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1
0
Abpfiff
Die erste Überraschung des Sonntags gehörte dem SC Union Nettetal, der durch ein spätes 1:0 von Maurits Kerkman den klassenhöheren TSV Meerbusch eliminierte (90.) - mehr dazu an dieser Stelle.

SC Union Nettetal – TSV Meerbusch 1:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (65. Daniel Pfaffenroth), Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer (90. Nick-Odin Münster), Phillip Spickenbaum (81. Mats Platen), Omar Boudoudou (48. Branimir Galic), Chisato Suda, Noel Gergorec (70. Eron Saraci), Tomi Alexandrov - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Dominik Pasculli
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Yasin Bas (80. Daniel Däschner), Francisco San Jose (59. Daniel Aserov), Vincent Boldt (72. Dion Gutaj), Micah Cain (75. Reo Kamiyama), Pablo Ramm - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Maurits Kerkman (90.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Union Nettetal - TSV Meerbusch

Sonsbeck übersteht DFV

Heute, 15:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
3
Abpfiff
Der Duisburger FV hielt gegen den SV Sonsbeck stark mit, kassierte dann aber wegen zweier Handspiele zwei Platzverweise. Gegen nur neun Gegner kam Sonsbeck in der Schlussphase zu zwei Toren, Luca Janßen traf beim 3:0 doppelt.

Duisburger FV 08 – SV Sonsbeck 0:3
Duisburger FV 08: Emmanuel Anthony, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Sofiane Abdelhak Dellas (85. Yves Mumpa Mbo), El Hassan Lahjar, Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall, Aiyoub Andich (63. Ümit Zengin), Julian Sistig (81. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim (73. Dorian Sistig), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk - Trainer: Mustafa Öztürk
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens (15. Luca Janßen), Jannis Pütz (90. Christoph Elspaß), Linus Krajac (60. Timo Lehmkuhl), Mahmud Sahintürk, Marco De Stefano (84. Florian Josip Berisic), Klaus Keisers (83. Philip Pokora) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Janßen (73.), 0:2 Philip Pokora (90.), 0:3 Luca Janßen (90.+5)
Rot: Emmanuel Anthony (59./Duisburger FV 08/Handspiel außerhalb des Strafraumes)
Rot: Hüseyin Rasitoglou (67./Duisburger FV 08/Foulspiel)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Duisburger FV - SV Sonsbeck

Souveräner FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
0
6
Abpfiff
Der FC Büderich setzte sich souverän beim Bezirksligisten VfL Repelen mit 6:0 durch, Daud Gergery traf dabei doppelt.

VfL Repelen – FC Büderich 0:6
VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (66. Marvin Slatinjek), Marvin Trentzsch (66. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür (46. Enes Celik), Tobias Tatzel, Hendrik Schons, Leon Gabenstein, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke - Trainer: Sercan Baloğlu
FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Nozomu Nonaka, Jamil Jamal Al Hussein (58. Taira Kayama), Marc Knops (64. Linus Ansumana), Gabriel-Eromose Imoiseza, Kevin Weggen (78. Sebastian Santana), Daud Gergery (64. Gordon Wild), Oliver Tomasz Dessau, Maximilian Köhler, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Maximilian Köhler (32.), 0:2 Oliver Tomasz Dessau (41.), 0:3 Daud Gergery (50.), 0:4 Daud Gergery (60.), 0:5 Gordon Wild (79.), 0:6 Sebastian Santana (85.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfL Repelen - FC Büderich

Baumberg zieht früh den Stecker

Heute, 15:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
7
Abpfiff
Robin Hömig traf schon nach vier Minuten, als er einen Elfmeter verwandelte. Damit war die Messe praktisch schon gelesen, denn Baumberg gab weiter Gas und schenkte Fischeln bis zur Pause vier weitere Tore ein.

VfR Krefeld-Fischeln – Sportfreunde Baumberg 0:7
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (60. Mohamed Osman), Leonidas Theodoros Altstaedten, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Abdulhadi Alamad (46. Safer Erdogan) (68. Denis Shabani), Simon Nicklas Brocker (46. Carlo Honoré Heinrich), Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik - Trainer: Jakob Scheller
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu (46. Enis Vila), Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz (68. Hayato Uchimura), Robin Hömig (60. Shoyo Akaogi), Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Timo Hölscher (60. Farhan Ghaznawi), André Mandt, Robin Schnadt (60. Bilal Sezer) - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Robin Hömig (4. Handelfmeter), 0:2 Baris Sarikaya (29.), 0:3 Baris Sarikaya (40.), 0:4 Florian Leisten (42. Eigentor), 0:5 Timo Hölscher (43.), 0:6 Robin Schnadt (54.), 0:7 Bilal Sezer (68.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg

Starke Schlussphase rettet Homberg

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
5
Abpfiff
Der VfB Homberg führte mit 2:0 beim TVD Velbert, verspielte die Führung allerdings. Erst in der Schlussphase kam die Elf von Stefan Janßen weiter, wie ihr hier nachlesen könnt.

