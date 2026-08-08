Niederrheinpokal: Geisterspiel Wuppertaler SV - Schonnebeck live Von den 32 Partien der 1. Runde im Niederrheinpokal findet nur eine vor leeren Rängen statt: Der Wuppertaler SV empfängt die SpVg Schonnebeck. FuPa Niederrhein berichtet mit einem ausführlichen Liveticker aus dem Stadion. von Markus Becker · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der WSV empfängt die SpVg Schonnebeck vor leeren Rängen. – Foto: Jochen Classen

Wie stark ist der neue Kader des Wuppertaler SV wirklich? Zum Pflichtspielauftakt wartet auf das Team von Tim Schneider direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit der SpVg Schonnebeck gastiert eines der Oberliga-Top-Teams der vergangenen Jahre im Stadion am Zoo.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. Pflichtspielauftakt vor leeren Rängen Eigentlich hätten die Wuppertaler mit dem Heimspiel die ersten Zuschauereinnahmen der neuen Saison verbuchen können. Der von der Verbandsspruchkammer verhängte Zuschauerausschluss macht diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. So muss der WSV den ersten Härtetest der Saison ohne die Unterstützung seiner Fans bestreiten. Heute, 15:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:00 live PUSH Die Vorbereitung verlief dabei durchwachsen. Von sechs Testspielen gewann die Schneider-Elf lediglich eines, das 4:1 gegen den SSV Merten. Hinzu kamen unter anderem Niederlagen gegen den Landesligisten DV Solingen (0:3) und den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath (0:1). Voraussichtlich verzichten muss der WSV zudem auf Kapitän Felix Herzenbruch. Der Verteidiger ist nach seinem Außenbandriss zwar inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, dürfte für den Pflichtspielauftakt aber noch keine Option sein.