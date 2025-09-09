Niederrheinpokal live: Büderich dreht das Spiel in Uedesheim

Die 2. Niederrheinpokal-Runde wird am Dienstagabend beim SV Uedesheim eröffnet. Der Bezirksligist ist Gastgeber des FC Büderich, der in der Oberliga Niederrhein am Sonntag den KFC Uerdingen klar mit 4:1 (2:0) geschlagen hat. Für Trainer Oliver Seibert ist es ein besonderes Spiel.

Der 41-Jährige trainierte 2023 nämlich für einige Monate den FCB, als dieser in die Oberliga aufgestiegen war. Nach einem Vorfall im Auswärtsspiel beim Mülheimer FC war Ende Oktober vorzeitig Schluss, in der Folge kehrte Seibert nach Uedesheim zurück und schaffte mit der Mannschaft erst den Aufstieg in die Bezirksliga und dann den souveränen Klassenerhalt (Tabellenplatz acht).

Zum Trainerteam von Seibert gehörten seiner Zeit Torsten Schedler und Sebastian Siebenbach, die seit der Trennung gemeinsam für Büderich verantwortlich sind. Nach einem hervorragenden Platz sieben gab es in diesem Sommer einen gewaltigen Umbruch, der einen schwierigen Saisonstart bedeutete. Zuletzt überzeugte der FCB aber mit einem 4:1-Erfolg gegen den KFC, der verdient am Eisenbrand unterlag.

Ob sich der Favorit in Uedesheim durchsetzt oder die Hausherren für eine Überraschung gut sind, erfahrt ihr im Liveticker von Alexander Gossen ab 19.30 Uhr: