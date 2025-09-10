 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der MSV spielt diesmal in Nettetal.
Der MSV spielt diesmal in Nettetal. – Foto: Robin Bogaletzki

Niederrheinpokal live: Alle Partien am Mittwoch live auf FuPa

Niederrheinpokal live: Runde 2 erstreckt sich über einen ganzen Monat - und nur auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Ergebnisse und viel mehr! Klickt euch rein.

Am Dienstag, 9. September, beginnt die 2. Runde des Niederrheinpokals, die erst mit dem Topspiel-Derby am 11. Oktober zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen endet. Alle Spiele, alle Tore, alle Überraschungen - der große Live-Text von FuPa hält euch wie immer auf dem Laufenden!

____

2. Runde Niederrheinpokal am 9. September 2025

Büderich überrollt Uedesheim nach der Pause

Gestern, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
2
10
Abpfiff
Zur Pause führte der Bezirksligist SV Uedesheim gegen den FC Büderich, nur um dann im zweiten Durchgang zweistellig überrollt zu werden - mehr hier!

SV Uedesheim – FC Büderich 2:10
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Samuel Campillo), Daniel Ferber, Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Luis Winfried (81. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Christos Pappas (70. Maximilian Hahn), Celal-Can Yücel (67. Andre Speer), Florian Hillebrand, Felix Frason, Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (68. Felix Dannenberg), Philipp Baum, Gabriel-Eromose Imoiseza (46. Jamil Jamal Al Hussein), Kevin Weggen, Oliver Tomasz Dessau (71. Venhar Ismailji), Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa (76. Mohamed Karma), Kaies Alaisame, Gordon Wild (76. Joel Konadu) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Hillebrand (11.), 1:1 Kaies Alaisame (51.), 1:2 Kaies Alaisame (55.), 1:3 Kaies Alaisame (62.), 1:4 Gordon Wild (64.), 2:4 Felix Frason (67.), 2:5 Giovanni Nkowa (69.), 2:6 Venhar Ismailji (75.), 2:7 Venhar Ismailji (80.), 2:8 Jamil Jamal Al Hussein (82.), 2:9 Kevin Weggen (84.), 2:10 Maximilian Köhler (90.)

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Uedesheim - FC Büderich

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 10. September 2025

ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck

Heute, 19:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck

_____

SC Union Nettetal - MSV Duisburg

Heute, 19:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Union Nettetal - MSV Duisburg

_____

ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

Heute, 19:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
0
1

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

_____

VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

Heute, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

_____

SC Velbert - 1. FC Bocholt

Heute, 19:30 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Velbert - 1. FC Bocholt

_____

Rheinland Hamborn - SSVg Velbert

Heute, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Rheinland Hamborn - SSVg Velbert

_____

TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler

_____

STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden

Heute, 19:30 Uhr
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden

_____

TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck

Heute, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck

_____

TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20

_____

Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
20:00live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

_____

KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

Heute, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

_____

1. FC Kleve - 1. FC Monheim

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
20:00live

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 16. September 2025

SV Scherpenberg - Ratingen 04/19

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Scherpenberg - Ratingen 04/19

_____

2. Runde Niederrheinpokal am 11. Oktober 2025

RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

Match-Paarung folgt.

>>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen der 2. Niederrheinpokal-Runde

2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen

