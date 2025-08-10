 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Wer weitergekommen ist.
Wer weitergekommen ist. – Foto: Markus Verwimp

Niederrheinpokal: Diese Teams stehen in der 2. Runde

Niederrheinpokal: Wer hat es in die 2. Runde geschafft? Die Übersicht!

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Oberliga Niederrhein
Niederrheinpokal
RW Essen

26 von 32 Spielen der 1. Runde im Niederrheinpokal sind absolviert. Mit dem STV Hünxe hat es ein B-Ligist in die 2. Runde ist. Wer alles weiter ist, erfahrt ihr hier.

>>> So lief die 1. Runde im Niederrheinpokal

>>> Die neuen WhatsApp-Kanäle von FuPa Niederrhein

Niederrheinpokal: Diese Teams sind weiter

  1. Blau-Weiß Dingden (Oberliga Niederrhein)
  2. SpVg Schonnebeck (Oberliga)
  3. 1. FC Kleve (Oberliga)
  4. VfB 03 Hilden (Oberliga)
  5. ETB SW Esssen (Oberliga)
  6. SC Union Nettetal (Landesliga)
  7. SV Sonsbeck (Oberliga)
  8. FC Büderich (Oberliga)
  9. Sportfreunde Baumberg (Oberliga)
  10. VfB Homberg (Oberliga)
  11. SV Biemenhorst (Oberliga)
  12. Ratingen 04/19 (Oberliga)
  13. SC St. Tönis (Oberliga)
  14. 1. FC Monheim (Oberliga)
  15. VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga)
  16. TSV Solingen (Landesliga)
  17. TuRU Düsseldorf (Landesliga)
  18. Rheinland Hamborn (Bezirksliga)
  19. SV Scherpenberg (Landesliga)
  20. STX Hünxe (Kreisliga B)
  21. TV Kalkum-Wittlaer (Bezirksliga)
  22. SC Velbert (Landesliga)
  23. ASV Einigkeit Süchteln (Landesliga)
  24. Sportfreunde Niederwenigern (Landesliga)
  25. KFC Uerdingen (Oberliga)
  26. SV Uedesheim (Bezirksliga)
  27. Wuppertaler SV (Regionalliga) / TSV Krefeld-Bockum (Bezirksliga)
  28. Victoria Mennrath (Landesliga) / MSV Duisburg (3. Liga)
  29. SG Unterrath (Landesliga) / SSVg Velbert (Regionalliga)
  30. DJK/SF Katernberg (Landesliga) / 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  31. SV Budberg (Landesliga) / RW Oberhausen (Regionalliga)
  32. Rot-Weiss Essen (3. Liga) / SV Solingen (Bezirksliga)

>>> Zum Niederrheinpokal

Niederrheinpokal-Termine 2025/26

1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026

Die Niederrheinpokalsieger seit 2010

2025: Rot-Weiss Essen
2024: Rot-Weiss Essen
2023: Rot-Weiss Essen
2022: SV Straelen
2021: Wuppertaler SV

2020: Rot-Weiss Essen
2019: KFC Uerdingen
2018: Rot-Weiß Oberhausen
2017: MSV Duisburg
2016: Rot-Weiss Essen
2015: Rot-Weiss Essen
2014: MSV Duisburg
2013: Sportfreunde Baumberg
2012: Rot-Weiss Essen
2011: Rot-Weiss Essen

2010: ETB Schwarz-Weiß Essen

Aufrufe: 010.8.2025, 19:31 Uhr
André NückelAutor