 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Der MSV Duisburg im FuPa-Live-Stream.
Der MSV Duisburg im FuPa-Live-Stream. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Niederrheinpokal: Hier gibt es MSV Duisburg & RW Oberhausen im Stream

Niederrheinpokal live: Der MSV Duisburg spielt bei Victoria Mennrath, RW Oberhausen gastiert beim SV Budberg. Hier gibt es die Live-Streams von FuPa.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Regionalliga West
Niederrheinpokal
MSV Duisburg
RW Oberhausen

Der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen spielen am Mittwochabend im Niederrheinpokal bei Victoria Mennrath beziehungsweise beim SV Budberg. Hier gibt es die Liveticker, die Echtzeit-Highlights auf FuPaTV und die Live-Streams auf YouTube.

>>> Der MSV Duisburg präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Regionalliga West präsentiert von FuPa auf WhatsApp

Niederrheinpokal: Victoria Mennrath - MSV Duisburg im Ticker, FuPaTV und Live-Stream

Heute, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
0
5
+Video

>>> Liveticker Victoria Mennrath - MSV Duisburg

>>> Live-Highlights Victoria Mennrath - MSV Duisburg

>>> Live-Stream Victoria Mennrath - MSV Duisburg

Victoria Mennrath – MSV Duisburg :
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Samuelson Forestal, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Miguel Werner, Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
MSV Duisburg: Julius Paris, Tobias Fleckstein, Mert Göckan, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Florian Egerer, Conor Noß, Jannik Zahmel, Thilo Töpken, Maximilian Dittgen, Dennis Borkowski - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

_____

Niederrheinpokal: SV Budberg - RW Oberhausen im Ticker, FuPaTV und Live-Stream

Heute, 19:30 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
0
2
+Video

>>> Liveticker SV Budberg - RW Oberhausen

>>> Live-Highlights SV Budberg - RW Oberhausen

>>> Live-Stream SV Budberg - RW Oberhausen

SV Budberg – RW Oberhausen :
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff, Felix Weyhofen, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Florian Mordt - Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Trainer: Andre Schulte
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Simon Ludwig, Drew Murray, Luca Schlax, Elias Demirarslan, Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

Aufrufe: 020.8.2025, 19:39 Uhr
André NückelAutor