TVD Velbert – VfB Homberg 2:5
TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Henry Page, Fauzani Issa Issaka, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Maxford- Akuamoah Sampong (87. Chahir Abu Khorma), Nathanael-Victor Ndoyi (82. Takumi Ichikawa), Amin Sayah (63. Yamato Aoki), Takumi Ichikawa - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann (66. James Shepard), Henrik Scheibe, Connor Klossek (73. Marcio Jordan Blank), Justin Walker, Leon Schütz (70. Ariyoh Yussuf Ayinla), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan (87. Kilian Schaar), Andres Gerardo Gomez Dimas (87. Julian Bode), Emir Demiri - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 108
Tore: 0:1 Henrik Scheibe (16.), 0:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (51.), 1:2 Soma Ando (58.), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (68.), 2:3 Andres Gerardo Gomez Dimas (85.), 2:4 Emir Demiri (87.), 2:5 Kilian Schaar (90.+4)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TVD Velbert - VfB Homberg

Bitterer Spielverlauf für Speldorf

Heute, 15:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1
4
Abpfiff
Der VfB Speldorf führte gegen den SV Biemenhorst, doch dann sah Gabriel Heckerott die rote Karte. Die Gäste drehten in der Folge auf und kamen zum 4:1-Erfolg.

VfB Speldorf – SV Biemenhorst 1:4
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Gabriel Heckerott, Maximilian Fritzsche, Tim Füten (47. Destine Onyemere), Florian Meyer, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh (46. Carl Paul) - Trainer: Dimitri Steininger
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Fabian Krichel, Luca Ridder, Niklas Ridder (68. Sohail Nadi), Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler, Dardan Pepa, Jannis Schmitz, Joshua Müller, Iker Prudencio - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 1
Tore: 1:0 Florian Meyer (26.), 1:1 Jannis Schmitz (38.), 1:2 Luca Felix Puhe (41. Foulelfmeter), 1:3 Joshua Müller (45.+1), 1:4 John Gertzen (86.)
Rot: Gabriel Heckerott (36./VfB Speldorf/)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfB Speldorf - SV Biemenhorst

Ratingen trifft 16-mal

Heute, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
16
Abpfiff
Ein ganz bitterer Nachmittag für den A-Ligisten FC Sterkrade, der gegen Ratingen 04/19 mit 0:16 verlor - mehr hier.

FC Sterkrade 72 – Ratingen 04/19 0:16
FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Julian Heise (67. Marceau Jerome Finke), Keanu Kranz, Justin Gojny (61. Malte Fuhrmann), Enrico Cuccu, Marcel Bambic, Dennis Stus, Louay Caraly (53. Timo Krebs), Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger
Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha, Umut Yildiz (46. Edin Hadzibajramovic), Fabrizio Giuseppe Fili (46. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (46. Ali Hassan Hammoud), Eleftherios Vasileiadis (54. Leo Kaiser) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nico Kinscher (6. Eigentor), 0:2 Rinor Rexha (28.), 0:3 Sven Kreyer (30.), 0:4 Sven Kreyer (33.), 0:5 Armin Deljkovic (34.), 0:6 Edin Hadzibajramovic (46.), 0:7 Armin Deljkovic (50.), 0:8 Ali Hassan Hammoud (63.), 0:9 Ali Hassan Hammoud (65.), 0:10 Armin Deljkovic (65.), 0:11 Ali Hassan Hammoud (71.), 0:12 Ali Hassan Hammoud (77.), 0:13 Ali Hassan Hammoud (78.), 0:14 Emre Demircan (82.), 0:15 Rinor Rexha (83.), 0:16 Gianluca Silberbach (89.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FC Sterkrade - Ratingen 04/19

St. Tönis mit Arbeitssieg

Heute, 15:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
3
Abpfiff
Beim SuS Dinslaken kam der SC St. Tönis mit einem 3:1 weiter. Die Gäste erarbeiteten sich über 90 Minuten einen 3:0-Vorsprung, in der Schlussphase erzielte Tim Waclawek noch den Ehrentreffer.

