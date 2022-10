Niederrheinpokal: KFC Uerdingen gegen RW Oberhausen nun am 19. Oktober Partie aufgrund von Sicherheitserwägungen verlegt.

Die Partie im Achtelfinale des Niederrheinpokals zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen, die eigentlich am 25. Oktober hatte ausgetragen werden sollen, ist kurzfristig auf den 19. Oktober vorverlegt worden. Grund für diese Verlegung sind Sicherheitserwägungen. Erst kürzlich war entschieden worden, dass der KFC dieses Spiel überhaupt in der Grotenburg austragen darf.

"Wir wurden am gestrigen Nachmittag von dieser sich abzeichnenden Entwicklung überrascht und mussten daher kurzfristig den Vorverkaufsstart verschieben. Wir sind unseren Partnern bei Stadt und Dienstleistern dankbar, dass diese so kurzfristig zugesagt haben auch diesen früheren Termin möglich zu machen", wird der stellvertretende Vorsitzende Andreas Scholten auf der Homepage des KFC Uerdingen zitiert. Somit haben die Fans, zunächst die Mitglieder und Dauerkarteninhaber, nun schob ab dem Freitag, 7. Oktober, die Möglichkeit, in der KFC-Geschäftsstelle und auch online die sicherlich begehrten Karten für das das Traditionsduell zu erwerben.

527 Tickets, so viele Fans sind für den Gästebereich zugelassen, gehen auch an Rot-Weiß Oberhausen. Wie die Gäste wiederum selbst wissen lassen, gehen 200 dieser Karten an den RWO-Fanrat, der diese dann an die aktive Fanszene weiterreicht. Demnach gibt es keinen freien Vorverkauf, sondern eine Verlosung der verbleibenden Kontingente. Alle Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben die Möglichkeit, über ein Formular an der Verlosung teilzunehmen. Hat man dabei Glück, kann man bis zu zwei Tickets erwerben. Sollten sich Teilnehmende auf das positive Los nicht melden, gehen diese Karten dann am 17. Oktober doch noch in einen freien Verkauf. Die Tickets, die RWO erhält, sind allesamt für den nichtüberdachten Gästebereich erhältlich. Der KFC hat den Vorteil, dass seine Heimfans das Spiel trockenen Fußes verfolgen können.