Niederrheinpokal für den Nachwuchs ist ausgelost

Die A-Junioren des 1. FC Kleve, Tabellenzweiter der Grenzlandliga, stehen im Viertelfinale vor einer Mammutaufgabe. Denn der Gegner ist kein Geringerer als die U 19 des MSV Duisburg, die ihre Spiele in der DFB-Nachwuchsliga, der höchsten Spielklasse der Altersklasse austrägt. Stand jetzt soll die Partie am Sonntag, 13. April, um 11 Uhr über die Bühne gehen.

Dominic Trarbrach, Trainer der Klever U 19 kündigte jedoch bereits an, dass beide Seiten ein Interesse daran haben, das Spiel zu verlegen.

Aus sportlicher Sicht könnte die Vorfreude am Bresserberg nicht größer sein. „Wenn man in diesem Wettbewerb so weit kommt, ist der Lohn eben ein Spiel gegen so einen Gegner. Das ist das Ziel eines jeden unterklassigen Vereins“, sagt Trarbach. Dass sich sein Team in der Rolle des Herausforderers wohlfühlt, bewies es bereits im Achtelfinale, als es den Niederrheinligisten SpVg Schonnebeck mit 4:1 schlug. „Da haben wir kompakt verteidigt und unsere Chancen effektiv genutzt. Das werden wir auch gegen Duisburg versuchen“, sagt Dominic Trarbach.