SuS 09 Dinslaken – SC St. Tönis 1911/20 1:3
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Kevin Kolberg, Joel Loretan, Colin Schmitt, Max Suchomel, Niklas Opriel, Tim Waclawek, Gabriel Kiselgof, Sebastian Eisenstein, Raphael Rosenthal - Trainer: Timm Golley
SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (61. Eghosa Aaron Ogbeide), Maximilian Pohlig, Kris Pöstges (76. Niklas Withofs), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (76. Philipp Horster), Kohei Nakano (62. Mohamed Hegi), Gianluca Rizzo, Julio Torrens, Morten Heffungs (69. Maksym Lufarenko), Tyler Nkamanyi - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Julio Torrens (33.), 0:2 Kohei Nakano (40.), 0:3 Tyler Nkamanyi (73.), 1:3 Tim Waclawek (86.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Dinslaken 09 - SC St. Tönis

Wenig Glanz beim FCM

Heute, 15:00 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
0
1
Abpfiff
Der 1. FC Monheim darf sich am Ende über das Weiterkommen freuen, dabei war der Auftritt ohne Glanz. Mohamed El Mouhouti schoss das einzige Tor in Bottrop.

Fortuna Bottrop – 1. FC Monheim 0:1
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Kevin Michalik (73. Tom Wojtusch), Thilo Grollmann, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Stefan Pitkowski, Robin Nordmann (81. Ramon Langnickel), Amanuel Haile, Lennart Jablonski (76. Tayyar Cumcu), Can Michalski (6. Nick Sommer) (82. Luis Melwin Molitor), Emre Kilic - Trainer: Sebastian Stempel
1. FC Monheim: Luca-Christian Fenzl, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Florian Breuer, Emin Safikhanov, Tim Galleski (71. Zissis Alexandris), Mohamed El Mouhouti (81. Ebrahim Omayrat), Talha Demir, Tim Klefisch, Isa Özel (46. Aleksandar Bojkovski), Leonard Bajraktari (87. David Etiosa Galonske) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mohamed El Mouhouti (64.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim

Zwei Spieler verlassen Saisonauftakt

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
2
Abpfiff
Glayne Wago traf nicht nur früh zum 1:0 für Oberliga-Aufsteiger Jüchen, er flog in der Schlussminute gemeinsam mit Alexander Piwetz von der SpVgg Steele vom Platz - mehr hier.

SpVgg Steele – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (74. Erol Hermann), Leon Tüns (74. Fabian Handke), Jerome-Marcel Reisig (66. Luis Richard), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (74. Bastian Lübeck), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus, Ruben Ampong, Stavros Spyrou (66. Tatsuro Sakamoto) - Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones (29. Jeremy Fabiano Gaudian), Miguel Jason Franz Bügler (76. Jochen Schumacher), Justin Paul Francis, Tim Hintzen (81. Dragan Kalkan), Matteo Giorgio Matz (60. Nils Friebe), Hasan Akcakaya (65. Benjamin Schütz), Tobias Lippold, Glayne Wago, Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Glayne Wago (12.), 0:2 Merveil Tekadiomona (70.)
Gelb-Rot: Glayne Wago (89./VfL Jüchen-Garzweiler/)
Gelb-Rot: Alexander Piwetz (89./SpVgg Steele/)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler

Jeske lässt Solingen jubeln

Heute, 15:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
0
3
Abpfiff
Dank des Doppelpacks von Jasper Teske feierte der TSV Solingen das Weiterkommen in Vohwinkel. Der Stürmer traf doppelt und legte mit seinen Toren beim 3:0 den Grundstein.

FSV Vohwinkel Wuppertal – TSV Solingen 0:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Sami Tajar (75. Blend Janko), Nico Korpilla, Denis Arslan (60. Julian Shaun Kanschik), Alphonso Henock Manata (83. Maximilian Larisch), Blend Janko (60. Jonas Schneider), Nico Sudano, Niklas Dörrier (60. Tim Zemlianski), Louis Marvin Engelhardt - Trainer: Tobias Orth
TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Christian Krone (75. Gabriel Kelava), Leonidas Goudinas (83. Finn Glodni), Alexander Klatt (64. Cedric Kareem Ben Zid), Tom Gray, Tim Schwarz, Jasper Teske (65. Justin Gregor Niedworok), Justin Gregor Niedworok - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jasper Teske (28.), 0:2 Jasper Teske (48.), 0:3 Tim Schwarz (55.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FSV Vohwinkel - TSV Solingen

TuRU gewinnt enges Spiel

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1
2
Abpfiff
Es sollte ein enges Spiel werden - und es wurde auch ein enger Vergleich. ESC Rellinghausen und TuRU Düsseldorf trafen beide spät, doch Sahin Ayas erzielte in der Nachspielzeit das 2:0 für TuRU, bevor der ESC zuschlug - mehr hier.

