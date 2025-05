Der MSV hat am Samstag Heimvorteil. – Foto: Gunnar

Niederrheinpokal-Finale MSV gegen RWE ab 16.30 live Das Finale des Niederrheinpokals zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen wird es in der kommenden Saison auch in der 3. Liga geben. Nun geht es aber erst einmal um einen Titel - und die Teilnahme am DFB-Pokal.

Viel wurde in den vergangenen Wochen gesagt und geschrieben, nun ist es endlich soweit: Nachdem sowohl der MSV Duisburg als auch Rot-Weiss Essen ihre Saisonziele erreicht haben und in der kommenden Saison Rivalen in der 3. Liga sein werden, geht es nun um den Titel im Niederrheinpokal. Am Samstag stehen sich die beiden Ruhrpott-Traditionsvereine ab 16.30 Uhr im großen Finale in der Schauinsland-Reisen-Arena gegenüber - und eines der beiden Teams wird die Spielzeit mit einem weiteren Erfolgserlebnis beenden.

Heute, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Rot-Weiss Essen RW Essen 16:30 live PUSH Für die Duisburger wäre es nach dem Meistertitel in der Regionalliga West eine Double-Saison, und das erlebt man natürlich nicht alle Tage, weshalb Trainer Dietmar Hirsch auch sagt: " Ich sehe es auch jetzt so, dass wir eine realistische Chance haben dieses Spiel zu gewinnen, aber wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die eine Liga höher unterwegs ist, dann ist man natürlich nie der Favorit." Klingt auf jeden Fall so, als habe sich der Coach der Meidericher auch für RWE etwas zurechtgelegt. Und der Sieger qualifiziert sich ja zudem für den DFB-Pokal. "Natürlich wäre es auch schön, am Spielfeldrand mal gegen einen Erstligisten zu coachen."

>>> Das sagt Dietmar Hirsch vor dem Finale Favoritenfrage interessiert Koschinat nicht