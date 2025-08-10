Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wer weitergekommen ist. – Foto: Markus Verwimp
Niederrheinpokal: Diese Teams stehen in der 2. Runde
Niederrheinpokal: Wer hat es in die 2. Runde geschafft? Die Übersicht!
1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten) 1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten 2. Runde: 9. & 10. September 2025 Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025 Viertelfinale: 18. & 19. November 2025 Halbfinale: 24. & 25. März 2025 Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026