ESC Rellinghausen – TuRU Düsseldorf 1:2
ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (78. Edisher Ugrekhelidze), Calvin Minewitsch (19. Yousef Issa) (81. Berkan Eken), Aaron Oteng-Appiah, Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (68. Emirhan Bülbül), Maximilian Stellmach - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mohamed Darwish (60.), 0:2 Sahin Ayas (90.+4), 1:2 Erik May (90.+5)
Gelb-Rot: Amin Saouti (89./TuRU Düsseldorf/)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ESC Rellinghausen - TuRU Düsseldorf

Rheinland Hamborn kommt dramatisch weiter

Heute, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
5
n.E.
6
Abpfiff
Der SV Lürrip führte als Bezirksliga-Aufsteiger gegen das Bezirksliga-Top-Team mit 2:0, hat aber in einer spannenden Partie das Nachsehen. Die Gäste von Rheinland Hamborn ziehen das Ticket für die 2. Runde im Elfmeterschießen.

SV Lürrip – Rheinland Hamborn 5:6 n.E.
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann (38. Ammar Khalaf) (66. Caner Mikail Gündogan), Marc Klunk, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli (59. Vadim Shkolnik), Mehmet-Kaan Ilgörmez, Joyeux Badiata, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Timo Mungan - Trainer: Dario Cancian
Rheinland Hamborn: Muhammet Sadiklar (119. Ahmet Can Temel), Ahmet Ünal Ergün (63. Ibrahim Üzüm), Joel Schoof, Kaan Akgül (82. Ömer Talha Yurdakul), Eren Taskin, Baran Özcan (63. Tarik Kurt), Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Mehmet-Ali Cengiz (71. Luis Bukvasevic), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Silvio Cancian (9.), 2:0 Mehmet-Kaan Ilgörmez (47.), 2:1 Eren Taskin (49.), 2:2 Joel Schoof (79.), 3:2 Tiago Simoes Correia (121. i.E.), 4:2 Harith Jargavani (121. i.E.), 4:3 Patrick Dertwinkel (121. i.E.), 5:3 Mehmet-Kaan Ilgörmez (121. i.E.), 5:4 Joel Preuß (121. i.E.), 5:5 Eren Taskin (121. i.E.), 5:6 Tarik Kurt (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Samet Sadiklar (Rheinland Hamborn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Bekkers (121.). Saher Kalaf (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Silvio Cancian (SV Lürrip) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Lürrip - Rheinland Hamborn

Oberhausen verliert nach Führung

Heute, 15:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
5
Abpfiff
Der SC Oberhausen führte zweimal gegen den klassenhöheren SV Scherpenberg, der mit 5:2 weiterkam. Das lag vorrangig an Vedad Music, denn der Stürmer war mit einem Dreierpack der beste Mann - mehr hier.

SC 1920 Oberhausen – SV Scherpenberg 2:5
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Reid Osei, Bülent Demirci, Golekuh Caesar, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, David Möllmann, Ümit Mutlu, Julian Krasniqi, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SV Scherpenberg: Julian Geitz, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Emirhan Karaca, Gabriel Derikx (88. Luca Grillemeier), Ali Gülcan (85. Emirhan Karaca), Kaan Terzi, Baha Arslanboga (64. Marcel Kretschmer), Vedad Music - Trainer: Christian Mikolajczak
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yusuf Allouche (29.), 1:1 Vedad Music (34. Foulelfmeter), 2:1 Timur Ertural (65.), 2:2 Vedad Music (66.), 2:3 Vedad Music (68.), 2:4 Ali Gülcan (74.), 2:5 Luca Grillemeier (90.+5)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Oberhausen - SV Scherpenberg

Die Kreisliga B rockt

Heute, 15:00 Uhr
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
n.V.
1
Abpfiff
Der STX Hünxe steht in der 2. Runde - und das als Team aus der Kreisliga B! Laurin Oschinsky ist der Held der Rees-Bocholter, denn er schoss in der Verlängerung das 2:1 und war zuvor auch schon für das 1:0 verantwortlich. An dieser Stelle gibt es mehr zur größten Überraschung der 1. Runde.

