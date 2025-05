Volle Ränge wird es beim Niederrheinpokal-Finale zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen geben. – Foto: Robin Bogaletzki

Niederrheinpokal-Finale zwischen Duisburg und Essen ausverkauft Am 24. Mai steigt das Niederrheinpokal-Finale zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Das Spiel ist ausverkauft. Verlinkte Inhalte 3. Liga Regionalliga West Niederrheinpokal MSV Duisburg RW Essen

Im Rahmen des "Finaltags der Amateure" steigt am 24. Mai das Finale um den Niederrheinpokal zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Duisburger Wedaustadion. Insgesamt rund 27.000 Zuschauer können das Traditionsduell und Derby live im Stadion verfolgen. Nachdem das Duisburger Kontingent schnell vergriffen war, startete am Montag der Vorverkauf in Essen und auch hier konnte rasch ausverkauft vermeldet werden.

Es ist das Traum-Finale im Niederrheinpokal. Der MSV Duisburg, als frischgebackener Meister der Regionalliga West bald wieder in der 3. Liga unterwegs, trifft auf Rot-Weiss Essen. am 24. Mai geht es ab 16.30 Uhr um den Titel und den damit verbundenen Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Dort wartet neben Prestige auch ein sechsstelliger Geldbetrag, den beide Vereine gut gebrauchen können. Am vergangenen Donnerstag starte der Vorverkauf für das Final-Derby für die Anhänger der Zebras. Der Online-Verkauf richtete sich zunächst ausschließlich an Mitglieder und aktuelle Dauerkarteninhaber des MSV, dich von ihrem Vorkaufsrecht auch ausgiebig Gebrauch machten. Innerhalb der ersten halben Stunde wurden mehr als 15.000 Tickets verkauft. Nur eine Handvoll Eintrittskarten ging am Freitag in den stationären Verkauf im ZebraShop, wo nach wenigen Stunden nichts mehr ging. Der Heimbereich war also nach kürzester Zeit ausverkauft.