Niederrheinpokal live: Alle Partien am Mittwoch live auf FuPa

Am Dienstag, 9. September, beginnt die 2. Runde des Niederrheinpokals, die erst mit dem Topspiel-Derby am 11. Oktober zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen endet. Alle Spiele, alle Tore, alle Überraschungen - der große Live-Text von FuPa hält euch wie immer auf dem Laufenden!
SV Uedesheim – FC Büderich 2:10
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Samuel Campillo), Daniel Ferber, Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Luis Winfried (81. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Christos Pappas (70. Maximilian Hahn), Celal-Can Yücel (67. Andre Speer), Florian Hillebrand, Felix Frason, Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (68. Felix Dannenberg), Philipp Baum, Gabriel-Eromose Imoiseza (46. Jamil Jamal Al Hussein), Kevin Weggen, Oliver Tomasz Dessau (71. Venhar Ismailji), Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa (76. Mohamed Karma), Kaies Alaisame, Gordon Wild (76. Joel Konadu) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Hillebrand (11.), 1:1 Kaies Alaisame (51.), 1:2 Kaies Alaisame (55.), 1:3 Kaies Alaisame (62.), 1:4 Gordon Wild (64.), 2:4 Felix Frason (67.), 2:5 Giovanni Nkowa (69.), 2:6 Venhar Ismailji (75.), 2:7 Venhar Ismailji (80.), 2:8 Jamil Jamal Al Hussein (82.), 2:9 Kevin Weggen (84.), 2:10 Maximilian Köhler (90.)
2. Runde
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Uedesheim - FC Büderich
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SpVg Schonnebeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Union Nettetal - MSV Duisburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Velbert - 1. FC Bocholt
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheinland Hamborn - SSVg Velbert
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr STV Hünxe - SV Blau-Weiß Dingden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Sonsbeck
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Ratingen 04/19
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Rot-Weiss Essen