STV Hünxe – TSV Weeze 2:1 n.V.
STV Hünxe: Marvin Kötter, Benjamin Schiffer, Leonard Feldkamp (51. Felix Lempert), Per Ulland, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt, Julian Weinand, Philip Salomon (51. Mattis Friederich), Niklas Weiß (99. Benedikt Patzig), Mats Grefen (67. Justin Posner) - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (85. Maik van Teeffelen), Michael Thissen (46. Florian Thomas), Christian Feegers, Jonas Gorthmanns (46. Florian Feddema), Hakan Erkis (83. Nderim Cerkinaj), Yannick Gorthmanns, Louis Pacco, Nick Schwarma (60. Nils Giltjes), Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Laurin Oschinsky (14.), 1:1 Louis Pacco (70.), 2:1 Laurin Oschinsky (107.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: STV Hünxe - TSV Weeze

Anton Hauk zum 1:0

Heute, 15:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
1
0
Abpfiff
Der TV Kalkum-Wittlaer bezwang daheim den ehemaligen Oberliga-Klub Cronenberger SC. Anton Hauk schoss das 1:0, wenig später vergab Noel Heitkamp die Chance auf das 2:0. Aber auch ein Tor reicht an manchen Tagen.

TV Kalkum-Wittlaer – Cronenberger SC 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi (56. Mehmet Can Sesen), Leandro Heintze, Konstantin Richter, Lars Jansen (27. Max Rülke) (83. Philipp Kuschel), Anton Hauk, Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Daniel Salas (76. Dejan Schmitz), Ayumu Akiyama, Nico Polster, Nico Pesch (87. Goki Fukunaga) - Trainer: Navid Fazeli
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß, Robin Brkic, Furkan Kurt, Hakan Türkmen, Berat Kahraman (46. Aldin Hamidovic), Bradley Lofolomo, Elijah Dobo-Makaya, Enrico Francesco Wagner (69. Davide Leikauf), Daniel López de la Rosa (69. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Anton Hauk (10.)
Besondere Vorkommnisse: Noel Heitkamp (TV Kalkum-Wittlaer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.).

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC

Andre Grimmert erlöst Velbert

Heute, 15:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1
n.V.
2
Abpfiff
Im Landesliga-internen Duell ging es ebenfalls in die Verlängerung. André Grimmert verhinderte das Elfmeterschießen, traf in der 117. Minute zum Weiterkommen des SC Velbert.

Mülheimer FC 97 – SC Velbert 1:2 n.V.
Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Mirac Eren, Edis-Cem Yilmaz, Sihun Kim (106. Mohamad Mohamad), Howon Ryu, Eun-seok Ko, Yechan Baek, Gianluca Barone, Emre Gözen (46. Selim Enes Aydogdu), Montana Kuba, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay
SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Mert Celik, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Prosper Malua-Kikangila (47.), 1:1 Oben Robert Molango (68.), 1:2 Andre Grimmert (117.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Mülheimer FC - SC Velbert

Süchteln legt früh den Grundstein

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
0
Abpfiff
Im Heimspiel legte Paul Fröhling mit einem frühen 1:0 das Fundament zum Weiterkommen gegen die Süder, die sich gut aus der Affäre zogen. Sicherlich bitter: Der Platzverweis gegen Emre Demirbolat.

ASV Einigkeit Süchteln – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (62. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Leo Heinrich Rennett, Timur Enes, Leon Falter, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Jannes Bienert, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 96
Tore: 1:0 Paul Fröhling (5.), 2:0 Leo Heinrich Rennett (49.), 3:0 Lennart Mehler (83.)
Rot: Emre Demirbolat (81./1. FC Grevenbroich-Süd/Foulspiel)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Einigkeit Süchteln

Goch scheidet bitter aus

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
4
n.V.
3
Abpfiff
Levon Kürkciyan war der Mann des Spiels, gejubelt hat er am Ende aber nicht. Der Gocher traf dreimal in Niederwenigern, brachte seine Mannschaft zweimal in Führung, aber in der Verlängerung jubelten die Hattinger dank des zweiten Tores von Moreno Mandel.

