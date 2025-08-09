Niederrheinpokal in Steele: Trainer Möllensiep ist optimistisch

Die SpVgg Steele blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. Der große Umbruch und die Abstiege zweier Herrenmannschaften dürften sicherlich ihren Beitrag zu den Unruhen rund um den Verein geleistet haben. Das Niederrheinpokal-Spiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler wird in der neu aufgestellten Mannschaft mit Sicherheit andere Kräfte entfachen, da ist sich auch Trainer Dirk Möllensiep sicher, wie er im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät.

Die vergangene Spielzeit war keine einfache für die Spielvereinigung aus Steele. Nur 15 Punkte aus 34 Spielen und ein ernüchternder 18. Platz standen am Ende in der Tabelle der Landesliga. Damit war der Abstieg nach sechs Landesliga-Jahren besiegelt. Die Folge: Ein Umbruch, der dem Verein einiges an Unruhen eingebracht hat. Viele Abgänge und viele Zugänge, die sich erst einmal zusammenfinden müssen. Trotz des Abstiegs soll Möllensiep, der schon seit der Saison 2013/14 an der Seitenlinie der Steeler steht, der Kleber sein, der die neu geformte Mannschaft zusammenbringt und zusammenhält.

Die Vorbereitung hat sich entsprechend schwierig gestaltet. Aus elf Vorbereitungsspielen konnten nur drei Siege eingefahren werden. Für Möllensiep ist aber klar, dass jener Umbruch Zeit braucht und sich als Prozess darstellt: „Der Kader ist sehr sehr jung, aber hat auch einigen erfahrenen Spielern. Jetzt sind wir in einem Bereich, wo es bei den meisten Spielern 'Klick' gemacht hat“, weitergehend sagt er: „Seit circa einer Woche merke ich, dass das Training fruchtet und dass wir uns auf einem guten Weg befinden.“

Das ist auch nicht ganz unwichtig, denn am kommenden Sonntag (10. August, 15Uhr) steht das erste Highlight der Saison an. Der frisch gebackene Oberligist Jüchen-Garzweiler ist an der Steeler Straße zu Gast, um die erste Runde des Niederrheinpokals auszutragen. Die Favoritenrolle ist damit klar verteilt, die Essener gehen als Underdog in die Partie. Während der VfL im vergangene Jahr in der zweiten Runde an der SSVg Velbert scheiterte, haben sich die rot-schwarzen überhaupt nicht qualifiziert. Entsprechend motiviert werden beide Mannschaften in die Partei starten.

Trotz der Underdog-Rolle und der schwachen Vorbereitung möchte der erfahrene Trainer nicht viel von Rollenverteilungen hören und viel mehr die Chancen nutzen, die sie bekommen werden: „Klar, geht Jüchen als Favorit in das Spiel hinein. Wir wollen es ihnen aber so schwer wie möglich machen, und wenn wir zu Chancen kommen, werden wir versuchen diese zu nutzen“, und sagt weiter hinsichtlich der Heimrechts: „Aber ich hoffe, dass wir unseren Zuschauern ein gutes Spiel zeigen können.“

Für ihn steht aber gar nicht unbedingt das Pokal-Spiel im Vordergrund. Viel wichtiger sei ihm eine stabile Bezirksliga-Saison, viel mehr gilt: „Wenn wir ein gutes Ergebnis mitnehmen, sind wir gerüstet für den Start in die Meisterschaft kommende Woche“, bei dem sie die Spvgg Sterkrade-Nord zu Gast haben. Weiter erzählt Möllensiep hinsichtlich der ersten Bezirksliga-Saison seit vielen Jahren: „Unser Ziel wird sein, eine stabile Bezirksliga-Saison zu spielen und so schnell wie möglich einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Dann schauen wir mal, was die Saison noch bringt.“

Es scheint, als gelte der Pokal-Auftakt als ein Art Vorbereitung auf die Meisterschafts-Spiele, wo man gegen einen höherklassigen Gegner ein gutes Gefühl mitnehmen möchte. Ob die neu geformte Mannschaft den Umbruch schafft und sich am morgigen Sonntag ein positives Gefühl erarbeiten kann, wird sich zeigen. Möllensiep zeigt sich allemal optimistisch.