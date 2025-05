Uedesheim jubelt. – Foto: Christian Haas

Niederrheinpokal: Holzheim scheitert, Uedesheim, Fortuna & Born dabei Rennen um den Niederrheinpokal: Der SV Uedesheim steht im Verbandspokal, obwohl der Bezirksligist eine 2:0-Führung gegen die Holzheimer SG verspielte. Fortuna Bottrop gewinnt dank eines Dreierpacks gegen Dostlukspor Bottrop. SSV Bergisch Born gewinnt erst in der Verlängerung.

Am 1. Mai war die Freude beim SV Uedesheim und bei Fortuna Bottrop durch, denn beiden Klubs schafften es jeweils durch Siege im Spiel um Platz drei der Kreispokale Grevenbroich-Neuss und Oberhausen-Bottrop noch in den Niederrheinpokal. In der Verlängerung des Endspiels schaffte es außerdem der SSV Bergisch Born gegen den VfB Marathon Remscheid.

Kreispokal Oberhausen-Bottrop: Fortuna Bottrop steht im Niederrheinpokal

Heute, 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop Dostlukspor Fortuna Bottrop Fort Bottrop 2 4 Abpfiff In der Bezirksliga ist der Knoten von Lennart Jablonski in dieser Saison mit fünf Toren noch nicht geplatzt, dafür aber im Pokal: Der Angreifer glänzte im Spiel um Platz drei gegen Dostlukspor Bottrop und traf beim 4:2-Erfolg dreifach. Damit steht die Fortuna im Niederrheinpokal, Jablonski schoss insgesamt zehn Tore im Wettbewerb. >>> Liveticker Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop

>>> Liveticker FC Sterkrade 72 - SC Oberhausen Kreispokal Grevenbroich-Neuss: Uedesheim schafft die Überraschung gegen Holzheim Für den FC Sterkrade geht es im Finale weniger um den Titel, was suspekt klingt. Der Aufsteiger ist Vorletzter in der Bezirksliga, Gruppe 5, und braucht vielmehr Selbstvertrauen für sein extrem wichtiges Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden II am kommenden Sonntag. Mit einem Sieg in der Liga ist der Klassenerhalt wieder wahrscheinlich. Der SCO ist Tabellendritter und damit auch im Pokalfinale der klare Favorit.