Sportfreunde Niederwenigern – Viktoria Goch 4:3 n.V.
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (60. Paul Schütte), Jakob Elias Heufken (46. Marc Fabian Rapka), Ole Nissen, Marvin Schurig (46. Schevan Rascho), Frederik Lach, Florian Machtemes, Dominik Enz, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka (75. Niklas Nadolny), Moreno Mandel (91. Marc Geißler) - Trainer: Marcel Kraushaar - Trainer: Onur Saldamli - Trainer: Carsten Neuhaus
Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller (62. Jan Wilbers), Ahmed Miri (88. Ben Pauls), Gabriel Preuß (46. Luca Plum), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (56. Marius Alt), Luca Palla, Florian Ortstadt (80. Niklas Zaß) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Levon Kürkciyan (19.), 1:1 Moreno Mandel (39. Foulelfmeter), 2:1 Finn Dorka (45.+1), 2:2 Levon Kürkciyan (66.), 2:3 Levon Kürkciyan (71.), 3:3 Finn Dorka (85.), 4:3 Moreno Mandel (97.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

Mühevoller Sieg des KFC

Heute, 16:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1
0
Abpfiff
+Video
Der KFC Uerdingen steht zwar in der 2. Runde, hat sich gegen Bergisch Born aber nicht mit Ruhm bekleckert - mehr hier.

KFC Uerdingen – SSV Bergisch Born 1:0
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Maximilian Dimitrijevski (89. Dominik Burghard), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Alexander Kelm, Maikel Klein, Marvin Brüggehoff (39. Muhammet-Fathi Ödemis), Dustin Köhler, Ruben Schmitz-Heinen, Furkan Kücüktireli, Ahmed Öztürk (39. Dustin Köhler), Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 1043
Tore: 1:0 Yasin-Cemal Kaya (82.)

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: KFC Uerdingen - SSV Bergisch Born

Spektakel in Essen

Heute, 16:00 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
4
6
Abpfiff
Der Heisinger SV und der SV Uedesheim sorgten für ein spektakuläres Spiel. Der HSV führte mit 2:1, dann zog der Gast aber davon, weil André Speer und Felix Frason doppelt trafen. Das 6:4 ereignete sich in der regulären Spielzeit.

Heisinger SV – SV Uedesheim 4:6
Heisinger SV: Julian Robert, Lukas Gerrits, Kevin Patrick Konrad (52. Minwook Oh), Muhammed Kiyak (52. Gianluca Di Felice), Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Merlin Kirsten (62. Philipp Reichardt) (64. Philipp Reichardt), Luca Krämer, Tobias Köfler, Jonas Lippeck (62. Pascal Gründer) (64. Pascal Gründer), Jan-Lukas Lippeck (64. Leonard Scheer) (91. Leonard Scheer) - Trainer: Slavko Franjic
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Dabo Mamadou, Andre Speer (91. Alejandro Pellico Narciandi) (92. Alejandro Pellico Narciandi), Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (84. Lukasz Koziatek), Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (52. Jonas Hellenkamp) (53. Jonas Hellenkamp) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 37
Tore: 1:0 Jan-Lukas Lippeck (9.), 1:1 Celal-Can Yücel (28.), 2:1 Kevin Patrick Konrad (33.), 2:2 Andre Speer (56.), 2:3 Andre Speer (59.), 2:4 Florian Hillebrand (61.), 3:4 Tobias Köfler (66.), 3:5 Felix Frason (73.), 4:5 Leonard Scheer (89.), 4:6 Felix Frason (90.+5)
Rot: Minwook Oh (54./Heisinger SV/Notbremse )
Rot: Dabo Mamadou (54./SV Uedesheim/Foul )

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Heisinger SV - SV Uedesheim

1. Runde Niederrheinpokal am 13. August 2025

Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:30

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum

1. Runde Niederrheinpokal am 20. August 2025

Victoria Mennrath - MSV Duisburg

Die Match-Paarung folgt.

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Victoria Mennrath - MSV Duisburg

SG Unterrath - SSVg Velbert

Die Match-Paarung folgt.

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SG Unterrath - SSVg Velbert

DJK/SF Katernberg - 1. FC Bocholt

Die Match-Paarung folgt.

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: DJK/SF Katernberg - 1. FC Bocholt

SV Budberg - Rot-Weiß Oberhausen

Die Match-Paarung folgt.

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Budberg - Rot-Weiß Oberhausen

1. Runde Niederrheinpokal am 27. August 2025

Rot-Weiss Essen - SV Solingen

Die Match-Paarung folgt.

Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Rot-Weiss Essen - SV Solingen

