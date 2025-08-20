Niederrheinpokal: Hier gibt es MSV Duisburg & RW Oberhausen im Stream

Der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen spielen am Mittwochabend im Niederrheinpokal bei Victoria Mennrath beziehungsweise beim SV Budberg. Hier gibt es die Liveticker, die Echtzeit-Highlights auf FuPaTV und die Live-Streams auf YouTube.
Victoria Mennrath – MSV Duisburg :
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Samuelson Forestal, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Miguel Werner, Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
MSV Duisburg: Julius Paris, Tobias Fleckstein, Mert Göckan, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Florian Egerer, Conor Noß, Jannik Zahmel, Thilo Töpken, Maximilian Dittgen, Dennis Borkowski - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski
SV Budberg – RW Oberhausen :
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff, Felix Weyhofen, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Florian Mordt - Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Trainer: Andre Schulte
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Simon Ludwig, Drew Murray, Luca Schlax, Elias Demirarslan, Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)
